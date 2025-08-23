"Chcete mně jednu vrazit?" zeptal se Fiala na mítinku kritika. Nakonec mu podal ruku

Domácí

před 25 minutami
Kalendář premiéra Petra Fialy ukazuje, že ho čeká přes padesát předvolebních setkání na řadě míst Česka. Jeho první cesta na této šňůře vedla v pátek odpoledne na Vysočinu, kde nechybělo ani Aktuálně.cz. V Jihlavě, Třebíči a Havlíčkově Brodě na něj přišly stovky lidí, většinou jeho voliči. Fiala si dával záležet na tom, aby se co nejvíce pohyboval mezi nimi a debatoval s nimi. A to i s kritiky.
Aktuálně.cz zachytilo názory příznivců a kritiků premiéra Petra Fialy při jeho návštěvě Vysočiny. Nakonec se do sebe pustili. | Video: Radek Bednařík, Radek Bartoníček

Ještě půl hodiny před plánovaným začátkem bylo menší prostranství nedaleko centra Jihlavy téměř prázdné, ani sami organizátoři z koalice Spolu si nebyli jistí, jestli přijde více lidí.

"Dnes na třetí hodinu jsme si připravili setkání s panem premiérem Petrem Fialou," oznamovala moderátorka, která lidem nabízela, že premiér mimo jiné podepíše speciální novou knihu, která je v Jihlavě zcela exkluzivně poprvé. "Budeme velmi rádi, pokud ty hloučky, které zde zatím postávají, se postupně začnou plnit do většího davu," zvala zájemce s tím, že si můžou dát zdarma palačinky a kávu.

Mimochodem, onou moderátorkou byla Veronika Vošická Buráňová, která je zároveň za ODS šestkou kandidátky Spolu na Vysočině, kde je lídryní ministryně spravedlnosti Eva Decroix.

Bojíte se vlastních lidí, tvrdil premiéru Petru Fialovi na mítinku v Jihlavě muž v brýlích a modrém tričku.
Bojíte se vlastních lidí, tvrdil premiéru Petru Fialovi na mítinku v Jihlavě muž v brýlích a modrém tričku. | Foto: Radek Bartoníček

Když se krátce po třetí hodině objevil předseda vlády, prostranství už bylo plné, na místě mohlo být kolem 300 lidí. Moderátorka očekávala, že Fiala zamíří za ní a promluví z improvizovaného pódia, ale ten měl zjevně se svým týmem jiný plán.

Okamžitě se vydal mezi přítomné, ptal se jich, jak se mají, podával jim ruku a nijak se nevyhýbal ani kritikům. Když se s lidmi zdravil a dostal se k muži v modrém tričku, který ho při poslední besedě v jihlavském kině před několika týdny ostře kritizoval, nevyhnul se mu. Naopak ho sám oslovil.

"Tak teď můžete říct, co vás trápí," sdělil muži, který odpověděl, že prý úplně všechno. "Proč například posíláte peníze, kam nemáte. Třeba na Ukrajinu," pravil muž, kterému Fiala odpovídal, že peníze, které šly Ukrajincům, už dnes Česko dostává mnohonásobně zpátky. Tazatel tvrdil, že mu nevěří a následně zmínil bitcoinovou kauzu.

To nebyl ale konec jejich debaty, muž mu tvrdil, že se Fiala bojí vlastních lidí, když má kolem sebe početnou ochranku. "Chcete mně jednu vrazit, nebo co?" zeptal se muže. "Já rozhodně né. Vypadám snad jako nějaký násilný typ?" odpověděl muž. Fiala mu vysvětloval, že se ničeho nebojí a že se nemusí bát ani on. "Bojíte se někdo toho pána?" ptal se Fiala v dobrém rozmaru lidí kolem a ukazoval na člena ochranky.  Nakonec si s mužem podali ruce a v klidu se rozešli.

Petr Fiala se objevil při setkání s lidmi v Jihlavě na pódiu jen velmi krátce. Naprostou většinu času si s nimi povídal z očí do očí.
Petr Fiala se objevil při setkání s lidmi v Jihlavě na pódiu jen velmi krátce. Naprostou většinu času si s nimi povídal z očí do očí. | Foto: Radek Bartoníček

Nedaleko stála také seniorka s protivládním transparentem a zvonem, na který občas zazvonila. Premiér kolem ní prošel a vydal se za skupinkou jiných seniorů, kteří seděli na lavičce. Opřel se oběma rukama o zadní část lavičky a naklonil se nad ně, aby je slyšel, protože slova moderátorky zněla příliš hlasitě. Sedící senioři patřili k jeho příznivcům, děkovali mu za jeho práci a přáli mu všechno dobré do říjnových voleb. 

