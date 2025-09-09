Izrael věděl, kde útočit. Vylákal Trump svým "mírovým plánem" předáky Hamásu na smrt?

Byl to chirurgicky přesný úder na dvoupatrový bytový komplex v hlavním městě Dauhá, ve kterém se v tu chvíli sešlo exilové vedení Hamásu. Podle televize al-Arabíja se předáci teroristů potkali, aby projednali mírový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa.
V Kataru se mimo jiné nachází největší americká vojenská základna na Blízkém východě - Al Udeid. Základna zabírá plochu cca 24 hektarů, je domovem přibližně deseti tisíc amerických vojáků a sídlí zde regionální velitelství americké armády CENTCOM.
Bez tichého souhlasu Američanů by se izraelské letouny mohly jen těžko dostat tak blízko. Bílý dům potvrdil, že byl o útoku informován. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová podle agentur AP a Reuters nicméně uvedla, že izraelský úder byl nešťastným incidentem, který neposune blízkovýchodní region k míru.
Trumpův mírový plán
Podle Trumpova návrhu mělo dojít k uzavření příměří, Hamás měl propustit všechna rukojmí a Izrael tisíce palestinských vězňů. Následná jednání měla vést k trvalému ukončení konfliktu. Na stole byl také egyptsko-katarský návrh, se kterým souhlasil Hamás.
Podle něj mělo dojít k šedesátidennímu příměří a teroristé měli propustit deset rukojmí a vydat ostatky devatenácti zemřelých Izraelců. Právě projednání mírového plánu mohlo jindy opatrné předáky Hamásu donutit k setkání na jednom místě. A Izraelci už ze svých zpravodajských zdrojů věděli, na kterém.
Exilové vedení Hamásu sídlí v Kataru od roku 2012, kdy opustilo Sýrii, kde vypukla občanská válka. Bohatý ropný emirát je často kritizován (i sousedními arabskými státy) z podpory radikálních islamistů z Muslimského bratrstva a z dobrých vztahů s Iránem.
Zároveň ale využívá amerického ochranného deštníku a tradičně se staví do role zprostředkovatele, ať už šlo o jednání Američanů s Tálibánem nebo právě Izraelci a Hamásem. Dauhá tak navštěvovali klíčoví izraelští vyjednavači a dokonce i ředitel špionážní služby Mossad.
Z Dauhá také pocházejí známé záběry, kde se lídři Hamásu radují před televizními obrazovkami z útoku 7. října 2023.
Historie útoků
Není to první útok Izraelců v arabských zemích. V roce 2010 izraelští agenti převlečení za tenisty zlikvidovali v dubajském hotelu Mahmuda Al-Mabhuhu, zakládajícího člena elitních brigád al-Kassám.
V roce 1997 otrávili v Jordánsku tehdejšího šéfa politického křídla Hamásu Chálida Mišala. Jordánci ale zvládli zatknout dva izraelské agenty a král Husajn donutil Izraelce poslat protijed, čímž Mišalovi zachránil život.
Posledním předsedou politického byra Hamásu byl Jahjá Sinwár, zabitý Izraelci loni v Gaze. Jeho předchůdce Ismáíla Haníju zlikvidovali ten samý rok Izraelci v Teheránu. Jeho předchůdce Chálid Maš'al vydržel ve funkci 13 let, přežil otravu jedem agenty Mossadu v Jordánsku, ale s největší pravděpodobností je nyní mezi mrtvými v Kataru.
Abdul Azíz al-Rantisi naopak nevydržel ve funkci ani měsíc, když ho v dubnu 2004 v pásmu Gazy zasáhla raketa vypálená z izraelského vrtulníku. Zakladatel Hamásu, slepý šejch Ahmed Jásin byl zabit také v Gaze a taktéž izraelským vrtulníkem deset let předtím - v březnu 2004.
Josef Kraus, Bezpečnostní analytik a odborník na Střední východ z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Aktuálně.cz: Co nastane nyní po útoku?
Hlavním důsledkem bude přerušení rozhovorů o příměří. Ten útok se odehrál vůči jedné straně rozhovorů - a navíc vůči Kataru, který vystupuje jako zprostředkovatel. Teď nebude s kým jednat a kde jednat.
Bude ještě Katar schopen zhostit se své zprostředkovatelské role?
Katar je schopen skousnout ledacos. Na americké základny na katarském území zaútočil Írán a nedávno navštívil Katar iránský ministr zahraničí, aby to celé vyžehlil. Takže Katar bude i nadále fungovat jako zajímavý prostředník. Ale rozhodně to nebude nyní.
A je otázka, zda k obnově jeho zprostředkovatelské role dojde za pár týdnů, měsíců či později. Bude záležet i na tom, zda při tom útoku zahynul nějaký katarský občan.
Jakou roli v tom hráli Američané?
Bílý dům řekl, že útoku dal zelenou, takže akci schválil. To nedává úplně smysl vzhledem k tomu, že Američané dost intenzivně usilovali o alespoň dočasné příměří. To nyní nebude možné.
A o co jde Izraelcům?
Izraelcům jde zjevně o to, zlikvidovat jakékoliv možnosti příměří. Jejich oficiálním cílem je zničení Hamásu, což ale nepůjde bez zničení pásma Gazy. A dlouhodobé udržování konfliktu může nýt také v osobním zájmu prezidenta Netanjahua, který tak odkládá řešení svých různých soudních kauz.
Je to trochu divoké, ale nevylákali Američané svým mírovým plánem předáky Hamásu z úkrytu, aby na n pak udeřil Izrael?
Pokud se časem ukáže, že to tak bylo, tak klobouk dolů… Ale v tuto chvíli je to konspirační teorie, což ale všichni na Blízkém východě milují.