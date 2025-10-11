Zahraničí

Masakr v uprchlickém centru. Súdánští ozbrojenci použili při útoku na civilisty dron

Dron polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF) v sobotu zabil nejméně 60 lidí v západosúdánském Dárfúru v uprchlickém centru ve městě Fášir v areálu univerzity. Informuje o tom agentura AFP s odvoláním na aktivisty, kteří koordinují pomoc a dokumentují zvěrstva páchaná během této války.
Trosky dron polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF), který v sobotu zabil nejméně 30 lidí v západosúdánském Dárfúru v uprchlickém centru ve městě Fášir.
Trosky dron polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF), který v sobotu zabil nejméně 30 lidí v západosúdánském Dárfúru v uprchlickém centru ve městě Fášir.

Těla obětí jsou zasypaná v podzemních krytech. Aktivisté útok označují za masakr a naléhají na mezinárodní společenství, aby v zemi, kterou dva a půl roku sužuje krvavý konflikt, zasáhlo. Konflikt si vyžádal desetitisíce mrtvých a miliony uprchlíků.

V Súdánu v roce 2021 provedli generál súdanské armády a velitel polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF) převrat, později se ale kvůli neshodám ohledně rozdělení moci rozešli. Spor v dubnu 2023 přerostl v otevřený ozbrojený střet a občanskou válku. Obě válčící strany jsou obviňovány z páchání válečných zločinů a skoro 25 milionů lidí sužuje akutní hlad. V Súdánu panuje největší humanitární krize současnosti.

 
