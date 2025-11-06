Zahraničí

Jeden ze dvou omylem propuštěných z britské věznice se sám vrátil do vězení

před 1 hodinou
Jeden ze dvou vězňů, kteří byli před několika dny omylem předčasně propuštěni z londýnské věznice, se ve čtvrtek do vězení dobrovolně vrátil. Policie stále hledá druhého vězně, kterým je odsouzený sexuální delikvent z Alžírska. Informují o tom agentury Reuters a AP.
Britský premiér Keir Starmer. Archivní foto.
Britský premiér Keir Starmer. Archivní foto. | Foto: Reuters

Pátrání po dvou omylem propuštěných vězních vyhlásila britská policie ve středu. Pětatřicetiletý Billy Smith se do věznice Wandsworth na jihozápadě Londýna vrátil tři dny poté, co byl propuštěn v důsledku nejnovějšího administrativního omylu, který ukázal na přeplněný a přetížený vězeňský systém. Podle agentury AP byl Smith propuštěn ve stejný den, kdy byl odsouzen k téměř čtyřem letům vězení za několik podvodů.

Londýnská metropolitní policie nadále pátrá po 24letém Alžířanovi Brahímu Kaddúrovi Šerífovi, registrovaném sexuálním delikventovi, který byl před 29. říjnem omylem propuštěn. Policie uvedla, že se o jeho propuštění z věznice Wandsworth dozvěděla v úterý.

Zahraničí / Ilustrační snímek / Vězení / Mříže / Odsouzený / Výkon trestu / Ruce

Ministr spravedlnosti David Lammy řekl, že ho nová pochybení naprosto pobouřila a zděsila. Chyby nastaly jen několik dní po zavedení přísnějších bezpečnostních opatření v britských věznicích poté, co byl 24. října omylem propuštěn etiopský žadatel o azyl Haduš Kebatu odsouzený za sexuální napadení 14leté dívky a ženy. Kebatu byl po 48hodinovém pátrání zadržen a následně deportován. Vězeňská služba vyšetřuje, kdo nese za jeho propuštění odpovědnost.

Nová série pochybení je další nepříjemností pro vládu labouristického premiéra Keira Starmera. Starmer, který je předsedou vlády od července 2024, čelí kritice v souvislosti s migrací, zatímco populistická strana Reform UK Nigela Farage, jež učinila z boje proti nelegální migraci své hlavní politické téma, se těší rostoucí popularitě.

 
Další zprávy