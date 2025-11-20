Hlavní americký vyjednavač omylem prozradil tajný zdroj z Kremlu, jde o mírový návrh

Witkoff do veřejného příspěvku napsal, že autor článku "to musel dostat od K.", což okamžitě vyvolalo otázky, koho touto zkratkou myslel. Krátce nato svůj tweet smazal, ale screenshot se mezitím stihl rozšířit.
Zmíněný článek Axiosu informoval o tom, že Spojené státy v tichosti připravují nový návrh mírového řešení pro Ukrajinu. Witkoff podle textu tento plán konzultoval mimo jiné s ruským vyjednavačem Kirillem Dmitrijevem. Údajným anonymním americkým úředníkem, na kterého se Axios v článku odvolával jako na svůj zdroj, byl patrně onen "K." čili Kirill Dmitrijev, kterého Witkoff takto nechtěně odhalil.
Kdo je Kirill Dmitrijev?
Kirill Dmitrijev patří mezi nejvýraznější postavy současné neformální diplomacie Kremlu, ačkoliv není kariérním diplomatem. Studoval na prestižních amerických univerzitách Stanford a Harvard a svou profesionální dráhu začínal ve společnostech McKinsey a Goldman Sachs. Právě díky zkušenostem ze světových finančních trhů je schopen komunikovat se Západem způsobem, který je v ruském prostředí neobvyklý.
V roce 2011 prosadil vznik Ruského fondu přímých investic (RDIF), jehož cílem bylo přilákat zahraniční kapitál prostřednictvím společných projektů se státem. Dmitrijev dokázal během let, kdy se Rusko dostávalo do mezinárodní izolace, přesunout investiční pozornost zejména do regionu Perského zálivu.
Saúdská Arábie i Spojené arabské emiráty díky jeho osobním vazbám vložily do ruských projektů miliardy dolarů. I proto dnes patří Dmitrijev mezi nejvlivnější ruské emisary směrem k Západu a také mezi klíčové kontakty, se kterými americká strana v posledních měsících vyjednávala.
Podle Axiosu se Dmitrijev setkal se Stevem Witkoffem v říjnu v Miami, kde měli během několika dní sérii jednání. Dmitrijev hovořil o rozhovorech optimisticky a uvedl, že tentokrát panuje "pocit, že ruský postoj je skutečně vyslyšen".
Steve Witkoff se do vrcholné diplomacie dostal z pozice realitního developera a Trumpova dlouholetého spojence. Kritici už dříve upozorňovali, že jeho postupy působí amatérsky a izolovaně. Podle některých amerických i spojeneckých diplomatů má tendenci jednat bez konzultací, což vede k situacím, kdy není dostatečně informován nebo připraven.
Další změna v americkém týmu pro Ukrajinu
Spojené státy zároveň čeká změna ve vedení ukrajinské agendy. Zvláštní vyslanec pro Ukrajinu, generál Keith Kellogg, oznámil, že v lednu 2026 ve funkci skončí. Podle lidí z Bílého domu jde o přirozené vyústění jeho ročního mandátu, který by v dalším období musel schválit Senát - a s tím Kellogg údajně nikdy nepočítal. Jeho odchod přichází v době, kdy Ukrajina čelí zhoršující se situaci na frontě i vnitřní politické krizi.
Kellogg patřil mezi nejvýraznější zastánce tvrdší linie vůči Rusku a Kreml podle zdrojů dlouhodobě odmítal jeho účast na přímých jednáních. Právě to byl jeden z důvodů, proč roli hlavního vyjednavače převzal Witkoff, kterého Moskva vnímá vstřícněji, byť jeho zkušenosti a kompetence zůstávají terčem kritiky.