Po zhruba patnácti minutách se premiér postavil na pódium a začal tím, že nepřišel ze stupínku pronášet nějaká politická poselství, ale že chce především slyšet od lidí, co je trápí a co by měla vláda udělat pro jejich ještě lepší život. "Vzhledem k tomu, že je pátek a je hezké počasí, tak jsem si říkal, jestli tady nebudu sám," podotkl a zjevně byl rád, že má plno. Následně pochválil Evu Decroix za to, jak zvládá svůj post, a nakonec si své "poselství" neodpustil.

Na Vysočině přišlo na premiéra Petra Fialu i hodně seniorů. Naprostá většina z nich mu děkovala za práci a přáli mu všechno dobré do voleb.
Na Vysočině přišlo na premiéra Petra Fialu i hodně seniorů. Naprostá většina z nich mu děkovala za práci a přáli mu všechno dobré do voleb. | Foto: Radek Bartoníček

V duchu volební kampaně Spolu, která je částečně postavena na varování před hrozbou směřování země na Východ, pokud strany vládní koalice ve volbách neuspějí, Fiala tvrdil, že prožívá strach. "Strach, abychom se neposunuli na Východ. A ono to opravdu hrozí. A musíme dělat všechno pro to, aby se k moci nedostali populisté a extremisté, kteří by naši zemi vedli právě východním směrem," prohlásil Fiala.

Podobná slova pronesl také na druhém pátečním mítinku v Třebíči i na třetím zastavení v Havlíčkově Brodu. "Nedopusťme to, je to na nás všech, abychom dokázali svobodu a prosperitu udržet i pro budoucí generace," končil za potlesku posluchačů.

Do sálu staré radnice v Havlíčkově Brodu jich přišlo tolik, že pořadatelé museli ještě nosit další a další židle. Ani ty ale nestačily, takže někteří lidé poslouchali Fialu v okolních sálech, kde sledovali obrazovky. Toto setkání se ale od dvou předchozích lišilo tím, že ho moderovala herečka Iva Pazderková. Tým premiéra se tak vrátil k formátu, který se jim osvědčil už v květnu, červnu a červenci, kdy dvojice vystupovala na řadě míst.

Při besedě v Havlíčkově Brodě se lidí do sálu ani nevešli. Proto seděli i ve vedlejším sále a sledovali besedu na obrazovce.
Při besedě v Havlíčkově Brodě se lidí do sálu ani nevešli. Proto seděli i ve vedlejším sále a sledovali besedu na obrazovce. | Foto: Radek Bartoníček

Na všech třech místech v naprosté většině převládali voliči premiéra, což bylo zřejmé například i z otázek či poznámek na zmiňované třetí besedě. Na ní se jako první přihlásil čtyřiadvacetiletý Jakub Halama, který Fialu velmi vychvaloval.

"Za ty čtyři roky, co vládnete nemůžu říct, že bych se měl špatně. Zkrotili jste inflaci, zkrotili jste nesmyslné ceny energií i pohonných hmot, a ještě jste zpomalili zadlužování státu. Toto všechno jste dokázali, když ve světě zuří nejedna válka," lichotil lídrovi koalice Spolu a tvrdě kritizoval předsedu ANO Andreje Babiše.

Jediné, co mladíka na vládě štve, je bitcoinová kauza. "To mě velmi zklamalo," řekl. "To máme společné. Mě taky," zareagoval Fiala, který zmiňovanou chválu částečně změnil v žert, když Jakubovi Halamovi sdělil, že musí do jeho píár týmu, když tak úžasně mluvil. 

Pokud jde o kritiky, nejčastěji zmiňovali, že mají nízké důchody, nebo si stěžovali na emisní povolenky, případně na příliš proizraelskou politiku vlády. Kritiků ale bylo jen několik, se všemi premiér poklidně diskutoval, vysvětloval jim své pohledy. Pokud šlo o osobnější případy, odkázal je na svého spolupracovníka Františka Cerhu, který s nimi probíral detaily. Žádný konflikt nevznikl, s každým se nakonec v klidu rozloučil. V jednu chvíli se však do sebe pustili jeho příznivci a oponenti.

"Jste komunisti, co tady děláte! Běžte si za Babišem," křičel jeden z voličů Spolu na starší pár, který držel protivládní transparent. "My nejsme komunisté, ani nevolíme Babiše, ale současná vláda je banda, která by měla rychle zmizet," oponoval pár. Situaci zklidnil muž z ochranky předsedy vlády, který rozhádaným lidem domluvil. 

VIDEO: Premiér bránil Ukrajince i politiku vlády vůči Izraeli. Kritikům podával ruku (22. srpen 2025)

Aktuálně.cz zachytilo debatu Petra Fialy s řadou lidí, mezi kterými byli také jeho oponenti. Stěžovali si na nízké důchody i politiku k Izraeli. | Video: Radek Bartoníček
 
