"Je to všechno pravda, udělal jsem to," prohlásil u soudu Jamagami poté, co si vyslechl znění obžaloby. Jeho obhajoba nicméně podle agentury AFP uvedla, že se proti některým bodům obžaloby bude bránit.
V případě uznání viny Jamagamimu hrozí dlouholeté vězení, napsala AFP a dodala, že ačkoliv v Japonsku existuje trest smrti, ukládá se častěji v případech s více oběťmi. Verdikt nad Jamagamim se očekává v lednu.
Jamagami podle vyšetřovatelů vystřelil v létě 2022 z podomácku vyrobené zbraně na expremiéra Abeho, který pronášel projev na předvolebním shromáždění v západojaponské prefektuře Nara. Politika, který krvácel a zkolaboval, převezli do nemocnice, ale podle lékařů už při příjezdu do zdravotnického zařízení nejevil známky života.
Obžalovaný podle médií chová nevraživost vůči Církvi sjednocení, kterou obviňuje ze zbídačení své rodiny. Viní ji z toho, že přesvědčila jeho matku, aby jí darovala okolo 100 milionů jenů (skoro 17,2 milionu korun). Abeho obviňoval, že tuto náboženskou organizaci propagoval.
Církev sjednocení založil v roce 1954 v Jižní Koreji reverend Sun Myung Moon, známá je mimo jiné pořádáním hromadných sňatkových obřadů. Klíčovým zdrojem jejích příjmů jsou dary od jejích japonských stoupenců.
V Japonsku čelí stovkám žalob rodin, podle jejichž tvrzení manipulovala s členy, kteří kvůli darům pro ni přišli o své úspory, napsala AP. Letos v březnu japonský soud nařídil rozpuštění tamní Církve sjednocení po žádosti vlády, kterou podnítilo vyšetřování atentátu na Abeho.
Nejdéle sloužící japonský premiér
Abe byl nejdéle sloužícím japonským premiérem, v úřadu stál nepřetržitě od roku 2012 do září 2020.
Poprvé stál v čele vlády v letech 2006 až 2007. Tehdy se stal nejmladším předsedou od dob druhé světové války a zároveň prvním, který se narodil až po válce.
K jeho rezignaci přispěly chronické zažívací potíže. Roky se potýkal s ulcerózní kolitidou, což je chronické onemocnění střevní sliznice.