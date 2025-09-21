Izrael zaznamenal dvě rakety vypálené z Pásma Gazy, jednu sestřelil

"Byly identifikovány dva odpaly pocházející ze severní části Pásma Gazy," uvedla armáda v prohlášení. "Letectvo jeden cíl sestřelilo a druhý spadl do otevřeného prostranství," uvedla armáda s tím, že incident si nevyžádal žádné zraněné.
Výstražné sirény v neděli ráno zněly v oblasti přístavního města Ašdod a vesnice Lachiš jižně od Jeruzaléma.
Není jasné, která z palestinských organizací za posledním útokem na Izrael stojí. Od začátku války v Pásmu Gazy téměř před dvěma lety čelil Izrael tisícům raket vypálených z Pásma. Počet těchto útoků se mezitím výrazně snížil.
Izrael v posledních týdnechl zesílil své vojenské operace ve městě Gaza. V důsledku toho Palestinci město hromadně opouštějí.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok palestinského teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Podle údajů úřadů v Gaze pod kontrolou Hamásu bylo od začátku války při izraelských operacích zabito zhruba 65 tisíc Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většinu obětí tvoří civilisté. Nezávislá vyšetřovací komise OSN pro okupovaná palestinská území tento týden vydala zprávu, podle níž Izrael v Pásmu Gazy páchá genocidu.