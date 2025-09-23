Zahraničí

Hamás v Gaze popravuje údajné kolaboranty s Izraelem, vyplývá ze záběrů

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Ve městě Gaza byli podle záběrů kolujících na internetu zabiti tři muži obvinění z kolaborace s Izraelem. Informuje o tom server BBC s tím, že tým jeho novinářů lokalizoval část města, kde se událost stala. Palestinský bezpečnostní zdroj z vládnoucího teroristického hnutí Hamás agentuře Reuters řekl, že popravy provedla "Společná operační kancelář palestinského odporu".
A Palestinian man reacts as he inspects the site of Israeli strikes on houses at Shati (Beach) refugee camp, amid an Israeli military operation, in Gaza City September 23
A Palestinian man reacts as he inspects the site of Israeli strikes on houses at Shati (Beach) refugee camp, amid an Israeli military operation, in Gaza City September 23 | Foto: Reuters

Investigativní novináři z redakce BBC Verify dospěli k závěru, že tři muži byli zabiti před nemocnicí Šífa v centru města, které je hlavním cílem nynější izraelské pozemní ofenzivy.

Související

Otevřete humanitární koridor z Gazy na Západní břeh, vyzvali Izrael dvě desítky zemí

Gaza, Izrael, nemocnice, novináři, smrt, Palestina, fotograf, kamaraman

Na videích, která se objevila v neděli večer, je vidět nejméně pět maskovaných mužů, před nimiž klečí tři Palestinci se zavázanýma očima, zatímco velký dav lidí přihlíží. Jeden z ozbrojenců následně prohlásí "padlo rozhodnutí, že všichni kolaboranti dostanou trest smrti". Ozbrojenci následně za skandování davu oslavujícího ozbrojené křídlo Hamásu tři muže povalí na zem a střelí je několika ranami do zad a do hlav.

Zveřejnění podobných videí z Gazy je vzácné, poznamenává BBC. Média ovšem už v minulosti informovala o případech, kdy Hamás mučil či zabíjel své odpůrce ve snaze umlčet odpor. V květnu s Hamásem spojené skupiny údajně zabily čtyři Palestince odsouzené za rabování humanitárních konvojů.

Na záběrech z neděle jeden z ozbrojenců uvádí, že hlavním kolaborantem, kterého chce skupina popravit, je Jásir Abú Šabáb. Podle BBC jde o předáka klanu, který podle médií vyzbrojovala izraelská vláda a který působí pod izraelskou kontrolou v oblasti Rafáhu na jihu pásma. Skupina se podle BBC prezentuje jako opozice vůči Hamásu.

Související

Francie uznala Stát Palestina, podle Macrona to povede k míru v oblasti

Videoconference between Emmanuel Macron and the coalition of volunteers

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v červenci potvrdil, že Izrael v Pásmu Gazy vyzbrojuje klany, které odporují Hamásu. Abú Šabáb ale podle BBC na sociálních sítích uvedl, že "kategoricky odmítá", že by Izrael jeho skupině dodával zbraně. Stejný měsíc vysoce postavený představitel Hamásu BBC sdělil, že hnutí ztratilo kontrolu nad velkou částí Pásma Gazy a že jej na těchto místech nahrazují klany.

Abú Šabábova ozbrojená skupina podle agentury Reuters na sociálních sítích láká nové členy. Agentura citovala místní obyvatele a zdroje blízké Hamásu, kteří uvedli, že v některých částech severní Gazy a poblíž Chán Júnisu na jihu pásma se objevily i jiné skupiny odporující Hamásu.

Související

Hamás píše Trumpovi: Zastavte na dva měsíce boje a propustíme půlku rukojmích

U.S. President Trump makes second state visit to Britain

Izraelští vojáci mezitím pokračují v ofenzivě ve městě Gaza. Podle izraelské armády "zlikvidovali vojenskou infrastrukturu využívanou Hamásem" a zabili členy buňky Hamásu, která zaútočila na izraelské vojáky a zranila jednoho důstojníka.

