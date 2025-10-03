Hamás je připraven na mír, zastavte bombardování, vyzval Trump Izrael

Hamás v reakci na Trumpův mírový plán podle agentur uvedl, že je ochoten předat všechny izraelské rukojmí, živé i mrtvé, a souhlasí také s předáním moci v Pásmu Gazy palestinské technokratické vládě.
O ostatních bodech Trumpova návrhu chce ale ještě jednat s ostatními palestinskými silami. Jeden z jeho vysoce postavených činitelů navíc prohlásil, že se hnutí neodzbrojí, dokud neskončí izraelská okupace.
Trump oficiální reakci Hamásu vnímá jako připravenost na trvalý mír. "Izrael musí okamžitě přestat s bombardováním Gazy, abychom odtamtud bezpečně a rychle mohli dostat rukojmí! Zatím je to moc nebezpečné," napsal. Už se podle něj jedná o detailech. "Tohle není jen o Gaze, tohle je o dlouho hledaném míru na Blízkém východě," dodal.