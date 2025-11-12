"Fatální převaha." Expert popsal peklo, ve kterém Rusové drtí Ukrajince v poměru 10:1

Host Zuzany Tvarůžkové se domnívá, že Pokrovsk už tentokrát skutečně nejspíš padne. "Nicméně ta situace, o které se bavíme, tady byla již před rokem a čtvrt. Bylo to v srpnu loňského roku, kdy média v celé západní Evropě psala, že Pokrovsk padne během desítek hodin. A nic takového se nestalo. Je vidět, že Ukrajina má pořád vůli, odhodlání a morálku se bránit."
Situace v Pokrovsku je taková, že převaha vojáků je 8:1 pro Rusko. Pokud jde o klíčový prvek pro vedení boje na linii dotyku - drony - je to dokonce 10:1. "Ta převaha je fatální, ale v případě prohry to nebude katastrofa. Bude to problém především pro morální integritu Ukrajiny, protože je to určitý symbol."
Případný pád Pokrovsku podtrhne důležitost zbylého území Donbasu. "Ukrajinci stihli za Pokrovskem postavit novou obrannou linii a mají ve své moci pevnostní, padesát kilometrů dlouhý pás měst, který je vyztužen protitankovými zákopy, ostnatým drátem, minovými poli…"
Pevnostní města, o kterých je řeč, nejsou budována pouhé tři roky války, ale již od roku 2014, připomíná expert. A právě teď se ukazuje, proč bylo tak důležité, že Ukrajina "neodevzdala" Rusku celý Donbas, jak agresor nejednou požadoval. "Ukrajina začala tyto opěrné body opevňovat právě proto, že kdyby tato města padla, tak se před nepřítelem otevře velká rovná pláň, která sahá až k Dněpru," tvrdí.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
00:06-05:07 Jak vyčerpané jsou ukrajinské jednotky? Překvapuje Vlastislava Břízu, jak dlouho Ukrajinci drží Pokrovsk? Nestojí Ukrajina před dilematem: ustoupit a riskovat ruské propagandistické vítězství, nebo dále krvácet?
05:07-11:21 Umocnila ruská agrese v Rusku propagandu? Jak probíhají boje v aglomeraci Pokrovsk-Myrnohrad? Naznačují "útočné roty" žen, že Rusku docházejí vojáci?
11:21-17:09 Čím si Bříza vysvětluje loajalitu Rusů? V jakém stavu je dnes ukrajinská armáda a jaká je ochota k mobilizaci? V jaké fázi opotřebovávací války se konflikt na konci čtvrtého roku nachází? Co ukazuje zrušené jednání v Budapešti o šancích na příměří a o Trumpově strategii vůči Putinovi?
17:09-27:19 V čem překvapuje nebo selhává Donald Trump? Posouvá se jeho strategie správným směrem? Dává smysl jeho výzva k přípravě USA na opětovné testování jaderných zbraní?
27:19-33:55 Je prohlášení o jaderných testech adekvátní odpovědí na ruské "zázračné" zbraně? Co evropské "dronové incidenty" prozrazují o bezradnosti či připravenosti Evropy? Má být Západ v reakcích razantnější?
33:55-37:45 Potřebuje Evropa protidronovou "zeď" a další systémy protivzdušné obrany? Jak budoucí vláda Andreje Babiše změní český přístup k Ukrajině? Co naznačuje přehodnocování muniční iniciativy?