Izrael tvrdí, že jeho cílem je osvobodit rukojmí a porazit až 3000 ozbrojenců v hlavní "pevnosti Hamásu". Ofenziva ve městě Gaza, kde dříve žil zhruba milion lidí a kde byl minulý měsíc potvrzen hladomor, však vyvolala rozsáhlou mezinárodní kritiku.

Mluvčí Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) uvedla, že při nedávné návštěvě města Gaza viděla, jak ho Palestinci stále opouštějí a míří na jih, statisíce dalších ale ve městě podle ní zůstávají. Situaci mluvčí popsala jako kataklyzmatickou.

Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023 teroristickým útokem hnutí Hamás na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Většinu z nich propustili při dvou příměřích zprostředkovaných Katarem, Egyptem a Spojenými státy. Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65 300 Palestinců. OSN tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé. Deník The Guardian minulý měsíc napsal, že přibližně 83 procent obětí izraelských útoků v Pásmu Gazy byli civilisté. Vycházel při tom ze statistik izraelské armády a ministerstva zdravotnictví v Gaze.

Související

„Zablokujme vše.“ Italští levičáci protestují na podporu Gazy

Itálie, Palestina, Gaza, protest, studenti, bojkot, Izrael, dělníci, doprava
12 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Putinova armáda má nový problém. Číslo dezertérů je alarmující, tvrdí aktivista

Putinova armáda má nový problém. Číslo dezertérů je alarmující, tvrdí aktivista

Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, hrozí polský premiér Tusk

Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, hrozí polský premiér Tusk

"Čelíme významné hrozbě sabotáže." Kodaň tápe po dronovém ataku na letiště

"Čelíme významné hrozbě sabotáže." Kodaň tápe po dronovém ataku na letiště

Drony zmrazily provoz letišť v Kodani a v Oslu. "Najednou zmizely"

Drony zmrazily provoz letišť v Kodani a v Oslu. "Najednou zmizely"
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Gaza gaza palestina rakety raketa gaza izrael palestina Izrael Hamás útok palestina hamás Válka Izraele s Hamásem 2023

Právě se děje

před 7 minutami
Putinova armáda má nový problém. Číslo dezertérů je alarmující, tvrdí aktivista

Putinova armáda má nový problém. Číslo dezertérů je alarmující, tvrdí aktivista

V Rusku bylo během války na Ukrajině odsouzeno za dezerci a neoprávněné opuštění svých vojenských jednotek nejméně téměř 19 tisíc lidí.
před 9 minutami
„Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená,“ říká herečka Veronika Freimanová

„Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená,“ říká herečka Veronika Freimanová

Jana Dvořáková ze seriálu Vyprávěj, učitelka Hanka z komedie Sněženky a machři i matka Rendyho z filmu Snowboarďáci oslaví sedmdesátiny.
před 17 minutami
Volejbalová senzace. Češi jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa

Volejbalová senzace. Češi jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa

Svěřenci Jiřího Nováka porazili 3:0 Tunisko.
Aktualizováno před 20 minutami
"Posílal jsem peníze STAN," vypověděl podnikatel z kauzy Dozimetr. Cítí se vinen

"Posílal jsem peníze STAN," vypověděl podnikatel z kauzy Dozimetr. Cítí se vinen

U Obvodního soudu pro Prahu 9 v úterý pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr.
Aktualizováno před 47 minutami
Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, hrozí polský premiér Tusk

ŽIVĚ
Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, hrozí polský premiér Tusk

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 54 minutami
"Čelíme významné hrozbě sabotáže." Kodaň tápe po dronovém ataku na letiště

"Čelíme významné hrozbě sabotáže." Kodaň tápe po dronovém ataku na letiště

Nynější přelet dronů nad kodaňským letištěm byl dosud nejzávažnějším útokem na dánskou infrastrukturu, řekla dánská premiérka Mette Frederiksenová.
Aktualizováno před 55 minutami
Šestkrát nadávka na F a Američané žádají revoluci. Ublížili by tím i Krejčíkové

Šestkrát nadávka na F a Američané žádají revoluci. Ublížili by tím i Krejčíkové

Debata o různých změnách pravidel, které by zrychlily a zatraktivnily tenis, v posledních letech zesílila.
Další zprávy