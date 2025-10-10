Od začátku příměří v Pásmu Gazy se podle úřadů vrátilo na sever na 200 tisíc lidí

"Na sever se v pátek vrátilo přibližně 200 tisíc lidí," sdělil AFP Mahmúd Basal, mluvčí civilní obrany, která v Pásmu Gazy poskytuje první pomoc a spadá pod správu Hamásu.
Na pátečních snímcích tiskových agentur je vidět souvislý proud Palestinců mířících pěšky zpět na sever válkou zdevastovaného území, kde se v posledních týdnech soustředily výzvy k evakuaci a nejtěžší boje. Izraelská armáda v pátek lidi vyzvala, aby se vraceli podle dříve schválených tras. Palestince současně upozornila, aby se nepřibližovali k izraelským vojákům, kteří v Pásmu Gazy zůstali, a k oblastem pod kontrolou izraelské armády s tím, že některá místa zůstávají pro civilní obyvatelstvo "extrémně nebezpečná".
Příměří v Pásmu Gazy začalo platit v poledne místního času poté, co izraelská vláda v noci na pátek schválila počáteční fázi mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. V jeho rámci mají být v příštích 72 hodinách propuštěni rukojmí zadržovaní Hamásem, výměnou za ně má Izrael propustit stovky palestinských vězňů. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nicméně pohrozil obnovením bojů, pokud se Hamás nevzdá zbraní.
Spolu s klidem zbraní se v pátek daly do pohybu tisíce Palestinců, kteří se vrací do oblastí, ze kterých se evakuovali či uprchli. Podle agentur mají smíšené pocity, radost z konce bojů se mísí s obavami z budoucnosti na válkou zničeném území.
"Můj dům díkybohu ještě stojí," řekl agentuře Reuters čtyřicetiletý Ismáíl Zajdá ze čtvrti Šajch Radván ve městě Gaza na severu. "Ale celé okolí je zničené, domy sousedů jsou zničené, celé čtvrti jsou pryč," dodal.