Zahraničí

"Já své oponenty nenávidím. V tom se lišíme." Trump řečnil na Kirkově pohřbu

Zahraničí ČTK
před 2 hodinami
Americký prezident Donald Trump a jeho ministři si při posledním rozloučení připomněli zavražděného aktivistu Charlieho Kirka. Na stadion v arizonském Glendale přišly desítky tisíc lidí. Řečníci vzpomínali na Kirkovu víru v boha i na jeho snahu prosazovat konzervativní hodnoty v americké společnosti.
Americký prezident Donald Trump během vzpomínkové bohoslužby za zavražděného konzervativního komentátora Charlieho Kirka, 21. září 2025.
Americký prezident Donald Trump během vzpomínkové bohoslužby za zavražděného konzervativního komentátora Charlieho Kirka, 21. září 2025.

Trump uvedl, že na rozdíl od Kirka své oponenty nenávidí. Kirkova manželka Erika řekla, že odpustila muži obviněnému z vraždy jejího manžela.

Poslední rozloučení začalo v neděli večer středoevropského letního času a trvalo mnoho hodin. Mezi řečníky bylo mnoho republikánských i vládních politiků. Projevy byly prokládány hudbou, která často nesla křesťanskou tematiku.

Před zaplněným stadionem, který podle agentur běžně pojme až 63.000 diváků, vystoupil americký prezident Trump, jehož projev byl opakovaně přerušován potleskem. Trump hovořil o Kirkovi, ale i o prioritách své vlády. "Byl násilně zabit, protože mluvil ve prospěch svobody a spravedlnosti," uvedl Trump, který označil zavražděného aktivistu za mučedníka. Podle něj Kirk necítil nenávist vůči svým oponentům. "V tom jsem s Charliem nesouhlasil. Já své oponenty nenávidím," prohlásil Trump.

"Můj manžel Charlie chtěl zachránit mladé muže podobné tomu, který mu vzal život," uvedla Erika Kirková ve svém emotivním projevu. "Tomuto muži odpouštím," dodala na adresu obviněného z vraždy.

Na Kirka vzpomínala i řada předních představitelů Trumpovy administrativy. "Změnil tvář konzervatismu naší doby a tím i průběh amerických dějin," řekl viceprezident J. D. Vance. "Myslím, že měl skutečně mimořádný a přímý vliv na mladé muže v této zemi," uvedl ministr zahraničí Marco Rubio. Podle něj Kirk mladé Američany nabádal, aby "žili produktivní život, oženili se, založili rodinu a milovali svou zemi".

Média také zaujalo, že během akce si Trump potřásl rukou s miliardářem Elonem Muskem. V uplynulých měsících vztahy mezi oběma muži velmi ochladly.

Kirk byl zastřelen při mítinku před univerzitou v Utahu 10. září. Policie v souvislosti s vraždou zadržela dvaadvacetiletého Tylera Robinsona, který byl obviněn ze zvlášť závažné vraždy. Nyní mu hrozí trest smrti.

