Izrael zaznamenal dvě rakety vypálené z Pásma Gazy, jednu sestřelil

před 1 hodinou
Izraelská armáda dnes oznámila, že ze severní části Pásma Gazy byly vypáleny dvě rakety směrem do Izraele. Jedna byla sestřelena, druhá dopadla na neobydlené území. Škody nezpůsobila.
"Byly identifikovány dva odpaly pocházející ze severní části Pásma Gazy," uvedla armáda v prohlášení. "Letectvo jeden cíl sestřelilo a druhý spadl do otevřeného prostranství," uvedla armáda s tím, že incident si nevyžádal žádné zraněné.

Výstražné sirény v neděli ráno zněly v oblasti přístavního města Ašdod a vesnice Lachiš jižně od Jeruzaléma.

Není jasné, která z palestinských organizací za posledním útokem na Izrael stojí. Od začátku války v Pásmu Gazy téměř před dvěma lety čelil Izrael tisícům raket vypálených z Pásma. Počet těchto útoků se mezitím výrazně snížil.

Izrael v posledních týdnechl zesílil své vojenské operace ve městě Gaza. V důsledku toho Palestinci město hromadně opouštějí.

