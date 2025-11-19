Zahraničí

Rusko zaplavilo Evropu ostrými výroky. „Hyení mozky pochopí jen bolest,“ zní z Kremlu

Michaela Nováčková Michaela Nováčková
19. 11. 2025 21:54
Evropský veřejný prostor v posledních dnech zaplavila vlna mimořádně tvrdých prohlášení, a to jak ze strany ruských představitelů, tak z úst zástupců německého ministerstva obrany. Výroky odrážejí rostoucí jednak radikalizaci rétoriky, zároveň ale poukazují i na hlubší nejistotu ohledně budoucí bezpečnosti v Evropě.
Vladimir Putin v Kremlu.
Vladimir Putin v Kremlu. | Foto: Reuters

"Rusko by mohlo znovu získat schopnost zaútočit na zemi NATO v letech 2028 až 2029," uvedl německý ministr obrany Boris Pistorius v rozsáhlém rozhovoru pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). V něm varoval před rizikem, že Rusko by v horizontu několika let mohlo obnovit kapacitu a zaútočit na členský stát NATO.

Zároveň dodal, že prezident Vladimir Putin "se netají svými imperiálními fantaziemi".

Ministr v rozhovoru vysvětlil, že Německo musí zrychlit modernizaci Bundeswehru, zvýšit počet záložníků i aktivních vojáků a zásadně zefektivnit zbrojní výrobu. Plán počítá s 210 až 220 tisíci vojáky do roku 2030, masivním nákupem dronů a plným vybavením německé brigády v Litvě. "NATO se dokáže bránit, ale potřebujeme rychlost, odolnost a silné rezervy," zdůraznil ministr.

Jeho výrok přitom zapadá do širší debaty, která se v Německu vede od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Berlín se snaží posílit modernizační tempo, ačkoli sám Pistorius přiznává, že "produkce obranného průmyslu je stále příliš pomalá".

Evropa jako "stvoření satana"

Související

"Akt státního terorismu," řekl Sikorski o sabotáži. GRU v Evropě znovu úřaduje

Polsko Sabotáž Tusk

O poznání extrémnější tón ovšem přichází z Ruska. Sergej Karaganov, dlouholetý ideolog Kremlu a čestný předseda prezidia Rady pro zahraniční a obrannou politiku, poskytl rozhovor pro web Multipolar. Jeho výroky jsou radikální i na poměry dnešní ruské propagandy.

Podle něj Evropa "zapomněla na strach z války" a je nutné jej v ní obnovit, "včetně strachu z jaderné války", jak podotýká. V rozhovoru tvrdí, že "většina evropských zemí by se proměnila v pustinu", pokud by k jadernému konfliktu došlo.

Karaganov v celém textu vykresluje Evropu jako iracionálního, nebezpečného protivníka, evropské politiky označuje jako lidi "s hyením mozkem", kteří podle něj nerozumí důsledkům vlastní politiky a porozumí jen fyzické bolesti. Tvrdí, že se Západem je nutné mluvit pouze jazykem ultimát a hrozeb: "Sankce musí být potrestány vojenskými údery."

Vrcholem jsou pasáže, v nichž hovoří o "svaté válce" proti Evropě, kterou nazývá "stvořením satana". Německu vzkazuje, že pokud by se pokoušelo rozpoutat další konflikt, "jako země přestane existovat".

Karaganovova slova ukazují, jak daleko dnes zajdou představitelé ruského politického myšlení v otevřené démonizaci Západu. Podtrhují také proměnu ruské ideologie, která stále více pracuje s mysticko-civilizačním rámováním boje proti "dekadentní" Evropě.

Výsměch německým varováním

Do stejné linie zapadá i vyjádření Gennadije Zjuganova, šéfa ruských komunistů. Ten reagoval na Pistoriovy výroky s tím, že je nebere vážně. Podle vlastních slov jako "mírumilovný člověk" odkládá německá varování stranou a tvrdí, že nemají reálný základ. Vzkázal ale: "Berlín jsme dobyli třikrát. Pokud to bude nutné, dobudeme ho počtvrté."

Německý varovný tón a ruské radikalizované výhrůžky ukazují na stále hlubší bezpečnostní propast mezi Evropou a Ruskem.

 
Mohlo by vás zajímat

Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Dokument: přinášíme kompletní Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Dokument: přinášíme kompletní Trumpův mírový plán pro Ukrajinu
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Rusko Evropa Vladimir Putin Německo NATO

Právě se děje

Aktualizováno před 3 minutami
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

ŽIVĚ
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 31 minutami
Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Z dvou deblistů jsou národní hrdinové. Proti Čechům předvedli nemožné, píší Španělé

Po odstoupení světové jedničky byli papírově rázem za outsidery. Španělům proti českému výběru ve čtvrtfinále Davis Cupu nevěřily ani sázkovky.
před 1 hodinou
Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Poprvé si také návštěvníci budou moci v jednom ze sálů barokního zámku zatančit na hudbu z filmu Tři oříšky pro Popelku.
před 1 hodinou

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro

Pandořina skříňka na Balkáně. Je tu potenciál další války, to je realita, tvrdí Dzuro
36:12
před 1 hodinou
Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Drsné Česko: mráz, sníh, vichr. Meteorologové řekli, jak bude příští týden

Přes víkend si na většině míst užijeme kombinaci slunce a zimy. Po oblačném pátku by od sobotního rána mohly příkrov mraků rozehnat sluneční paprsky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

Ozbrojenci unesli z katolické školy desítky dětí, požadují výkupné

V úterý se podle Reuters odehrál podobný útok na kostel v západní části země, kde ozbrojenci unesli 38 lidí.
před 2 hodinami
Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Hákové kříže už nejsou symboly nenávisti. Aspoň podle americké pobřežní stráže

Americká pobřežní stráž přehodnocuje svůj pohled na obtěžování a zbavuje se pojmu incidenty z nenávisti.
Další zprávy