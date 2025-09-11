Zahraničí

Palestinský stát nebude, řekl Netanjahu. Podepsal rozšíření osad

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Palestinský stát nebude, prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu podle agentur AFP a Reuters. Stalo se tak při čtvrteční ceremonii k rozšíření židovských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu nedaleko Jeruzaléma. Několik států včetně Francie a Británie oznámilo záměr uznat v září samostatný Stát Palestina.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu | Foto: Reuters

"Naplňujeme náš slib, že žádný palestinský stát nebude, toto místo nám patří," řekl Netanjahu při návštěvě židovské osady Maale Adumim. Netanjahu se tam účastnil slavnostního podpisu dohod pro vznik nových osad v takzvané oblasti E1.

Vybudování osad v této oblasti by mohlo oddělit dvě okupovaná palestinská území - východní Jeruzalém a Západní břeh Jordánu. Krajně pravicový ministr financí Becalel Smotrič nazval projekt "posledním hřebíkem do rakve myšlenky palestinského státu" a obdobně se vyjádřili i další členové Netanjahuova kabinetu.

Netanjahuovo vyjádření představuje jasné odmítnutí dvoustátního řešení konfliktu mezi Izraelem a Palestinci, které podporuje velká část zemí světa, připomínají agentury. Právě snahou podpořit toto řešení odůvodňují Francie, Británie, Kanada a další státy svůj záměr uznat v září samostatný Stát Palestina. Tímto záměrem členové izraelské vlády odůvodňují schválení záměru vybudovat nové osady.

Plánovanou výstavbu osad v oblasti E1 Izrael zmrazil v roce 2012 a poté znovu v roce 2020 kvůli silné kritice ze strany Spojených států, Evropské unie a dalších zemí, píše agentura Reuters. Většina zemí považuje židovské osady na okupovaných palestinských územích za nelegální.

V osadách žije na 700 tisíc Izraelců vedle 2,7 milionu Palestinců, kteří obývají Západní břeh a východní Jeruzalém, jejž Izrael anektoval. Někteří osadníci přicházejí na Západní břeh z náboženských či ideologických důvodů, jiné lákají nižší náklady na bydlení a vládní pobídky, poznamenala agentura Reuters.

 
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Izrael Palestina gaza palestina rakety raketa gaza izrael palestina Gaza Hamás útok palestina hamás Válka Izraele s Hamásem 2023

