Bříza: Lavrov zesinal a odtajnil, o co jde Putinovi. Tehdy jedinkrát mluvil pravdu

Lavrov patří mezi nejdéle sloužící ministry zahraničí na světě. Řemeslu se na moskevském Institutu mezinárodních vztahů učil v době, kdy Gromyko určoval diplomacii sovětského impéria.
"Gromykova teorie, kterou dnes aplikuje Lavrov, velí být neústupný, asertivní a nárokovat vždy víc, než jsme schopni získat nebo než je potřeba, protože na Západě se najde vždy někdo, kdo ustoupí. Rusko tak získá víc, než by za normální situace bylo schopno získat," tvrdí Bříza.
Ten si v pořadu Spotlight vzpomněl na situaci, kdy podle něho jedinkrát slyšel Lavrova mluvit pravdu. Bylo to ve chvíli, kdy mu v Kremlu sdělili, že začala v roce 2022 invaze na Ukrajinu.
"Když vycházel ven, novináři se ho ptali, co poradil prezidentu Vladimiru Putinovi. Tam bylo vidět, že mluví pravdu. Zesinalý konstatoval, že Putinovi neporadil nic, protože teď má tři poradce: Petra Velikého, Ivana Hrozného a Kateřinu Velikou. V tomto je obsaženo všechno. To je mentalita ruské neoimperiální politiky," řekl Bříza.
Z toho podle něho vyplývá správná domněnka, že kdyby Rusko mohlo, tak by se nezastavilo na Ukrajině. "Oni už jednou byli v Paříži," připomíná Bříza vstup ruských vojsk do francouzské metropole v době napoleonských válek.
Americký prezident Donald Trump ale podle analytika pochopil, že počáteční pobídky pro Rusko nevedou k ničemu a že je potřeba zvolit nátlak. Jeho ministr zahraničí Marco Rubio tak tlaku Lavrova ohledně Ukrajiny neustoupil a summit v Budapešti byl odvolán.