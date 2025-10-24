Britská věznice omylem propustila Etiopana, který sexuálně napadl 14letou dívku

Osmatřicetiletý Hadush Gerberslasie Kebatu podle prokuratury připlul na člunu do Británie na konci června. V Eppingu, severovýchodně od Londýna, 7. července obtěžoval dívku, kterou se proti její vůli snažil líbat a osahávat. Další den ji sexuálně napadl, stejně jako ženu, která mu pomohla s vytvořením životopisu pro hledání práce.
BREAKING:— Alex Armstrong (@alexharmstrong) October 24, 2025
Epping Hotel migrant and pedophile, Hadush Gerberslasie Kebatu, is on the run from police after he was “ACCIDENTALLY”released from prison.
He was meant to be sent to an immigration detention centre to be deported but was “mistakenly” freed.
Via @TheSun pic.twitter.com/QT3N3k409I
Kebatu měl být poslán do detenčního centra pro běžence, aby mohl být deportován, omylem byl ale propuštěn. Vězeňská služba zahájila vyšetřování a jeden z úředníků byl dočasně postaven mimo službu, doplnil web stanice BBC.
"Jsem zděšen omylem, který vedl k propuštění z věznice v Chelmsfordu. Naléhavě spolupracujeme s policií na mužově vypátrání a nařídil jsem okamžité vyšetřování. Kebatu musí být za své zločiny deportován, nesmí se pohybovat v našich ulicích," napsal na síti X britský ministr spravedlnosti David Lammy.
"Konzervativci hlasovali proti programu labouristů na propouštění vězňů, protože vracel predátory zpět do našich ulic. Tento muž byl přitom odsouzen teprve nedávno. Je to neuvěřitelná míra neschopnosti," reagovala lídryně konzervativců Kemi Badenochová.
Kebatuovo zatčení v červenci vyvolalo protesty před hotelem Bell v Eppingu, kde byl ubytován spolu se 130 dalšími nově příchozími žadateli o azyl. Demonstrace odtud přerostly do dalších měst, kde v hotelech bydleli migranti. Vláda se pod tlakem protestů a po soudním rozhodnutí, které dalo za pravdu obyvatelům nesouhlasícím s ubytováváním žadatelů o azyl, rozhodla s touto praxí skoncovat.
Čísla zveřejněná v srpnu ukázala, že v britských hotelech bylo ubytováno více než 32 tisíc žadatelů o azyl, což představuje za rok současné vlády labouristů nárůst o osm procent. Kabinet labouristy Keira Starmera se zavázal skončit s využíváním hotelů pro migranty do roku 2029.