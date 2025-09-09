Zahraničí

Izrael věděl, kde útočit. Vylákal Trump svým "mírovým plánem" předáky Hamásu na smrt?

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 2 hodinami
Izraelské letouny provedly precizní úder na exilové vedení Hamásu v katarské metropoli Dauhá, ve vzdálenosti 1700 kilometrů vzdušnou čarou od Izraele. Úder podle prvotních informací, které Hamás ale popřel, zabil šéfa politického křídla hnutí Chalíla Hajju a další vysoké představitele teroristické organizace. Útok odsoudil Katar i generální tajemník OSN.
Izraelské letouny provedly precizní úder na exilové vedení Hamasu v katarské metropoli Dauhá.
Izraelské letouny provedly precizní úder na exilové vedení Hamasu v katarské metropoli Dauhá. | Foto: Reuters

Byl to chirurgicky přesný úder na dvoupatrový bytový komplex v hlavním městě Dauhá, ve kterém se v tu chvíli sešlo exilové vedení Hamásu. Podle televize al-Arabíja se předáci teroristů potkali, aby projednali mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.

V Kataru se mimo jiné nachází největší americká vojenská základna na Blízkém východě - Al Udeid. Základna zabírá plochu cca 24 hektarů, je domovem přibližně deseti tisíc amerických vojáků a sídlí zde regionální velitelství americké armády CENTCOM.

Bez tichého souhlasu Američanů by se izraelské letouny mohly jen těžko dostat tak blízko. Bílý dům potvrdil, že byl o útoku informován. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová podle agentur AP a Reuters nicméně uvedla, že izraelský úder byl nešťastným incidentem, který neposune blízkovýchodní region k míru.

Trumpův mírový plán

Podle Trumpova návrhu mělo dojít k uzavření příměří, Hamás měl propustit všechna rukojmí a Izrael tisíce palestinských vězňů. Následná jednání měla vést k trvalému ukončení konfliktu. Na stole byl také egyptsko-katarský návrh, se kterým souhlasil Hamás.

Podle něj mělo dojít k šedesátidennímu příměří a teroristé měli propustit deset rukojmí a vydat ostatky devatenácti zemřelých Izraelců. Právě projednání mírového plánu mohlo jindy opatrné předáky Hamásu donutit k setkání na jednom místě. A Izraelci už ze svých zpravodajských zdrojů věděli, na kterém.

Související

Izrael udeřil na vedení Hamásu v Kataru, podle Netanjahua právem

FILE PHOTO: Years of 'unbearable' Palestinian suffering prompted Oct 7 attacks, former Hamas chief Meshaal says in Doha

Exilové vedení Hamásu sídlí v Kataru od roku 2012, kdy opustilo Sýrii, kde vypukla občanská válka. Bohatý ropný emirát je často kritizován (i sousedními arabskými státy) z podpory radikálních islamistů z Muslimského bratrstva a z dobrých vztahů s Iránem.

Zároveň ale využívá amerického ochranného deštníku a tradičně se staví do role zprostředkovatele, ať už šlo o jednání Američanů s Tálibánem nebo právě Izraelci a Hamásem. Dauhá tak navštěvovali klíčoví izraelští vyjednavači a dokonce i ředitel špionážní služby Mossad.

Z Dauhá také pocházejí známé záběry, kde se lídři Hamásu radují před televizními obrazovkami z útoku 7. října 2023.

Historie útoků

Není to první útok Izraelců v arabských zemích. V roce 2010 izraelští agenti převlečení za tenisty zlikvidovali v dubajském hotelu Mahmuda Al-Mabhuhu, zakládajícího člena elitních brigád al-Kassám.

V roce 1997 otrávili v Jordánsku tehdejšího šéfa politického křídla Hamásu Chálida Mišala. Jordánci ale zvládli zatknout dva izraelské agenty a král Husajn donutil Izraelce poslat protijed, čímž Mišalovi zachránil život.

Související

Izrael po útoku v Jeruzalémě odebere pracovní povolení 750 Palestincům

Suspected shooting attack in Jerusalem

Posledním předsedou politického byra Hamásu byl Jahjá Sinwár, zabitý Izraelci loni v Gaze. Jeho předchůdce Ismáíla Haníju zlikvidovali ten samý rok Izraelci v Teheránu. Jeho předchůdce Chálid Maš'al vydržel ve funkci 13 let, přežil otravu jedem agenty Mossadu v Jordánsku, ale s největší pravděpodobností je nyní mezi mrtvými v Kataru.

Abdul Azíz al-Rantisi naopak nevydržel ve funkci ani měsíc, když ho v dubnu 2004 v pásmu Gazy zasáhla raketa vypálená z izraelského vrtulníku. Zakladatel Hamásu, slepý šejch Ahmed Jásin byl zabit také v Gaze a taktéž izraelským vrtulníkem deset let předtím - v březnu 2004.  

Josef Kraus, Bezpečnostní analytik a odborník na Střední východ z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. 

Aktuálně.cz: Co nastane nyní po útoku?

