Ruiny a stovky skrytých bomb. Obnova Gazy může vzdor plánu Trumpa trvat desetiletí

Americký prezident Donald Trump zkraje tohoto týdne po setkání s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem v Bílém domě řekl, že USA mají zájem převzít Pásmo Gazy. Již vznikají první plány na vysídlení Palestinců a následnou přestavbu oblasti. Komplikovat situaci v neprospěch Trumpa a jeho vizí může mezinárodní právo i katastrofální stav v oblasti.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac ve čtvrtek nařídil armádě, aby vypracovala plán pro "dobrovolný odchod" Palestinců z Pásma Gazy, přičemž uvedl, že vítá návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa. Cílem má být umožnit obyvatelům Gazy odchod do "jakékoli země, která je bude ochotna přijmout". Následně by pásmo pod svou kontrolu získali Američané.

Podle Trumpova vyjádření v oblasti momentálně "nikdo nemůže žít", ale budoucnost bude mnohem lepší. Agentura AFP tvrdí, že Trump doslova řekl, že si Gazu představuje jako "Azurové pobřeží Blízkého východu". "Máme možnost udělat něco, co by mohlo být fenomenální," řekl republikánský prezident.

Rozsah škod je v současné chvíli obrovský. Po téměř šestnácti měsících konfliktu mezi hnutím Hamás a izraelskou armádou je území ve stavu historické ruiny, popisuje americký list The Washington Post. Odborníci se shodují, že přestavba bude trvat minimálně řadu desetiletí a mohla by klidně stát až 80 miliard dolarů (přes 1,9 bilionu korun).

"Pásmo Gazy prošlo během poslední izraelské vojenské operace mimořádně intenzivní destrukcí. Zničila nebo vážně poškodila výraznou většinu obytné i jiné infrastruktury, takže nyní Gaza připomíná záběry Stalingradu z druhé světové války," řekl Aktuálně.cz tento týden v rozhovoru odborník na Blízký východ Marek Čejka. Židovský stát předloni zahájil invazi do Gazy v reakci na teroristický útok Hamásu na jižní Izrael.

Podobně jako v mnoha oblastech po konci druhé světové války pokrývá území Gazy řada nevybuchlých bomb a granátů. "Počet kusů této munice by se pohyboval v desetitisících. Můj odhad vyčištění je 25 až 30 let," řekl listu The Washington Post Simon Elmont, expert na výbušniny z neziskové organizace Humanity & Inclusion se sídlem v Lyonu. Zajímavostí je, že samotné Spojené státy poskytly Izraeli některé z nejničivějších bomb, včetně stovek typu Mark 84.

Další překážkou v naplňování vizí Donalda Trumpa by pak podle odborníků mohlo být i mezinárodní právo, které obecně zakazuje přesuny civilního obyvatelstva. Velký problém by nastal zejména v případě, že by z Gazy chtěla odejít pouze část lidí. Z hlediska mezinárodního práva jsou totiž nedobrovolné odsuny obyvatel - a je jedno kam - zakázány a může se jednat o závažné válečné zločiny.

Pokud by se přes všechny překážky jednou nicméně podařilo nějakým způsobem dostat, tak je podle Čejky možné všechno. "Gaza je malé a geograficky nepříliš komplikované území pobřežní nížiny. Teoreticky může po obří investici vypadat jakkoliv. Zrekonstruovaná víceméně do původní podoby, nebo může klidně být přebudovaná na areál s golfovými hřišti a kasiny spravovaný izraelsko-americkými byznysmeny," předeslal Čejka.

