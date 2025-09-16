"Je srdcervoucí vidět, jak se Gaza rozpadá." Z města prchají před invazí davy lidí

Ve městě Gaza a jeho okolí žil před varováním armády o začátku invaze podle odhadů agentury AP přibližně milion Palestinců. Podle izraelské armády se zatím evakuovalo 40 procent obyvatelstva města Gazy.
Během úterý se na silnicích ve městě Gaza tvořily dlouhé kolony. Uvíznutá vozidla byla naložená osobním majetkem a matracemi evakuujících se lidí, informuje AP. Další lidé prchali před ofenzivou po svých. Podle nemocničních zdrojů stanice CNN při nočních úderech zahynulo nejméně 35 Palestinců.
BBC mluvila s 34letou ženou jménem Alá prchající ze severu města Gaza. "Byla jsem v práci a izraelské síly zamířily útok na mnoho budov kolem mé kanceláře. Lidé zůstali na ulicích. Byla to šílená situace," popsala BBC situaci před svým odjezdem. "Už jsem byla vysídlena z Rafáhu do Chán Júnisu. Je ponižující zažít to všechno znovu. Cítím se tak zoufalá," řekla Alá. "Je srdcervoucí vidět, jak se Gaza rozpadá," dodala pro BBC.
Další příběh, který zprostředkovala BBC, je vyprávění zdravotní sestry Haná Almazunové. Ta vzhledem ke svému povolání chce zůstat v obléhaném městě Gaza, ale snaží se o evakuaci svých tří dětí. "Neustálé bombardování, požáry, neustálé výhrůžky, všechno je špatné," popsala BBC. Podle svých slov bydlí na stejné ulici, kde stál věžový dům zničený při izraelském bombardování.
"Snažím se evakuovat svou rodinu, ale čekáme na vozidlo," říká Haná. Podle ní rodina za evakuační transport zaplatí až 1000 dolarů (necelých 21 tisíc Kč). "Je to nebezpečné, ale situace vyžaduje moji přítomnost," popsala Haná pro BBC důvod, proč se nenechá evakuovat společně se svými dětmi.
Dětský fond OSN (UNICEF) varoval, že další stupňování vojenských operací znásobí utrpení dětí. Podle CNN UNICEF uvedl, že ve městě se nachází 450 000 traumatizovaných, vyčerpaných a hladomoru čelících dětí, jsou bez pomoci a se zhroucenou zdravotnickou péčí.
Podle informací CNN nemocniční zařízení v severní části města hlásí, že jsou na pokraji svých možností. Ministerstvo zdravotnictví ve městě Gaza zoufale žádá o základní zdravotnický materiál a léky, které mají být dodávány do nemocnic kvůli katastrofálnímu vyčerpání nemocničních zásob. "Životy mnoha civilistů, včetně předčasně narozených dětí, jsou ohroženy, pokud nemocnice a zdravotnický personál nebudou chráněni," uvedl pro CNN ředitel nemocnice v Gaze.
Charitativní organizace Lékařská pomoc pro Palestince (MAP) působící v Gaze uvedla, že bude ve své práci pokračovat. "MAP plánuje zůstat a pokračovat v práci v Gaze tak dlouho, jak náš tým bude moct. Čelí však stále obtížnější a nebezpečnější situaci, a to jak kvůli probíhajícím izraelským vojenským útokům na obytné budovy, tak i kvůli hrozbě nuceného vysídlování na jih," uvedla podle CNN ředitelka MAP pro Gazu Fikr Shalltootová.
Jedna z partnerských organizací MAP uvedla, že byla nucena pozastavit činnost ve svém sídle ve městě Gaza poté, co jim izraelské síly v sobotu daly dvoudenní lhůtu k evakuaci a přesunu zdravotnického vybavení na jih. Toto zařízení obsahovalo důležité zdravotnické vybavení včetně laboratorních a diagnostických nástrojů a jednoho ze dvou CT skenerů dostupných ve městě, informuje CNN.
Podle úterní zprávy vyšetřovací komise OSN se izraelské úřady a ozbrojené síly od října 2023 dopustily čtyř z pěti činů uvedených v Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocida z roku 1948. Mezi ně mimo jiné patří usmrcení příslušníků skupiny či úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy tam Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na útok teroristického hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, kontrolovaného Hamásem, bylo od začátku války při izraelských útocích zabito nejméně 64 905 Palestinců, uvedla AFP. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé a uvádí, že většina obětí jsou civilisté.