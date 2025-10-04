Zahraničí

Francie, Británie a Německo přivítaly odpověď Hamásu na Trumpův plán

Příměří v Pásmu Gazy a propuštění rukojmích je na dosah, uvedl podle agentury AFP francouzský prezident Emmanuel Macron v reakci na odpověď Hamásu na plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v pásmu. Obdobně se vyjádřili i britský premiér Keir Starmer a německý kancléř Friedrich Merz.
Francouzský prezident Emmanuel Macron a americký prezident Donald Trump. Archivní foto.
Francouzský prezident Emmanuel Macron a americký prezident Donald Trump. Archivní foto.

Teroristické hnutí Hamás v pátek večer oznámilo, že je ochotno předat všechny izraelské rukojmí, živé i mrtvé, jak navrhuje Trumpův plán. Trump v reakci na prohlášení Hamásu na své sociální síti Truth Social uvedl, že je přesvědčen, že Hamás je připraven na trvalý mír, a vyzval Izrael k okamžitému zastavení bombardování Pásma Gazy.

Trump později zveřejnil krátké video, v němž jmenovitě poděkoval Kataru, Turecku, Saúdské Arábii, Egyptu a Jordánsku za pomoc při prosazování jeho mírových snah. "Se všemi bude jednáno spravedlivě," dodal Trump v závěru videa.

Na odpověď Hamásu již také reagovaly Katar a Egypt, tedy země, které jsou spolu se Spojenými státy prostředníky nepřímých vyjednávání mezi Izraelem a Hamásem.

Závazek Hamásu musí být bez odkladů naplněn, napsal Macron na síti X. Francie se podle něj bude na snaze o dosažení míru podílet. Podle britského premiéra Starmera je nyní příležitost zastavit boje, navrátit rukojmí domů a dostat humanitární pomoc k těm, kteří ji zoufale potřebují.

Británie bude spolu se svými partnery podporovat další jednání směřující k udržitelnému míru jak pro Izraelce, tak pro Palestince, uvedl Starmer na X. Macron i Starmer ocenili Trumpovo úsilí o dosažení míru. "Rukojmí musí být propuštěni. Hamás se musí odzbrojit. Boje musí okamžitě přestat. K tomu všemu musí dojít velice rychle," napsal na X německý kancléř Merz. Nyní je podle něj po dvou letech války nejlepší příležitost k míru.

