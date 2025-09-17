Jednota ve fialové. Trump nechal modrou doma, Melania si nasadila inkognito klobouk

Začněme u amerického prezidenta, který byl sice z hlediska protokolu nejvýznamnější osobností, ale z pohledu módní rubriky spíše méně zajímavým článkem. Tentokrát ovšem Trump svou volbou překvapil! Na hrad Windsor totiž dorazil ve formálnějším oděvu, než na jaký jsme u něj zvyklí - tedy v tmavě modrém obleku s fialovou kravatou.
Pro srovnání jen uveďme, že na pohřeb papeže Františka letos v dubnu zvolil Trump světlejší oblek. Z toho lze jen usuzovat, že i on chtěl svou volbou vyjádřit vážnost této návštěvy.
Trumpův hostitel, britský král Karel III., prezidenta přivítal v královské modři - oblékl modrý oblek a jako velmi dobře známý milovník kvalitní pánské módy opět potvrdil svůj smysl pro detail.
Král je proslulý nejen svou slabostí pro obleky ze Savile Row, ale i vytříbeným citem pro kombinaci barev a vzorů. A ani tentokrát nezklamal! Modrý oblek totiž doplnil světle modrou kravatou s geometrickým vzorem a smetanově bílým kapesníkem v klopě - dokonalá kombinace, kterou podtrhl svou pověst elegána.
Duel módních ikon
Státníci prominou, ale největší módní pozornost na sebe strhla první dáma USA. Už při příletu do Británie, kdy Melania Trumpová vystoupila v předvečer návštěvy z letadla v béžovém po paty dlouhém trenčkotu, bylo jasné, že garderobě věnovala péči. Když vítr odhalil ikonickou kostkovanou podšívku značky Burberry - symbolu britské tradice - nebylo pochyb, že tuto návštěvu vážně bere i ona.
Při setkání představitelů Velké Británie a Spojených států se módní rubriky samozřejmě nejvíce soustředily na dvě ženy - první dámu Melanii Trumpovou a princeznu Catherine. Obě jsou stylové ikony, které udávají tón formální módy.
Princezna Catherine pravidelně sklízí chválu za to, že jí neunikne žádný detail, dokáže být moderní i vkusná, a často poutá pozornost povedenými interpretacemi outfitů své tchýně, princezny Diany. Melania Trumpová má také cit pro módu, ale jemná symbolika a módní diplomacie jí občas unikají.
Vzkříšení klobouku z inaugurace
Princezna Catherine jako představitelka britské královské rodiny zůstala věrná klasické eleganci: oblékla bordó šaty s dvouřadým zapínáním od značky Emilia Wickstead a doplnila je fascinátorem s jemným závojem od Jane Taylor. První dáma USA naopak překvapila velmi moderní volbou.
Její šedý kostým složený ze sukně a dvouřadového saka pocházel od francouzského domu Dior. Ovšem mnohem více pozornosti vzbudila pokrývkou hlavy: širokým kloboukem s krempou tak výraznou, až jí zakrývala oči. Šlo o podobný inkognito model, kterým první dáma vyvolala rozporuplné reakce už při inauguraci - a stejně jako tehdy, tak i po boku britské královské rodiny Melania působila dojmem "raději dělejte, že tady nejsem".
A přesto: když se Trumpovi na nádvoří Windsoru setkali s princeznou Catherine a princem Williamem - kam kvůli protestujícím davům dorazili helikoptérou - působila barevná paleta jejich outfitů, kombinující tmavě modrou, šedou a fialovou, velmi harmonicky a jednotně. Alespoň na první pohled.