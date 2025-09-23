Hamás v Gaze popravuje údajné kolaboranty s Izraelem, vyplývá ze záběrů

Investigativní novináři z redakce BBC Verify dospěli k závěru, že tři muži byli zabiti před nemocnicí Šífa v centru města, které je hlavním cílem nynější izraelské pozemní ofenzivy.
Na videích, která se objevila v neděli večer, je vidět nejméně pět maskovaných mužů, před nimiž klečí tři Palestinci se zavázanýma očima, zatímco velký dav lidí přihlíží. Jeden z ozbrojenců následně prohlásí "padlo rozhodnutí, že všichni kolaboranti dostanou trest smrti". Ozbrojenci následně za skandování davu oslavujícího ozbrojené křídlo Hamásu tři muže povalí na zem a střelí je několika ranami do zad a do hlav.
Hamas terrorists murder 3 Palestinians in Gaza for ‘collaborating’ with Israel in sickening public execution in front of cheering crowd https://t.co/Ed5BBKSxsG pic.twitter.com/LfXaSHDIiC— New York Post (@nypost) September 22, 2025
Zveřejnění podobných videí z Gazy je vzácné, poznamenává BBC. Média ovšem už v minulosti informovala o případech, kdy Hamás mučil či zabíjel své odpůrce ve snaze umlčet odpor. V květnu s Hamásem spojené skupiny údajně zabily čtyři Palestince odsouzené za rabování humanitárních konvojů.
Na záběrech z neděle jeden z ozbrojenců uvádí, že hlavním kolaborantem, kterého chce skupina popravit, je Jásir Abú Šabáb. Podle BBC jde o předáka klanu, který podle médií vyzbrojovala izraelská vláda a který působí pod izraelskou kontrolou v oblasti Rafáhu na jihu pásma. Skupina se podle BBC prezentuje jako opozice vůči Hamásu.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v červenci potvrdil, že Izrael v Pásmu Gazy vyzbrojuje klany, které odporují Hamásu. Abú Šabáb ale podle BBC na sociálních sítích uvedl, že "kategoricky odmítá", že by Izrael jeho skupině dodával zbraně. Stejný měsíc vysoce postavený představitel Hamásu BBC sdělil, že hnutí ztratilo kontrolu nad velkou částí Pásma Gazy a že jej na těchto místech nahrazují klany.
Abú Šabábova ozbrojená skupina podle agentury Reuters na sociálních sítích láká nové členy. Agentura citovala místní obyvatele a zdroje blízké Hamásu, kteří uvedli, že v některých částech severní Gazy a poblíž Chán Júnisu na jihu pásma se objevily i jiné skupiny odporující Hamásu.
Izraelští vojáci mezitím pokračují v ofenzivě ve městě Gaza. Podle izraelské armády "zlikvidovali vojenskou infrastrukturu využívanou Hamásem" a zabili členy buňky Hamásu, která zaútočila na izraelské vojáky a zranila jednoho důstojníka.
Izrael tvrdí, že jeho cílem je osvobodit rukojmí a porazit až 3000 ozbrojenců v hlavní "pevnosti Hamásu". Ofenziva ve městě Gaza, kde dříve žil zhruba milion lidí a kde byl minulý měsíc potvrzen hladomor, však vyvolala rozsáhlou mezinárodní kritiku.
Mluvčí Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedla, že při nedávné návštěvě města Gaza viděla, jak ho Palestinci stále opouštějí a míří na jih, statisíce dalších ale ve městě podle ní zůstávají. Situaci mluvčí popsala jako kataklyzmatickou.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 teroristickým útokem hnutí Hamás na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Většinu z nich propustili při dvou příměřích zprostředkovaných Katarem, Egyptem a Spojenými státy. Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65 300 Palestinců. OSN tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé. Deník The Guardian minulý měsíc napsal, že přibližně 83 procent obětí izraelských útoků v Pásmu Gazy byli civilisté. Vycházel při tom ze statistik izraelské armády a ministerstva zdravotnictví v Gaze.