Zastavte genocidu v Gaze, žádalo na 12 tisíc Němců u Braniborské brány

před 1 hodinou
Nejméně 12 tisíc lidí se sešlo v Berlíně u Braniborské brány na sobotní demonstraci nazvané Zastavte genocidu v Gaze, informovala agentura DPA s odvoláním na policii. Organizátoři hovořili podle deníku Der Tagesspiegel asi o 22 tisících účastníků. Mezi řečníky na pódiu se objevil už i britský rockový hudebník Roger Waters, který hovořil také o válce na Ukrajině.
Na sobotní demonstraci Zastavte genocidu v Gaze se objevila i šéfka opoziční strany Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která označila všechny války na zločin.
Na sobotní demonstraci Zastavte genocidu v Gaze se objevila i šéfka opoziční strany Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která označila všechny války na zločin. | Foto: Reuters

Jako první vystoupil na demonstraci u Braniborské brány německý moderátor, herec a zpěvák Daniel Aminati, který chování izraelské vlády a armády v Pásmu Gazy označil za genocidu, za což se dočkal podle deníku Der Tagesspiegel velkého potlesku. Izraelská vláda obvinění z genocidy odmítá a tvrdí, že operace v Gaze je aktem sebeobrany a že dodržuje mezinárodní právo.

Před izraelskou ofenzivou uprchlo z Gazy a okolí už na čtvrt milionu Palestinců

Displaced Palestinians, fleeing northern Gaza move southward, in the central Gaza Strip

Z genocidy vůči Palestincům viní Izrael několik zemí, mezinárodní lidskoprávní sdružení i některé izraelské nevládní organizace. Kvůli podezření ze spolupachatelství na zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje v Gaze, loni v listopadu vydal na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zatykač Mezinárodní trestní soud (ICC).

Aminati ale také připomněl izraelská rukojmí, které unesli 7. října 2023 při teroristickém útoku palestinští ozbrojenci z Hamásu a z nichž stále téměř pět desítek zadržují. "I jejich osud si žádá náš hlas," řekl. "Každý, kdo se zasazuje o mír v Gaze, je obviňován z antisemitismu," postěžoval si také Aminati, za což se mu dostalo hlasitého potlesku.

Někdejší frontman kapely Pink Floyd Waters na pódiu nejprve hovořil o Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské agresi. Waters vyzval k pořádání referend v regionech na východě Ukrajiny, aby se tamní obyvatelé mohli rozhodnout, zda chtějí patřit k Ukrajině, či k Rusku.

O Ukrajině hovořila také předsedkyně opoziční strany Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW), která označila všechny války na zločin. Wagenknechtová také podle agentury DPA řekla, že nic neospravedlňuje vraždy a bombardování obyvatel Gazy.

Německo podpoří v OSN dvoustátní řešení pro Palestinu a Izrael

Benjamin Netanjahu

Mnoho lidí na demonstraci u Braniborské brány přišlo s vlajkami s holubicí míru. Mávali také palestinskými vlajkami a občas se z davu ozvalo "Svobodná Palestina". Někteří přinesli také transparenty s nápisy volajícími po míru a jednáních místo dodávání zbraní, popsala DPA.

Na druhé straně Braniborské brány se podle DPA sešlo několik desítek lidí na demonstraci proizraelské.

 
