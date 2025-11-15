Zahraničí

Bříza: Lavrov zesinal a odtajnil, o co jde Putinovi. Tehdy jedinkrát mluvil pravdu

Blahoslav Baťa Blahoslav Baťa
před 46 minutami
Styl vyjednávání současného ruského ministra zahraničí byl jedním z důvodů, proč nedošlo k summitu prezidentů USA a Ruska v Budapešti. Sergej Lavrov se podle bezpečnostního analytika Vlastislava Břízy řídil tvrdou školou sovětského šéfa diplomacie Andreje Gromyka, které ale Američané nepodlehli.
Analytik Vlastislav Bříza popsal, jak se ministr Lavrov učil tvrdé diplomatické škole | Video: Tým Spotlight

Lavrov patří mezi nejdéle sloužící ministry zahraničí na světě. Řemeslu se na moskevském Institutu mezinárodních vztahů učil v době, kdy Gromyko určoval diplomacii sovětského impéria.

"Gromykova teorie, kterou dnes aplikuje Lavrov, velí být neústupný, asertivní a nárokovat vždy víc, než jsme schopni získat nebo než je potřeba, protože na Západě se najde vždy někdo, kdo ustoupí. Rusko tak získá víc, než by za normální situace bylo schopno získat," tvrdí Bříza.

Související

Trump odmítl Putinovy požadavky. Summit v Budapešti skončil dřív, než začal

Trump, Putin-ukrajina - ikona, poutaci foto

Ten si v pořadu Spotlight vzpomněl na situaci, kdy podle něho jedinkrát slyšel Lavrova mluvit pravdu. Bylo to ve chvíli, kdy mu v Kremlu sdělili, že začala v roce 2022 invaze na Ukrajinu.

"Když vycházel ven, novináři se ho ptali, co poradil prezidentu Vladimiru Putinovi. Tam bylo vidět, že mluví pravdu. Zesinalý konstatoval, že Putinovi neporadil nic, protože teď má tři poradce: Petra Velikého, Ivana Hrozného a Kateřinu Velikou. V tomto je obsaženo všechno. To je mentalita ruské neoimperiální politiky," řekl Bříza.

Z toho podle něho vyplývá správná domněnka, že kdyby Rusko mohlo, tak by se nezastavilo na Ukrajině. "Oni už jednou byli v Paříži," připomíná Bříza vstup ruských vojsk do francouzské metropole v době napoleonských válek.

Americký prezident Donald Trump ale podle analytika pochopil, že počáteční pobídky pro Rusko nevedou k ničemu a že je potřeba zvolit nátlak. Jeho ministr zahraničí Marco Rubio tak tlaku Lavrova ohledně Ukrajiny neustoupil a summit v Budapešti byl odvolán.

"Fatální převaha." Expert popsal peklo, ve kterém Rusové drtí Ukrajince v poměru 10:1. (Celý článek s videem zde)

Spotlight Aktuálně.cz - Vlastislav Bříza | Video: Tým Spotlight
 
Mohlo by vás zajímat

Londýnský soud poslal zloděje Banksyho díla na 13 měsíců do vězení

Londýnský soud poslal zloděje Banksyho díla na 13 měsíců do vězení

Slovenský premiér Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

Slovenský premiér Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece

Rusko obvinilo členy mezinárodního trestního soudu z nezákonného pronásledování

Rusko obvinilo členy mezinárodního trestního soudu z nezákonného pronásledování

Autobus ve Švédsku narazil do zastávky, na místě jsou podle médií tři mrtví

Autobus ve Švédsku narazil do zastávky, na místě jsou podle médií tři mrtví
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Ruský útok na Ukrajinu 2022 Rusko Ukrajina USA Donald Trump Vladimir Putin Sergej Lavrov

Právě se děje

před 14 minutami

Gorbačov zavelel a z moderního zilu zbyly trosky. Pokus o oživení skončil fiaskem

Gorbačov zavelel a z moderního zilu zbyly trosky. Pokus o oživení skončil fiaskem
Prohlédnout si 10 fotografií
Zelenou k vývoji dal v roce 1985 nejvyšší představitel Sovětského svazu Michail Gorbačov, poprvé se podobné auto objevilo v plánech už v roce 1982.
V roce 1988 ZiL představil dva funkční prototypy modelu 4102.
před 46 minutami
Bříza: Lavrov zesinal a odtajnil, o co jde Putinovi. Tehdy jedinkrát mluvil pravdu
4:31

Bříza: Lavrov zesinal a odtajnil, o co jde Putinovi. Tehdy jedinkrát mluvil pravdu

Sergej Lavrov se podle bezpečnostního analytika Vlastislava Břízy řídí tvrdou školou sovětského šéfa diplomacie Andreje Gromyka.
před 46 minutami
Rajchl není zdaleka jediný. Kdo další z českých politiků má choulostivá videa?

Rajchl není zdaleka jediný. Kdo další z českých politiků má choulostivá videa?

Pornografické video Jindřicha Rajchla není jediné, které se během let objevilo v souvislosti s českými politiky.
před 1 hodinou
Foltýn burcuje. Proč zbrojovky nejedou na plný plyn? Viník je překvapivý
1:22

Foltýn burcuje. Proč zbrojovky nejedou na plný plyn? Viník je překvapivý

"Vláda říká, že jsme ve válce. Ale legislativa je nastavena tak, jak kdybychom žili v hlubokém míru," říká šéf zbrojařské asociace Jiří Hynek.
před 7 hodinami
Skupina bez ztráty setu. Sinner drtí elitu, nestačil ani Shelton

Skupina bez ztráty setu. Sinner drtí elitu, nestačil ani Shelton

Obhájce titulu Jannik Sinner vyhrál na tenisovém Turnaji mistrů i třetí zápas.
před 7 hodinami
Londýnský soud poslal zloděje Banksyho díla na 13 měsíců do vězení

Londýnský soud poslal zloděje Banksyho díla na 13 měsíců do vězení

Larry Fraser se před soudem přiznal, že se maskovaný a v rukavicích vloupal s pomocí kladiva do galerie a odcizil tam dílo.
před 8 hodinami
Chorvatsko pomohlo, Češi mají jistou baráž. Stále ale hrají o druhý koš

Chorvatsko pomohlo, Češi mají jistou baráž. Stále ale hrají o druhý koš

Čeští fotbalisté obsadí v kvalifikační skupině L druhé místo a čeká je play off o postup na mistrovství světa.
Další zprávy