Hlavním důsledkem bude přerušení rozhovorů o příměří. Ten útok se odehrál vůči jedné straně rozhovorů - a navíc vůči Kataru, který vystupuje jako zprostředkovatel. Teď nebude s kým jednat a kde jednat.

Bude ještě Katar schopen zhostit se své zprostředkovatelské role?

Katar je schopen skousnout ledacos. Na americké základny na katarském území zaútočil Írán a nedávno navštívil Katar iránský ministr zahraničí, aby to celé vyžehlil. Takže Katar bude i nadále fungovat jako zajímavý prostředník. Ale rozhodně to nebude nyní.

A je otázka, zda k obnově jeho zprostředkovatelské role dojde za pár týdnů, měsíců či později. Bude záležet i na tom, zda při tom útoku zahynul nějaký katarský občan.

Jakou roli v tom hráli Američané?

Bílý dům řekl, že útoku dal zelenou, takže akci schválil. To nedává úplně smysl vzhledem k tomu, že Američané dost intenzivně usilovali o alespoň dočasné příměří. To nyní nebude možné.

A o co jde Izraelcům?

Izraelcům jde zjevně o to, zlikvidovat jakékoliv možnosti příměří. Jejich oficiálním cílem je zničení Hamásu, což ale nepůjde bez zničení pásma Gazy. A dlouhodobé udržování konfliktu může nýt také v osobním zájmu prezidenta Netanjahua, který tak odkládá řešení svých různých soudních kauz.

Je to trochu divoké, ale nevylákali Američané svým mírovým plánem předáky Hamásu z úkrytu, aby na n pak udeřil Izrael?

Pokud se časem ukáže, že to tak bylo, tak klobouk dolů… Ale v tuto chvíli je to konspirační teorie, což ale všichni na Blízkém východě milují. 

 
Mohlo by vás zajímat

Macron jmenoval nového francouzského premiéra, stane se jím Lecornu

Macron jmenoval nového francouzského premiéra, stane se jím Lecornu

Europoslanci schválili rezoluci o Ukrajině, chtějí ji v EU

Europoslanci schválili rezoluci o Ukrajině, chtějí ji v EU

Ukrajina nás chtěla vtáhnout do války, říká exprezident Polska. Naletěla i Černochová

Ukrajina nás chtěla vtáhnout do války, říká exprezident Polska. Naletěla i Černochová
0:48

Izrael udeřil na vedení Hamásu v Kataru, podle Netanjahua právem

Izrael udeřil na vedení Hamásu v Kataru, podle Netanjahua právem
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael Hamás Katar

Právě se děje

před 2 hodinami
Norská mašina se valí kvalifikací. Moldavsko schytalo 11 gólů, Haaland nasázel pět

Norská mašina se valí kvalifikací. Moldavsko schytalo 11 gólů, Haaland nasázel pět

Norové jsou v kvalifikaci MS po pěti zápasech stoprocentní, Moldavsko navíc smetli 11 góly. Portugalcům pomohl k důležité výhře Cristiano Ronaldo.
před 2 hodinami
Izrael věděl, kde útočit. Vylákal Trump svým "mírovým plánem" předáky Hamásu na smrt?

Izrael věděl, kde útočit. Vylákal Trump svým "mírovým plánem" předáky Hamásu na smrt?

Izraelské letouny provedly precizní úder na exilové vedení Hamasu v katarské metropoli Dauhá, ve vzdálenosti 1700 kilometrů vzdušnou čarou od Izraele.
Aktualizováno před 2 hodinami
Macron jmenoval nového francouzského premiéra, stane se jím Lecornu

Macron jmenoval nového francouzského premiéra, stane se jím Lecornu

Francouzský prezident Emmanuel Macron jmenoval nového premiéra, stane se jím současný ministr obrany Sébastien Lecornu.
před 3 hodinami
Kampaň Pirátů se bude studovat. ANO s ničím novým nepotřebuje přijít, říká expertka

Kampaň Pirátů se bude studovat. ANO s ničím novým nepotřebuje přijít, říká expertka

U ANO podle Konrádové není jednoduché odhadnout volební potenciál, protože někteří voliči nemusí svou náklonnost k hnutí veřejně deklarovat.
před 4 hodinami
Babiš obvinil vládní koalici z šíření lží, z manipulací nebo z porušování zákonů

Babiš obvinil vládní koalici z šíření lží, z manipulací nebo z porušování zákonů

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš obvinil vládní politiky z šíření lží, z manipulací nebo z porušování zákonů.
před 5 hodinami
Otvírák extraligy zvládla lépe Sparta. Proti Motoru se trefila i kanadská posila

Otvírák extraligy zvládla lépe Sparta. Proti Motoru se trefila i kanadská posila

Utkáním mezi Českými Budějovicemi a Spartou se rozběhl nový ročník hokejové extraligy.
před 5 hodinami
Chorvati se do Prahy těší: Jsme mnohem lepší než Češi, neměly by být žádné problémy

Chorvati se do Prahy těší: Jsme mnohem lepší než Češi, neměly by být žádné problémy

Sebevědomí Chorvati vedou kvalifikační skupinu a plánují, že během příštího srazu v Praze vyřeší postup na mistrovství světa.
Další zprávy