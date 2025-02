"Všechno zničte." Rusové musí obnovit armádu, mluví se o radikálních plánech

Bez ohledu na to, zda Rusko na Ukrajině vyhraje, nebo prohraje, jedno je jisté: bude muset obnovit svoji armádu. Podle nové studie washingtonského think-tanku RAND se nejpravděpodobnější možnosti pohybují od návratu k masové armádě sovětského typu až po přijetí menší, ale flexibilnější armády západního typu.

Ruská armáda se může vrátit k velikosti té sovětské. Pro NATO by to bylo podle think tanku RAND nejnebezpečnější. | Video: Reuters

Think-tank RAND nabízí čtyři způsoby, které by ruská armáda mohla zvolit. První z nich vychází z prohlášení blízkého spolupracovníka ruského vůdce Vladimira Putina a bývalého ministra obrany Sergeje Šojgua. Podle něj by se armáda vrátila do stavu, v jakém byla před válkou na Ukrajině, píše server Business Insider.

Pokusila by se vyvážit lidskou masu a palebnou sílu rozšířením a modernizací armády a dovozem zbraní, které doma chybí. Nejpozoruhodnější je, že Šojguův plán předpokládá, že armáda je v zásadě v dobrém stavu, bez ohledu na důkazy opaku, které nabízí ruská agrese na Ukrajině.

Druhou možností je uskutečnit reformy navržené v roce 2008, které by vytvořily menší, ale kvalitnější armádu určenou pro hybridní válku. Ta by prováděla kybernetické a informační operace a využívala soukromé vojenské dodavatele, jakou je třeba Wagnerova skupina.

"Tento přístup by znamenal vážně míněný pokus o provedení personálních reforem, upřednostnění vývoje a využití asymetrických bojových prostředků," uvedla RAND. Tento plán pravděpodobně postrádá možnost existence velikých pozemních sil, které by mohly rozšiřovat ruskou hegemonii.

Třetí možnost je nejradikálnější. Zničit staré sovětské a ruské způsoby vedení války a vytvořit zcela nový vojenský systém. To by mohlo znamenat převzetí taktiky od jiných národů, jako je méně přísné velení a řízení v západních armádách, a odmítnutí tradiční vojenské kultury.

Je ironií, že nejjednodušší možností Ruska není přesunout se do budoucnosti, ale spíše se vrátit do minulosti, tvrdí Business Insider. Touto cestou by se vydalo zpět do sovětské éry s obrovskými armádami branců, kteří jsou vyzbrojeni ruským obranným průmyslem.

"Ruská armáda se v mnoha ohledech musela vrátit k sovětskému modelu během své agrese na Ukrajině tím, že se spoléhala na starší systémy, obrovskou palebnou sílu a lidskou masu. Přestože to nevedlo k rozhodujícímu ruskému vítězství, stačilo to k dosažení patové situace," napsal RAND.

"Armáda sovětského typu je pohodlnější pro současné ruské politické i armádní vůdce, protože zůstává vysoce centralizovaná a orientovaná na masy a jejich opotřebování," řekl pro Business Insider Mark Cozad, který je spoluautorem studie RAND.

Tato armáda, která by mohla čítat více než 1,5 milionu vojáků, by také byla pro NATO nejnebezpečnější. "Poslední tři desetiletí jsme počítali s mnohem omezenějšími scénáři a nemuseli jsme řešit náklady spojené s bojem proti nepříteli, který vsadil na masu a opotřebení," řekl k tomu Cozad.

Think-tank RAND očekává, že Rusko nakonec zvolí nějakou směs možností. Konečné rozhodnutí bude ovlivněno tím, jak skončí agrese na Ukrajině, sílou ruské ekonomiky, klesající porodností, schopností vyvíjet a vyrábět pokročilé vojenské technologie, příležitostí dovážet je a vztahy se spojenci, jako je Čína.

