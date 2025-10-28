Zahraničí

Přiznal se k vraždě nejznámějšího japonského premiéra, teď ho čekají roky za mřížemi

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Pětačtyřicetiletý Tecuja Jamagami obviněný z vraždy někdejšího japonského premiéra Šinzóa Abeho se u soudu doznal k vině. Informovaly o tom v úterý agentury AFP a AP. Japonec čelí obžalobě z vraždy a porušení zákonů o držení zbraní kvůli útoku na politika, kterého podle vyšetřovatelů před třemi lety zastřelil z podomácku vyrobené zbraně.
Šinzó Abe zemřel rukou atentátníka v roce 2022.
Šinzó Abe zemřel rukou atentátníka v roce 2022. | Foto: Reuters

"Je to všechno pravda, udělal jsem to," prohlásil u soudu Jamagami poté, co si vyslechl znění obžaloby. Jeho obhajoba nicméně podle agentury AFP uvedla, že se proti některým bodům obžaloby bude bránit.

V případě uznání viny Jamagamimu hrozí dlouholeté vězení, napsala AFP a dodala, že ačkoliv v Japonsku existuje trest smrti, ukládá se častěji v případech s více oběťmi. Verdikt nad Jamagamim se očekává v lednu.

Jamagami podle vyšetřovatelů vystřelil v létě 2022 z podomácku vyrobené zbraně na expremiéra Abeho, který pronášel projev na předvolebním shromáždění v západojaponské prefektuře Nara. Politika, který krvácel a zkolaboval, převezli do nemocnice, ale podle lékařů už při příjezdu do zdravotnického zařízení nejevil známky života.

Související

Foto: Šinzó Abe zažil výměnu tří prezidentů USA, odmítal neustálé omluvy za minulost

Šinzó Abe 1
15 fotografií

Obžalovaný podle médií chová nevraživost vůči Církvi sjednocení, kterou obviňuje ze zbídačení své rodiny. Viní ji z toho, že přesvědčila jeho matku, aby jí darovala okolo 100 milionů jenů (skoro 17,2 milionu korun). Abeho obviňoval, že tuto náboženskou organizaci propagoval.

Církev sjednocení založil v roce 1954 v Jižní Koreji reverend Sun Myung Moon, známá je mimo jiné pořádáním hromadných sňatkových obřadů. Klíčovým zdrojem jejích příjmů jsou dary od jejích japonských stoupenců.

V Japonsku čelí stovkám žalob rodin, podle jejichž tvrzení manipulovala s členy, kteří kvůli darům pro ni přišli o své úspory, napsala AP. Letos v březnu japonský soud nařídil rozpuštění tamní Církve sjednocení po žádosti vlády, kterou podnítilo vyšetřování atentátu na Abeho.

Nejdéle sloužící japonský premiér

Abe byl nejdéle sloužícím japonským premiérem, v úřadu stál nepřetržitě od roku 2012 do září 2020. 

Poprvé stál v čele vlády v letech 2006 až 2007. Tehdy se stal nejmladším předsedou od dob druhé světové války a zároveň prvním, který se narodil až po válce.

K jeho rezignaci přispěly chronické zažívací potíže. Roky se potýkal s ulcerózní kolitidou, což je chronické onemocnění střevní sliznice.

 
Mohlo by vás zajímat

Budeme potřebovat peníze na boj s Ruskem ještě dva až tři roky, tvrdí Zelenskyj

Budeme potřebovat peníze na boj s Ruskem ještě dva až tři roky, tvrdí Zelenskyj

Vězení už pro třináctileté. Švédi sníží věkovou hranici trestní odpovědnosti, proč?

Vězení už pro třináctileté. Švédi sníží věkovou hranici trestní odpovědnosti, proč?

27 let vězení za pokus o puč. Brazilský exprezident se proti rozsudku odvolal

27 let vězení za pokus o puč. Brazilský exprezident se proti rozsudku odvolal

"NATO se rozpadne." Rusko otestuje článek 5 do tří let, Moskva prý zná slabinu

"NATO se rozpadne." Rusko otestuje článek 5 do tří let, Moskva prý zná slabinu
1:04
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Japonsko Šinzó Abe soud vina atentát vražda církev

Právě se děje

Aktualizováno před 16 minutami
Politici si na Vítkově připomněli vznik státu. Věnce položili Pavel, Fiala nebo Řehka

ŽIVĚ
Politici si na Vítkově připomněli vznik státu. Věnce položili Pavel, Fiala nebo Řehka

Dění kolem akcí spojených s oslavami státního svátku sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 41 minutami
Šok v zámoří, bývalou hvězdu obvinili ze sexuálního napadení

Šok v zámoří, bývalou hvězdu obvinili ze sexuálního napadení

Bývalý hokejista NHL Ryan Kesler byl obviněn ze dvou případů sexuálního napadení. Jednačtyřicetiletý Američan vinu odmítá a je na kauci.
před 1 hodinou
Tenisová hvězda prolomila mlčení, randí s ex Schumacherova syna

Tenisová hvězda prolomila mlčení, randí s ex Schumacherova syna

Tenisová hvězda Jannik Sinner na pódiu ve Vídni poprvé veřejně potvrdil vztah s dánskou modelkou Lailou Hasanovicovou.
před 1 hodinou
Za náš přístup dáme ruku do ohně, věří si učitelé "tradičního alternativního" gymplu

Za náš přístup dáme ruku do ohně, věří si učitelé "tradičního alternativního" gymplu

V reportáži ukazujeme, jak se učí na jednom z nejstarších alternativních gymnázií v Česku.
Aktualizováno před 1 hodinou
Budeme potřebovat peníze na boj s Ruskem ještě dva až tři roky, tvrdí Zelenskyj

ŽIVĚ
Budeme potřebovat peníze na boj s Ruskem ještě dva až tři roky, tvrdí Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
Přiznal se k vraždě nejznámějšího japonského premiéra, teď ho čekají roky za mřížemi

Přiznal se k vraždě nejznámějšího japonského premiéra, teď ho čekají roky za mřížemi

Muž obviněný z vraždy někdejšího japonského premiéra Šinzóa Abeho se doznal k vině. Abeho před třemi lety zastřelil z podomácku vyrobené zbraně.
před 2 hodinami
Žloutenka drtí Česko, zabila 28 lidí. Vakcíny ale nejsou, po dětských došly i dospělé

Žloutenka drtí Česko, zabila 28 lidí. Vakcíny ale nejsou, po dětských došly i dospělé

Stát zaspal, shodují se experti. Úřady situaci dlouho bagatelizovaly. "Výmluva, že takový zájem o očkování nečekaly, je zvláštní," říká Petr Smejkal.
Další zprávy