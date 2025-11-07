Zahraničí

Hromady těl v Súdánu jsou vidět z vesmíru. Přichází málo živých lidí, děsí se lékaři

Hromady lidských těl a obrovské stopy od krve. Brutální masakry civilistů v Súdánu jsou vidět i na satelitních snímcích. Jednotky rychlé podpory (RSF) tam v říjnu dobyly město Fašír. Krátce po útoku se do světa začala šířit videa, fotografie a svědectví přeživších o hromadných masakrech. Na probíhající násilnosti opakovaně upozorňují i mezinárodní organizace.
Satelitní snímek zachycuje dětskou nemocnici. Podle expertů jsou bílé objekty mrtví civilisté. 28.10.2025 (Airbus DS 2025 via AP)
Satelitní snímek zachycuje dětskou nemocnici. Podle expertů jsou bílé objekty mrtví civilisté. 28.10.2025 (Airbus DS 2025 via AP) | Foto: ČTK

"Všude bylo spoustu těl. Muži i ženy - auta přejížděla některé lidi," řekla deníku The New York Times 28letá Saeeda. Ženě, která kvůli bezpečnosti vystupuje pod smyšleným jménem, se podařilo uprchnout z ohniska násilí a vraždění. 

Jiní ale takové štěstí neměli. "Cestou nás zastavili, vybrali si několik dívek z naší skupiny a odtáhli je pryč," dodává Saeeda.

Její svědectví je jedním ze spousty výpovědí o masakru ve Fašíru. Ten koncem října dobyly polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF). Od té doby se šíří zprávy o zvěrstvech včetně vražd, znásilnění a rabování. 

Snímek ukazuje údajnou hromadu mrtvých po útoku polovojenských jednotek Rapid Support Forces severně od města Fašír v Súdánu, 29. října 2025. (Planet Labs PBC via AP)
Snímek ukazuje údajnou hromadu mrtvých po útoku polovojenských jednotek Rapid Support Forces severně od města Fašír v Súdánu, 29. října 2025. (Planet Labs PBC via AP) | Foto: ČTK

Hromady těl jsou vidět i z vesmíru

Rozsáhlé masakry v Súdánu jsou viditelné i na satelitních snímcích. Na fotografiích, které analyzovala americká Yaleova univerzita, jsou podle odhadu expertů patrné objekty připomínající hromady těl a rozsáhlé skvrny od krve na ulicích. 

Na snímcích navíc není vidět velké množství prchajících lidí, jak je tomu v podobných konfliktech běžné. Podle expertů tak je tak většina civilistů buď zabitá, zajatá nebo se stále schovávají.

"Zabili šest zraněných vojáků a civilistů v jejich postelích - některé z nich byly ženy," řekla sedmadvacetiletá zdravotní sestra Nawal Khalilová pro britský Guardian. Ta pracovala ve Fašíru v jedné z posledních nemocnic. "Nevím, co se stalo s pacienty. Musela jsem utéct, když vtrhli do nemocnice." 

Jednotky RSF ji při útěku postřelily do nohy. Celý den šla pěšky, zraněná a bez jídla. Utéct se ji nakonec podařilo. "Cestou mi vzali telefon a peníze. Zůstala jsem úplně bez ničeho," dodává Nawal. 

"Přichází k nám podezřele málo lidí"

"Bylo to brutální - docházelo k bití, popravám. Některé odvezli jen proto, že byli černoši," řekl Nasreldin. Přeživší, kterému se podařilo dostat s dítětem na nákladním autě do uprchlického tábora v nedalekém Tavílu. Během útěku přišel o svoji ženu. "Zanechali jsme tam asi osmičlennou rodinu, všichni byli zranění."

Súdánské děti, které uprchly se svými rodinami během násilností ve Fašíru.
Súdánské děti, které uprchly se svými rodinami během násilností ve Fašíru. | Foto: Reuters

Do uprchlického tábora do Tavílu prchaly tisíce. Místní spolupracovníci organizace Lékaři bez hranic říkají, že počet příchozích uprchlíků je podezřele nízký. 

"Ptáme se: Kde jsou? Kde jsou ostatní? Je to velmi znepokojivé," řekl pro New York Times Sylvain Penicaud, vedoucí nemocnice Lékařů bez hranic ve městě Tavíl. "Obáváme se, že tito lidé byli zadrženi za účelem vydírání nebo byli zabiti." 

Členové polovojenské organizace Rapid Support Forces (RSF) kráčí mezi těly neozbrojených lidí a hořícími vozidly během útoku na Fašír.
Členové polovojenské organizace Rapid Support Forces (RSF) kráčí mezi těly neozbrojených lidí a hořícími vozidly během útoku na Fašír. | Foto: Reuters

Krvavý konflikt dvou velitelů

Dva roky trvající občanskou válku mezi súdánskou armádou a RSF označují mezinárodní organizace za jednu z největších humanitárních krizí posledních let. Súdánské lidskoprávní organizace dlouhodobě obviňují armádu i RSF z cílených útoků proti civilistům a civilní infrastruktuře.

Válka začala dva roky po převratu v roce 2021, kdy generál súdánské armády a velitel RSF provedli převrat. Jejich neshody ale v 2023 přerostly v občanskou válku. Konflikt si vyžádal podle odhadů asi 150 tisíc mrtvých a desítky milionů uprchlíků. Podle mezinárodních organizací hrozí 25 milionům lidí v zemi hladomor. 

 
Další zprávy