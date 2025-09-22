Zahraničí

Hamás píše Trumpovi: Zastavte na dva měsíce boje a propustíme půlku rukojmích

před 1 hodinou
Hamás se chystá odeslat dopis adresovaný přímo Donaldu Trumpovi, v němž amerického prezidenta žádá, aby se zaručil za 60denní příměří ve válce v Pásmu Gazy výměnou za okamžité propuštění poloviny izraelských rukojmích, které toto palestinské teroristické hnutí dosud zadržuje.
Informovala o tom televizní stanice Fox News s odvoláním na vysoce postaveného představitele Trumpovy administrativy a druhý zdroj zapojený do jednání. Stejnou informaci sdělil obeznámený zdroj také serveru The Times of Israel.

Podle zprávy Fox News je zmíněný dopis momentálně v rukou katarských zprostředkovatelů a Trumpovi bude předán v průběhu tohoto týdne. Izraelská stanice Channel 12 s odvoláním na vlastní zdroj uvedla, že představitelé Hamásu dopis zatím nepodepsali, ale zřejmě tak učiní v nejbližších dnech.

Katar pozastavil zprostředkovatelské úsilí o uzavření dohody mezi Izraelem a Hamásem o příměří ve válce Pásmu Gazy a propuštění zbývajících 48 živých i mrtvých rukojmích poté, co se Izrael začátkem září pokusil vzdušným úderem přímo v katarském hlavním městě Dauhá zlikvidovat politické vedení Hamásu. Dalšími prostředníky v jednání mezi válčícími stranami jsou dlouhodobě právě Spojené státy a Egypt.

 
