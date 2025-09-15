Zahraničí

Izrael má ve válce v Gaze neotřesitelnou podporu USA, řekl Rubio

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Obyvatelé Pásma Gazy si zaslouží lepší budoucnost, ta ale nemůže začít, dokud nebude zlikvidován Hamás, řekl ministr zahraničí USA Marco Rubio na pondělní společné tiskové konferenci s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Jeruzalémě.
Marco Rubio, americký ministr zahraničí.
Marco Rubio, americký ministr zahraničí. | Foto: Reuters

Rubio, který do Izraele přicestoval v neděli, také vyjádřil Izraeli neotřesitelnou podporu Spojených států při snaze dosáhnout vytyčených cílů ve válce v Pásmu Gazy.

Související

Zastavte genocidu v Gaze, žádalo na 12 tisíc Němců u Braniborské brány

People attend a rally protesting for peace in Gaza, in Berlin

Netanjahu podle agentury Reuters před novináři řekl, že nevylučuje další údery proti vedení Hamásu, a to bez ohledu na to, kde se nachází. Minulé úterý Izrael zaútočil v Kataru na část politického vedení teroristického hnutí Hamás, které tam sídlí.

Netanjahu podle Reuters také řekl, že Izrael na sebe bere za útok plnou odpovědnost, zatímco Rubio uvedl, aniž by dodal podrobnosti, že Spojené státy byly před a po útoku se spojeneckými zeměmi Zálivu v kontaktu.

Rozhodnutí některých západních států uznat Stát Palestina označil Rubio za symbolické kroky bez reálného dopadu na skutečný vznik palestinského státu. Toto rozhodnutí je podle něj nicméně povzbuzením Hamásu, který se cítí posilněn a nesnaží se podle něj uzavřít dohodu o příměří v Pásmu Gazy.

Související

Palestinský stát nebude, řekl Netanjahu. Podepsal rozšíření osad

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu

Rubio také slíbil, že USA budou pokračovat v maximálním ekonomickém tlaku na Írán, a to dokud se země zcela nevzdá ambice získat jadernou zbraň. Hrozba ze strany Íránu se netýká jen Izraele, ale i zemí Zálivu a dokonce i Evropy, řekl podle Reuters Rubio.

Netanjahu označil Rubiovu návštěvu za jasný signál toho, že Spojené státy stojí při Izraeli. Amerického prezidenta Donalda Trumpa pak nazval "největším přítelem, jakého Izrael kdy měl v Bílém domě", píše AFP.

Izraelská armáda v úterý zaútočila na budovu v Dauhá, kde sídlili někteří představitelé vedení politického křídla Hamásu. Při útoku zahynulo pět členů Hamásu a jeden příslušník katarských bezpečnostních složek. Lídr Hamásu Chalíl Hajja útok podle prohlášení hnutí přežil. Izraelský útok odsoudila řada zemí a ve čtvrtek i Rada bezpečnosti OSN.

Katar působí spolu s Egyptem a Spojenými státy jako prostředník jednání o příměří mezi Izraelem a Hamásem. Katar je také významným spojencem Washingtonu, na jeho území se nachází americká vojenská základna Al-Udajd, která je největší základnou, jakou mají Spojené státy na Blízkém východě.

 
Mohlo by vás zajímat

Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Gaza gaza palestina rakety raketa gaza izrael palestina Marco Rubio USA Izrael Hamás útok palestina hamás Válka Izraele s Hamásem 2023

Právě se děje

před 13 minutami
Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

Lula odmítl Trumpovo tvrzení, že soud s Bolsonarem byl hon na čarodějnice

V článku publikovaném v neděli v deníku The New York Times také vyzval Spojené státy k debatě o 50procentních clech, které Trump na Brazílii uvalil.
před 15 minutami
Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Žádné extremisty jsem tam nepotkal, říká ekonom Kohout o demonstraci v Londýně

Britové chtějí, aby se k nim vláda chovala jinak a aby bylo větší bezpečí, říká ekonom Pavel Kohout, proč v Londýně demonstrovalo na 150 tisíc lidí.
před 48 minutami

"Připravit, budeme sedat!" Speciálové cvičili na konflikt ve fiktivní zemi na Východě

"Připravit, budeme sedat!" Speciálové cvičili na konflikt ve fiktivní zemi na Východě
Prohlédnout si 14 fotografií
Cvičení vycházelo z modelové situace ve fiktivní zemi Montawa, která se potýká s etnickým napětím a separatismem v oblasti Tugurska.
Do akce se zapojují speciální síly, které dopravuje vrtulník Mi-171Š zvláštní vrtulníkové jednotky pro podporu speciálních sil z 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou.
před 1 hodinou
Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Washington a Peking se dohodly na pokračování TikToku v USA, naznačil Trump

Spojené státy a Čína dosáhly dohody ohledně pokračování populární čínské platformy pro sdílení krátkých videí TikTok v USA.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

ŽIVĚ
Trump pokračuje v otočce. Rusko označil za agresora ve válce na Ukrajině

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka

Šéf FBI Patel čelí kritice kvůli vyšetřování útoku na Kirka

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování Kash Patel čelí kritice za svůj postup při vyšetřování útoku na Charlieho Kirka.
před 1 hodinou
Bývalý člen ANO kvůli parkování zavraždil muže. Proti rozsudku se bránil pozdě

Bývalý člen ANO kvůli parkování zavraždil muže. Proti rozsudku se bránil pozdě

Případ vraždy, ve které figuruje bývalý pohraničník a operativec StB, míří k soudu. Jen v jedné z "větví". Bude se řešit výše odškodnění.
Další zprávy