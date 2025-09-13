Zastavte genocidu v Gaze, žádalo na 12 tisíc Němců u Braniborské brány

Jako první vystoupil na demonstraci u Braniborské brány německý moderátor, herec a zpěvák Daniel Aminati, který chování izraelské vlády a armády v Pásmu Gazy označil za genocidu, za což se dočkal podle deníku Der Tagesspiegel velkého potlesku. Izraelská vláda obvinění z genocidy odmítá a tvrdí, že operace v Gaze je aktem sebeobrany a že dodržuje mezinárodní právo.
Z genocidy vůči Palestincům viní Izrael několik zemí, mezinárodní lidskoprávní sdružení i některé izraelské nevládní organizace. Kvůli podezření ze spolupachatelství na zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v Gaze, loni v listopadu vydal na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC).
Aminati ale také připomněl izraelská rukojmí, které unesli 7. října 2023 při teroristickém útoku palestinští ozbrojenci z Hamásu a z nichž stále téměř pět desítek zadržují. "I jejich osud si žádá náš hlas," řekl. "Každý, kdo se zasazuje o mír v Gaze, je obviňován z antisemitismu," postěžoval si také Aminati, za což se mu dostalo hlasitého potlesku.
Někdejší frontman kapely Pink Floyd Waters na pódiu nejprve hovořil o Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské agresi. Waters vyzval k pořádání referend v regionech na východě Ukrajiny, aby se tamní obyvatelé mohli rozhodnout, zda chtějí patřit k Ukrajině, či k Rusku.
O Ukrajině hovořila také předsedkyně opoziční strany Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která označila všechny války na zločin. Wagenknechtová také podle agentury DPA řekla, že nic neospravedlňuje vraždy a bombardování obyvatel Gazy.
Mnoho lidí na demonstraci u Braniborské brány přišlo s vlajkami s holubicí míru. Mávali také palestinskými vlajkami a občas se z davu ozvalo "Svobodná Palestina". Někteří přinesli také transparenty s nápisy volajícími po míru a jednáních místo dodávání zbraní, popsala DPA.
Na druhé straně Braniborské brány se podle DPA sešlo několik desítek lidí na demonstraci proizraelské.