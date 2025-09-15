Izrael má ve válce v Gaze neotřesitelnou podporu USA, řekl Rubio

Rubio, který do Izraele přicestoval v neděli, také vyjádřil Izraeli neotřesitelnou podporu Spojených států při snaze dosáhnout vytyčených cílů ve válce v Pásmu Gazy.
Netanjahu podle agentury Reuters před novináři řekl, že nevylučuje další údery proti vedení Hamásu, a to bez ohledu na to, kde se nachází. Minulé úterý Izrael zaútočil v Kataru na část politického vedení teroristického hnutí Hamás, které tam sídlí.
Netanjahu podle Reuters také řekl, že Izrael na sebe bere za útok plnou odpovědnost, zatímco Rubio uvedl, aniž by dodal podrobnosti, že Spojené státy byly před a po útoku se spojeneckými zeměmi Zálivu v kontaktu.
Rozhodnutí některých západních států uznat Stát Palestina označil Rubio za symbolické kroky bez reálného dopadu na skutečný vznik palestinského státu. Toto rozhodnutí je podle něj nicméně povzbuzením Hamásu, který se cítí posilněn a nesnaží se podle něj uzavřít dohodu o příměří v Pásmu Gazy.
Rubio také slíbil, že USA budou pokračovat v maximálním ekonomickém tlaku na Írán, a to dokud se země zcela nevzdá ambice získat jadernou zbraň. Hrozba ze strany Íránu se netýká jen Izraele, ale i zemí Zálivu a dokonce i Evropy, řekl podle Reuters Rubio.
Netanjahu označil Rubiovu návštěvu za jasný signál toho, že Spojené státy stojí při Izraeli. Amerického prezidenta Donalda Trumpa pak nazval "největším přítelem, jakého Izrael kdy měl v Bílém domě", píše AFP.
Izraelská armáda v úterý zaútočila na budovu v Dauhá, kde sídlili někteří představitelé vedení politického křídla Hamásu. Při útoku zahynulo pět členů Hamásu a jeden příslušník katarských bezpečnostních složek. Lídr Hamásu Chalíl Hajja útok podle prohlášení hnutí přežil. Izraelský útok odsoudila řada zemí a ve čtvrtek i Rada bezpečnosti OSN.
Katar působí spolu s Egyptem a Spojenými státy jako prostředník jednání o příměří mezi Izraelem a Hamásem. Katar je také významným spojencem Washingtonu, na jeho území se nachází americká vojenská základna Al-Udajd, která je největší základnou, jakou mají Spojené státy na Blízkém východě.