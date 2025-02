Hamás předal Červenému kříži rakve s těly čtyř mrtvých izraelských rukojmích

Palestinské teroristické hnutí Hamás ve čtvrtek ráno v rámci dohody o příměří v Pásmu Gazy předalo pracovníkům Červeného kříže rakve s těly čtyř mrtvých izraelských rukojmích. Ozbrojenci je unesli živé z jižního Izraele při svém útoku v říjnu 2023 a je mezi nimi zřejmě i matka se svými dvěma syny, jimž byly v době útoku čtyři roky a devět měsíců. Informují o tom tiskové agentury.

Ozbrojenci přinesli rakve k přistaveným vozům Červeného kříže, kde je pracovníci organizace nejprve zabalili do bílých pláten, než je naložili dovnitř, ukázaly živé záběry z místa předání na jihu Pásma Gazy ve městě Chán Júnis. Izraelská média ani televize Al-Džazíra čtvrteční předání z úcty k mrtvým rukojmím nevysílaly, server Times of Israel na svém webu pouze zveřejnil odkaz na Youtube.

Červený kříž nyní předá rakve izraelské armádě. Ta uspořádá krátký smuteční obřad, během nějž těla přeloží do nových rakví, jež zabalí do izraelských vlajek, píše Times of Israel. Poté konvoj zamíří do Izraele, kde úřady těla identifikují.

Hamás měl ve čtvrtek Červenému kříži předat těla Širi Bibasové a jejích dvou synů Ariela a Kfira a také Odeda Lifšice, jemuž bylo v době útoku 83 let a jehož manželku Jocheved Hamás propustil už koncem října 2023. Manžel Bibasové byl propuštěn mezi živými rukojmími za současné fáze příměří 1. února.

Jako i při dřívějším předávání rukojmích využil Hamás událost ke své propagandě. Jeho lidé postavili pódium, na jaké při minulém předávání Hamás přiměl rukojmí říci pár vět poté, co jim dal "dárky". Kolem pódia se i ve čtvrtek shromáždil dav Palestinců, včetně maskovaných ozbrojenců, ale i žen a dětí.