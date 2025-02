Noční můra pro Kyjev. Po Trumpově telefonátu je třeba počítat i s nejhorším scénářem

Zatímco americký prezident Donald Trump zahajuje mírová jednání s Vladimirem Putinem o Ukrajině, analytici agentury Bloomberg nastínili možné scénáře, jak by mohla ruská agrese skončit.

Bloomberg upozorňuje, že cesta k míru zůstává velmi nejistá, neboť ruský prezident Putin zatím neprojevuje vůli ke kompromisům. Podle agentury se ale zdá, že se jakési obrysy rýsují. Analytici nabízejí tři možnosti, jak mohou vypadat.

Podle základního a nejpravděpodobnějšího scénáře ukrajinská území, která v současné době okupuje Rusko, zůstanou pod faktickou kontrolou Kremlu. Možné jsou určité výměny území za část ruské Kurské oblasti, kterou ovládají Ukrajinci. Urovnání by zachovalo ukrajinskou svrchovanost nad neobsazenými územími, zatímco sporné regiony by zůstaly v diplomatické nejistotě.

Ukrajina v tomto případě obdrží určité bezpečnostní záruky. Je otázka, jak silné budou bez členství země v NATO, které zřejmě nepřipadá v úvahu. Evropa se bude snažit přesvědčit USA, aby nadále podporovaly Ukrajinu, zatímco evropské země dobudují vlastní obranu, což by je v příštím desetiletí mohlo stát přes 3 biliony dolarů.

"Budou potřebovat někoho, kdo ví, jak s Kremlem vyjednávat. Úskalí spočívají v tom, že Rusové americký tým doběhnou a Trump vyjedná špatnou dohodu, která nakonec žádnou dohodou nebude," varuje Charles Kupchan z americké Rady pro mezinárodní vztahy.

Nejlepší scénář pro Ukrajinu zavazuje USA a země EU zasáhnout, pokud Rusko podmínky mírové dohody poruší. Ačkoli se přímé záruky vojenského zásahu ze strany Západu podle Bloombergu zdají být nepravděpodobné kvůli riziku eskalace, tento scénář počítá s robustním systémem mechanismů rychlé reakce a odstrašujících prostředků.

Spojenci by se mohli zavázat ke zvýšení vojenské pomoci Ukrajině, rozvoji jejího obranného průmyslu a reformě ozbrojených sil, obnovení nebo posílení sankcí vůči Rusku. Tento scénář by také mohl otevřít Ukrajině dveře ke vstupu do Evropské unie během deseti let a posílit tak její východní křídlo. "EU a její spojenci mají sílu a prostředky na to, aby utráceli a předčili Rusko. Potřebujeme však více politické vůle," uvedl Martin Selmayr, velvyslanec EU při OSN.

Nejhorším scénářem a noční můrou pro Kyjev je, že Trump ztratí zájem o budoucnost Ukrajiny dřív, než bude dosaženo jakékoli dohody. Přeruší vojenskou a finanční pomoc Spojených států a nechá Evropu, aby si vše řešila sama. Agentura Bloomberg varuje, že i v případě úspěchu na počátku mírových jednání by tento scénář mohl pouze oddálit další ruskou agresi, zejména vůči pobaltským státům.

Třetí scénář by znamenal i výrazné oslabení ukrajinské obrany, rozbití jednoty NATO, zvýšení ruského vlivu ve východní Evropě a obří náklady pro evropskou obranu. "Pokud Severoatlantická aliance nebude reagovat, pak zanikne," varuje Andres Kasekamp z Torontské univerzity.

"Prezident za prezidentem věděl, že transatlantická bezpečnost prospívá jak USA, tak Evropě. Zdá se, že Trump si myslí, že to ví lépe. Jeho rozhodnutí posoudí historie," dodal k jednáním bývalý britský ministr obrany Ben Wallace.

