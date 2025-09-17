Zahraničí

Trump zahájil "bezprecedentní" návštěvu Británie, přivítala ho královská rodina

Americký prezident Donald Trump dnes po poledni místního času zahájil oficiální část návštěvy Británie. Helikoptéra s ním a jeho manželkou Melanií přistála na hradě Windsor, kde je uvítali princ William s princeznou Catherine. Krátce poté Trumpa přivítal také král Karel III. s královnou Camillou.
Britský princ William a Kate, princezna z Walesu (vlevo), přivítali prezidenta USA Donalda Trumpa a první dámu Melanii Trumpovou na hradě Windsor.
Britský princ William a Kate, princezna z Walesu (vlevo), přivítali prezidenta USA Donalda Trumpa a první dámu Melanii Trumpovou na hradě Windsor.

e to již druhá státní návštěva Trumpa v Británii, což tamní média označují za historické či bezprecedentní.

Pár minut poté, co si vrcholní představitelé Spojených států a britské monarchie potřásli rukama, nastoupili Trump s Karlem III. do zdobného kočáru, který byl kvůli pošmournému počasí uzavřený a který je za doprovodu čestné stráže vezl po windsorském panství. Během projížďky zazněly hymny obou zemí.

Americká první dáma Melania s královnou Camillou si projížďku, kterou lemovali příslušníci ozbrojených sil, mohly vychutnat z druhého kočáru, princ William s princeznou Catherine spolu s americkým velvyslancem v Británii Warrenem Stephensem pak z kočáru třetího.

Britský král Karel III. přivítal prezidenta USA Donalda Trumpa a první dámu Melanii Trumpovou v zahradě na panství hradu Windsor.
Britský král Karel III. přivítal prezidenta USA Donalda Trumpa a první dámu Melanii Trumpovou v zahradě na panství hradu Windsor.

Po skončení projížďky amerického prezidenta přivítala čestná stráž a znovu zazněly hymny obou zemí. Při té americké Trump, který stál na červeném pódiu po boku Karla III., salutoval, zatímco jeho manželka Melanie si držela pravou ruku na srdci. Poté Trump s monarchou vykonali přehlídku čestné stráže a zhlédli vojenskou přehlídku, o níž britská média hovoří jako o největší v novodobé historii na počest zahraničního představitele.

Následovat bude oběd ve státní jídelně, po kterém vezmou členové královské rodiny manžele Trumpovy na prohlídku královské sbírky. Prezident a první dáma poté navštíví kapli sv. Jiří, kde položí věnec na hrob královny Alžběty II. Čeká je také prohlídka kaple a vystoupení sboru.

Odpoledne se očekává další vojenská ceremonie, kde se k prezidentskému páru připojí premiér Keir Starmer s manželkou. Pokud bude dobrá viditelnost, uskuteční se také slavnostní přelet britských a amerických stíhacích letounů.

Večer se na hradě Windsor bude konat tradiční slavnostní banket, na němž promluví král i Trump.

Původně se cesta měla uskutečnit od 17. do 19. září, vzhledem k prezidentově vytížení se termín upravil a program zkrátil. Trump Británii opustí ve čtvrtek po setkání se Starmerem ve venkovském sídle britských premiérů.

 
