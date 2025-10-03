Zahraničí

Hamás je připraven na mír, zastavte bombardování, vyzval Trump Izrael

před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump je na základě vyjádření teroristického hnutí Hamás přesvědčen, že toto uskupení je připravené na trvalý mír. Napsal to pozdě večer na své sociální síti Truth Social. Zároveň uvedl, že Izrael musí okamžitě přestat bombardovat Pásmo Gazy, aby z něj bylo možné bezpečně dostat rukojmí.
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu. | Foto: Reuters

Hamás v reakci na Trumpův mírový plán podle agentur uvedl, že je ochoten předat všechny izraelské rukojmí, živé i mrtvé, a souhlasí také s předáním moci v Pásmu Gazy palestinské technokratické vládě.

O ostatních bodech Trumpova návrhu chce ale ještě jednat s ostatními palestinskými silami. Jeden z jeho vysoce postavených činitelů navíc prohlásil, že se hnutí neodzbrojí, dokud neskončí izraelská okupace.

Trump oficiální reakci Hamásu vnímá jako připravenost na trvalý mír. "Izrael musí okamžitě přestat s bombardováním Gazy, abychom odtamtud bezpečně a rychle mohli dostat rukojmí! Zatím je to moc nebezpečné," napsal. Už se podle něj jedná o detailech. "Tohle není jen o Gaze, tohle je o dlouho hledaném míru na Blízkém východě," dodal.

 
