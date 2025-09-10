Zahraničí

Nálet izraelské armády na Jemen: hořící Saná, devět mrtvých, přes sto raněných

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Izraelské letectvo ve středu zaútočilo na severní část Jemenu a na metropoli Saná, informovala agentura Reuters. Podle místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Húsíi bylo na místě devět mrtvých a 118 zraněných. Izraelská armáda se podle svých slov zaměřila na propagandistické velitelství Húsíů a na další zpravodajská centra, píše server The Times of Israel.
Stoupající kouř po izraelském leteckém útoku v Sáná, Jemen, 10. září 2025.
Stoupající kouř po izraelském leteckém útoku v Sáná, Jemen, 10. září 2025. | Foto: Reuters

Podle Reuters bylo cílem i ministerstvo obrany jemenských povstalců. "Izraelská armáda právě zaútočila na Saná a další místa po celém Jemenu, přičemž se zaměřila na vojenské tábory, včetně propagandistického aparátu Húsíů," řekl podle ToI izraelský ministr obrany Jisrael Kac. Izraelský armádní rozhlas uvedl, že mezi cíli útoku bylo vojenské velitelství a vojenské tábory Húsíů. Na záběrech pořízených svědky po leteckém útoku jsou zachyceny hořící budovy.

Související

Izrael věděl, kde útočit. Vylákal Trump svým "mírovým plánem" předáky Hamásu na smrt?

Izraelský útok v Dauhá

K útokům došlo po opakovaných raketových a dronových útocích Húsíů na Izrael v posledních týdnech, jejichž součástí byl tento týden přímý zásah jihoizraelského letiště Ramon. Húsíové podporovaní Íránem označují útoky na Izrael za akt solidarity s Palestinci v Gaze.

V úterý zaútočila izraelská armáda na sídlo vedení palestinské teroristické organizace Hamás v Kataru. Televizní stanice Al-Džazíra s odvoláním na zdroj z Hamásu uvedla, že Izrael zaútočil ve chvíli, kdy vedení skupiny jednalo o nejnovějším návrhu amerického prezidenta Donalda Trumpa na příměří v Pásmu Gazy. Podle AP šlo teprve o druhý útok cílený na tuto zemi od začátku války mezi Izraelem a Hamásem před téměř dvěma lety.

V Pásmu Gazy podniká izraelská armáda od října 2023 ofenzivu v reakci na teroristický útok palestinského hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích.

Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu. Podle místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 64.500 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael Gaza Jemen Saná útok

