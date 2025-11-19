Rusko zaplavilo Evropu ostrými výroky. „Hyení mozky pochopí jen bolest,“ zní z Kremlu

"Rusko by mohlo znovu získat schopnost zaútočit na zemi NATO v letech 2028 až 2029," uvedl německý ministr obrany Boris Pistorius v rozsáhlém rozhovoru pro list Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). V něm varoval před rizikem, že Rusko by v horizontu několika let mohlo obnovit kapacitu a zaútočit na členský stát NATO.
Zároveň dodal, že prezident Vladimir Putin "se netají svými imperiálními fantaziemi".
Ministr v rozhovoru vysvětlil, že Německo musí zrychlit modernizaci Bundeswehru, zvýšit počet záložníků i aktivních vojáků a zásadně zefektivnit zbrojní výrobu. Plán počítá s 210 až 220 tisíci vojáky do roku 2030, masivním nákupem dronů a plným vybavením německé brigády v Litvě. "NATO se dokáže bránit, ale potřebujeme rychlost, odolnost a silné rezervy," zdůraznil ministr.
Jeho výrok přitom zapadá do širší debaty, která se v Německu vede od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Berlín se snaží posílit modernizační tempo, ačkoli sám Pistorius přiznává, že "produkce obranného průmyslu je stále příliš pomalá".
Evropa jako "stvoření satana"
O poznání extrémnější tón ovšem přichází z Ruska. Sergej Karaganov, dlouholetý ideolog Kremlu a čestný předseda prezidia Rady pro zahraniční a obrannou politiku, poskytl rozhovor pro web Multipolar. Jeho výroky jsou radikální i na poměry dnešní ruské propagandy.
Podle něj Evropa "zapomněla na strach z války" a je nutné jej v ní obnovit, "včetně strachu z jaderné války", jak podotýká. V rozhovoru tvrdí, že "většina evropských zemí by se proměnila v pustinu", pokud by k jadernému konfliktu došlo.
Karaganov v celém textu vykresluje Evropu jako iracionálního, nebezpečného protivníka, evropské politiky označuje jako lidi "s hyením mozkem", kteří podle něj nerozumí důsledkům vlastní politiky a porozumí jen fyzické bolesti. Tvrdí, že se Západem je nutné mluvit pouze jazykem ultimát a hrozeb: "Sankce musí být potrestány vojenskými údery."
Vrcholem jsou pasáže, v nichž hovoří o "svaté válce" proti Evropě, kterou nazývá "stvořením satana". Německu vzkazuje, že pokud by se pokoušelo rozpoutat další konflikt, "jako země přestane existovat".
Karaganovova slova ukazují, jak daleko dnes zajdou představitelé ruského politického myšlení v otevřené démonizaci Západu. Podtrhují také proměnu ruské ideologie, která stále více pracuje s mysticko-civilizačním rámováním boje proti "dekadentní" Evropě.
Výsměch německým varováním
"We took Berlin three times. If necessary, we'll take it a fourth time."— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 17, 2025
Gennady Zyuganov, first secretary of Russia's Communist Party, stated that, as a "peaceful person," he does not take seriously the recent statements of German Defense Minister Pistorius about a possible… pic.twitter.com/E8a6T3qkAZ
Do stejné linie zapadá i vyjádření Gennadije Zjuganova, šéfa ruských komunistů. Ten reagoval na Pistoriovy výroky s tím, že je nebere vážně. Podle vlastních slov jako "mírumilovný člověk" odkládá německá varování stranou a tvrdí, že nemají reálný základ. Vzkázal ale: "Berlín jsme dobyli třikrát. Pokud to bude nutné, dobudeme ho počtvrté."
Německý varovný tón a ruské radikalizované výhrůžky ukazují na stále hlubší bezpečnostní propast mezi Evropou a Ruskem.