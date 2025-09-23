Zahraničí

Otevřete humanitární koridor z Gazy na Západní břeh, vyzvali Izrael dvě desítky zemí

Zahraničí ČTK Zahraničí, ČTK
před 2 hodinami
Dvě desítky zemí ve společném prohlášení vyzvaly k otevření humanitárního koridoru z Pásma Gazy na Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu a zavázaly se poskytnout zdravotnický personál a vybavení pro léčbu Palestinců z válkou sužovaného území.
Foto: Reuters

Signatáři prohlášení, které zveřejnila kanadská vláda a mezi nimiž je například Francie, Německo či Slovensko, také vyzvali Izrael, aby zpřístupnil větší dodávky léků a zdravotnického materiálu do Pásma Gazy.

Související

Francie uznala Stát Palestina, podle Macrona to povede k míru v oblasti

Videoconference between Emmanuel Macron and the coalition of volunteers

"Důrazně apelujeme na Izrael, aby znovu otevřel humanitární koridor na okupovaný Západní břeh, včetně východního Jeruzaléma, aby mohla být obnovena evakuace pacientů z Gazy a dostalo se jim na palestinském území léčby, kterou naléhavě potřebují," uvádí prohlášení podepsané také Rakouskem, Belgií, Itálií či Polskem. Spojené státy mezi signatáři nejsou, stejně jako tam není Česká republika.

Dvě desítky zemí také vyzvaly Izrael, aby v souladu s mezinárodním humanitárním právem umožnil do Pásma Gazy vjezd více kamionů se zdravotnickým materiálem a léky a zajistil ochranu zdravotníků, kteří tam pomáhají zachraňovat raněné.

Související

Hamás píše Trumpovi: Zastavte na dva měsíce boje a propustíme půlku rukojmích

U.S. President Trump makes second state visit to Britain

Podle humanitárních organizací i agentur OSN se do Pásma Gazy kvůli izraelským restrikcím dostává jen malé množství pomoci, včetně jídla a zdravotnického materiálu. Izraelská vláda letos od března také skoro tři měsíce nepouštěla na toto palestinské území s asi dvěma miliony obyvatel žádnou humanitární pomoc a zdůvodňovala to tím, že jen nátlak na teroristické hnutí Hamás, které toto území ovládlo v roce 2007, může přimět palestinské ozbrojence k propuštění rukojmích. Tisíce Izraelců ale vládu kritizují a demonstrují už přes rok a půl za ukončení války s tím, že unesené může domů dostat jen dohoda. V Gaze zůstává v zajetí už skoro dva roky pět desítek rukojmí, většina z nich už zřejmě nežije.

Související

„Zablokujme vše.“ Italští levičáci protestují na podporu Gazy

Itálie, Palestina, Gaza, protest, studenti, bojkot, Izrael, dělníci, doprava
12 fotografií

Válka v Gaze začala 7. října 2023 teroristickým útokem Hamásu na Izrael, při němž ozbrojenci na 1200 lidí zabili a dalších 251 unesli. Většinu propustili při dvou příměřích zprostředkovaných Katarem, Egyptem a USA. Izraelská armáda podle ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, od října 2023 zabila v Pásmu Gazy přes 65 tisíc Palestinců. OSN tyto údaje, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.

Deník The Guardian v srpnu napsal, že asi 83 procent obětí izraelských útoků byli civilisté, vycházel ze statistik izraelské armády a ministerstva zdravotnictví v Gaze.

Mnohé nevládní organizace, včetně několika izraelských, viní Izrael z genocidy v Pásmu Gazy, ke stejném závěru došla i nezávislá vyšetřovací komise OSN tento měsíc. Už v srpnu panel OSN oznámil, že v Gaze je hladomor. Izraelská vláda obvinění z genocidy odmítá a popírá, že by v Gaze byl hladomor. Nicméně i Mezinárodní trestní soud (ICC) vydal loni v listopadu zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua kvůli podezření ze spolupachatelství na válečných zločinech a zločinech proti lidskosti, včetně používání vyhladovění jako válečného nástroje, v Pásmu Gazy.

 
Mohlo by vás zajímat

Putinova armáda má nový problém. Číslo dezertérů je alarmující, tvrdí aktivista

Putinova armáda má nový problém. Číslo dezertérů je alarmující, tvrdí aktivista

Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, hrozí polský premiér Tusk

Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, hrozí polský premiér Tusk

"Čelíme významné hrozbě sabotáže." Kodaň tápe po dronovém ataku na letiště

"Čelíme významné hrozbě sabotáže." Kodaň tápe po dronovém ataku na letiště

Drony zmrazily provoz letišť v Kodani a v Oslu. "Najednou zmizely"

Drony zmrazily provoz letišť v Kodani a v Oslu. "Najednou zmizely"
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Gaza gaza palestina rakety raketa gaza izrael palestina Palestina Izrael Benjamin Netanjahu

Právě se děje

před 8 minutami
Putinova armáda má nový problém. Číslo dezertérů je alarmující, tvrdí aktivista

Putinova armáda má nový problém. Číslo dezertérů je alarmující, tvrdí aktivista

V Rusku bylo během války na Ukrajině odsouzeno za dezerci a neoprávněné opuštění svých vojenských jednotek nejméně téměř 19 tisíc lidí.
před 10 minutami
„Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená,“ říká herečka Veronika Freimanová

„Z Vyprávěj jsem byla na začátku hodně vykulená,“ říká herečka Veronika Freimanová

Jana Dvořáková ze seriálu Vyprávěj, učitelka Hanka z komedie Sněženky a machři i matka Rendyho z filmu Snowboarďáci oslaví sedmdesátiny.
před 18 minutami
Volejbalová senzace. Češi jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa

Volejbalová senzace. Češi jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa

Svěřenci Jiřího Nováka porazili 3:0 Tunisko.
Aktualizováno před 20 minutami
"Posílal jsem peníze STAN," vypověděl podnikatel z kauzy Dozimetr. Cítí se vinen

"Posílal jsem peníze STAN," vypověděl podnikatel z kauzy Dozimetr. Cítí se vinen

U Obvodního soudu pro Prahu 9 v úterý pokračuje hlavní líčení v kauze Dozimetr.
Aktualizováno před 48 minutami
Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, hrozí polský premiér Tusk

ŽIVĚ
Jakékoli ruské letadlo nebo dron bez diskuse sestřelíme, hrozí polský premiér Tusk

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 55 minutami
"Čelíme významné hrozbě sabotáže." Kodaň tápe po dronovém ataku na letiště

"Čelíme významné hrozbě sabotáže." Kodaň tápe po dronovém ataku na letiště

Nynější přelet dronů nad kodaňským letištěm byl dosud nejzávažnějším útokem na dánskou infrastrukturu, řekla dánská premiérka Mette Frederiksenová.
Aktualizováno před 56 minutami
Šestkrát nadávka na F a Američané žádají revoluci. Ublížili by tím i Krejčíkové

Šestkrát nadávka na F a Američané žádají revoluci. Ublížili by tím i Krejčíkové

Debata o různých změnách pravidel, které by zrychlily a zatraktivnily tenis, v posledních letech zesílila.
Další zprávy