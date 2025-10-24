Zahraničí

Britská věznice omylem propustila Etiopana, který sexuálně napadl 14letou dívku

před 1 hodinou
Etiopský žadatel o azyl, který v Británii sexuálně napadl 14letou dívku a další ženu, byl v pátek omylem propuštěn z vězení. Úřady po něm nyní pátrají, napsala s odvoláním na místní úřady agentura Reuters. Muž byl v září potrestán 12měsíčním vězením a pětiletým zákazem přibližování se k ženám a jeho zatčení v červenci vyvolalo protesty tisíců lidí před hotely s ubytovanými migranty.
Osmatřicetiletý Hadush Gerberslasie Kebatu podle prokuratury připlul na člunu do Británie na konci června. V Eppingu, severovýchodně od Londýna, 7. července obtěžoval dívku, kterou se proti její vůli snažil líbat a osahávat. Další den ji sexuálně napadl, stejně jako ženu, která mu pomohla s vytvořením životopisu pro hledání práce.

Kebatu měl být poslán do detenčního centra pro běžence, aby mohl být deportován, omylem byl ale propuštěn. Vězeňská služba zahájila vyšetřování a jeden z úředníků byl dočasně postaven mimo službu, doplnil web stanice BBC.

"Jsem zděšen omylem, který vedl k propuštění z věznice v Chelmsfordu. Naléhavě spolupracujeme s policií na mužově vypátrání a nařídil jsem okamžité vyšetřování. Kebatu musí být za své zločiny deportován, nesmí se pohybovat v našich ulicích," napsal na síti X britský ministr spravedlnosti David Lammy.

"Konzervativci hlasovali proti programu labouristů na propouštění vězňů, protože vracel predátory zpět do našich ulic. Tento muž byl přitom odsouzen teprve nedávno. Je to neuvěřitelná míra neschopnosti," reagovala lídryně konzervativců Kemi Badenochová.

