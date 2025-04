Je to výsměch a hloupost. Trump si až teď uvědomuje, co je Putin zač, říká Boháč

Je těžko čitelné, jakou chce Donald Trump hrát hru, říká šéfredaktor serveru Voxpot Vojtěch Boháč. Spojené státy mají některé zajímavé nástroje, jako je zvýšení těžby ropy, a tedy snížení cen, na kterých je ruská vojenská mašinerie naprosto závislá. Pak je to také nátlak na ruské spojence a samozřejmě zásobování Ukrajiny zbraněmi, vypočítává.

Návrhy, že by Spojené státy uznaly Krym za ruský, si prý nedokáže vysvětlit ničím jiným než Trumpovou hloupostí. "On tady pořád navrhuje nějaké ústupky, za které ale vlastně nedostává vůbec nic zpátky."

Americký prezident navrhl pro Rusko velice výhodný mír nebo příměří, upozorňuje host Zuzany Tvarůžkové. Odpověď Kremlu ale byla, že Rusko chce ty oblasti celé - a to včetně území v Chersonské, Záporožské, Doněcké a Luhanské oblasti, která neokupuje, dodává.

"Vlastně je to výsměch vůči Trumpovi. I tak byl kritizovaný za to, jak moc jde touhle dohodou na ruku Rusku, a to stejně řekne, že chce ještě víc." To podle Boháče ukazuje, že Kreml nemá zájem zastavit válčení ve chvíli, kdy postupuje a není přetlačen vojensky. "Myslím si, že Putin bude klidně navrhovat nereálná řešení, a teprve až bude zastaven vojensky, tak řekne - my jsme vlastně chtěli mír a chtěli jsme jednat," uzavírá.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:05-03:15 Do jaké pozice Vladimir Putin po třech letech války dotlačil Západ? Skončí válka v dohledné době? Směřují snahy vyjednavačů spíš k řízenému příměří než k trvalému míru?

03:15-08:42 Tahá Putin Donalda Trumpa za nos? Kdo byl na jednání o možné podobě konce války lépe připraven? Uvědomovala si většina evropských politiků, co může po Krymu následovat?

08:42-12:54 Bude muset Ukrajina přistoupit na to, že se Krym stane de iure součástí Ruské federace? Jak by mohlo dočasné příměří vypadat? Mohlo by příměří ukončit primární hrozbu, kterou Rusko vůči Ukrajincům představuje?

12:54-17:10 Je vůbec možné, že by Vladimir Putin ustoupil? Potřebuje Ukrajina přestávku? Může Rusko navzdory ekonomickým překážkám bojovat ještě další roky?

17:10-22:55 Snaží se Putin upevnit vlastní kult osobnosti? Ponižuje Spojené státy?

22:55-28:20 Jsou výhrůžky USA, že ustoupí z role zprostředkovatele, součástí vyjednávání? Jaké karty má v ruce americká administrativa? Bude muset Volodymyr Zelenskyj přistoupit na ztrátu některých území?

28:20-31:52 Jak se proměnil pohled Ukrajinců na válku?

"Myslím, že setkání se Zelenským ve Vatikánu dopadlo dobře," řekl Donald Trump