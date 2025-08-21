Zahraničí

Izraelská armáda je na předměstí města Gaza, chystá se obsadit poslední baštu Hamásu

ČTK ČTK
před 47 minutami
Izraelská armáda nyní působí v okrajových částech města Gazy, které se chystá obsadit. Uvedl to podle izraelských médií náčelník generálního štábu armády Ejal Zamir. Podle agentur armáda začala kontaktovat nemocnice a mezinárodní organizace působící v Gaze, aby se připravily na evakuaci mimo město. Evakuaci odmítá ministerstvo zdravotnictví kontrolované Hamásem.
Město Gaza.
Město Gaza. | Foto: Reuters

"Už máme síly, které působí v okrajových částech města, a další síly se připojí později," uvedl Zamir, který ve čtvrtek navštívil izraelské jednotky v Pásmu Gazy. Podle něj jsou válečné cíle Izraele stále stejné - osvobodit rukojmí a porazit Hamás. Ten podle Zamira již výrazně oslabil. "Z teroristické armády, kterou jsme zažili 7. října (2023), se stal guerillovou organizací," uvedl izraelský generál.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu oznámil, že armádě nařídil, aby zkrátila čas na přípravu obsazení města Gazy, které izraelský premiér považuje za poslední velkou baštu Hamásu. Plán na obsazení města, který izraelský bezpečnostní kabinet schválil minulý týden, vyvolal mezinárodní kritiku i obavy části izraelské veřejnosti. Očekává se, že vláda plán na obsazení Gazy definitivně schválí.

Izraelská armáda podle agentur Reuters a AFP uvedla, že začala kontaktovat nemocnice a mezinárodní humanitární organizace, aby se připravily na evakuaci města. Podle plánu, který zmiňují izraelská média, armáda umožní obyvatelům města Gaza před vojenskou ofenzivou odejít. Agentury informují také o izraelském ostřelování některých okrajových čtvrtí města, kde se nachází mnoho stovek tisíc lidí.

Izraelská armáda zahájila první fázi útoku na město Gaza

Izrael Pásmo gazy vojáci

Ministerstvo zdravotnictví v Pásmu Gazy odmítlo opatření, které by podle něj dále oslabilo zdravotnické služby na místě. Evakuace by podle úřadu "odebrala více než milionu lidí právo na lékařskou péči a vystavila okamžitému nebezpečí život obyvatel, pacientů a zraněných". Agentury OSN a nevládní organizace ministerstvo vyzvalo, aby jednaly na ochranu zdravotnického systému v Pásmu Gazy.

V Pásmu Gazy od začátku války v říjnu roku 2023 zemřelo podle úřadů kontrolovaných Hamásem přes 62 tisíc lidí. Válku vyvolal teroristický útok Hamásu na izraelské území v okolí Pásma Gazy. Zabito při něm bylo podle izraelských úřadů na 1200 lidí.

 
