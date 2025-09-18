Zahraničí

Hvězdě TV se mstí za kritiku Trumpa. Experta děsí pozoruhodná časová souhra

Martin Sluka Martin Sluka
Aktualizováno před 18 minutami
Americká stanice ABC pozastavila vysílání pozdního večerního pořadu Jimmyho Kimmela kvůli jeho komentářům k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. Zatímco prezident Donald Trump krok oslavil jako "skvělou zprávu pro Ameriku", odborníci varují, že časová souvislost zrušení pořadu vyvolává otázky o svobodě slova a politickém tlaku na média ve Spojených státech.
Jimmy Kimmel se začátkem týdne ve svém pořadu opřel do "MAGA Gangu" za snahu vydělat politické body na Kirkově vraždě. Moderátor ve svém pořadu Jimmy Kimmel Live! kritizoval stažení vlajek na půl žerdi na vládních budovách a zesměšňoval Trumpovu reakci na útok, jak píše BBC.

"Takhle dospělý člověk netruchlí nad vraždou někoho, koho nazývá přítelem. Takhle truchlí čtyřleté dítě nad smrtí zlaté rybičky," řekl Kimmel, který se do Trumpa často nevybíravě strefuje.

Kimmel je pro Trumpa dlouhodobým trnem v oku. Když televize ABC oznámila, že byl moderátor suspendován, neskrýval prezident svou radost. Na sociální síti napsal, že jde o "skvělou zprávu pro Ameriku".

Americkí prezident ve čtvrtek na tiskové konferenci s britským premiérem Keirem Starmerem dal najevo přesvědčení, že Kimmel řekl "hroznou věc". "Jimmy Kimmel byl vyhozen především proto, že měl špatnou sledovanost," poznamenal prezident, který moderátory amerických talk show kritizuje opakovaně.

"Jimmy Kimmel není talentovaný," dodal. "Takže, víte, můžete tomu říkat svoboda slova, nebo ne. Byl vyhozen pro nedostatek talentu," doplnil republikánský politik.

Zcela jinak to vidí někteří demokratičtí politici. Podle kalifornského guvernéra Newsoma, o němž se už dnes mluví jako o možném demokratickém kandidátovi na prezidenta v příštích volbách, republikáni nevěří ve svobodu slova. "Cenzurují vás v přímém přenosu," uvedl.

Vyjádřil také přesvědčení, že "nátlaková kampaň" republikánů na média, aby vyhazovala komentátory nebo rušila pořady, je koordinovaným a nebezpečným útokem na první dodatek americké ústavy, který chrání právě svobodu slova.

Trumpův nominant vyzval ke stažení pořadu

Podle amerikanisty z University of New York a komentátora pro Fórum 24  Jiřího Pondělíčka je děsivá časová souslednost, která zrušení pořadu předcházela.

Předseda Federální komise pro komunikace (FCC) Brendan Carr, který uděluje licence televizním stanicím, Kimmelovy výroky kritizoval. Naznačil, že vysílací společnosti by měly stáhnout "odpadkový" obsah, aby se vyhnuly pokutám nebo odebrání licence.

Nextar, jedna z největších skupin místních televizních stanic, které obsah ABC přebírají, následně oznámil, že od středy přeruší vysílání Jimmy Kimmel Live! Televizní stanice ABC, která spadá pod Disney a která večerní talk show známého moderátora doteď produkovala, následně oznámila, že pořad stahuje. 

Nexstar přitom jen pár dní předtím oznámila velkou akvizici společnosti Tegna za více než šest miliard dolarů - fúze, která vyžaduje schválení FCC.

"Odplata za kritiku prezidenta"

Pondělíček připomíná, že Trump již v minulosti otevřeně vyzýval k odebrání licencí televizím ABC nebo NBC a dával najevo, že jako prezident má právo zasahovat. "Šéf FCC Carr je nominantem Trumpovy administrativy a těžko se ubránit dojmu, že zrušení pořadu mohlo být gestem dobré vůle a odplata za kritiku prezidenta," dodává.

Amerikanista Kryštof Kozák upozorňuje, že svoboda slova podle americké ústavy chrání jednotlivce, nikoli jejich pořady: "Nikdo vám nemůže zakázat vyjadřovat názory, ale televize má právo pořad zrušit. To samo o sobě není porušení Prvního dodatku.

"Situace by se změnila v případě, že by se prokázal přímý politický zásah: "Kdyby Trump osobně nařídil: 'Zrušte show, jinak nepovolíme fúzi,' šlo by o nezákonné zasahování."

Pondělíček a Kozák také upozorňují na širší paradox: zatímco viceprezident J. D. Vance kritizuje Evropu za omezení svobody projevu na sociálních sítích, americká administrativa vyvíjí tlak na tradiční média.

"Když se podíváte, co si představují pod 'svobodou projevu', jde hlavně o možnost hlásat otevřeně rasistické nebo protiimigrační názory. Ale kritika vlády pro ně představuje problém," shrnuje Kozák.

 
