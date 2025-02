Expert: Krym je laboratoř. Dokud se Putin nebude bát, že přijde o moc, válka neskončí

Koncem týdne americký prezident Donald Trump uvedl, že telefonicky hovořil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Politolog Jan Šír z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje mimo jiné to, jak lidem v Rusku vadí praktické komplikace v souvislosti s válkou, ale zároveň řada z nich nemá problém jít za peníze k sousedům zabíjet.

Poslední týdny se stále častěji objevovaly zprávy o plánovaných ukrajinských akcích na Krymu. Rusové například dělali zákopy na plážích. Co to napovídá?

Dává mi to smysl. Myslím, že to souvisí do velké míry s tím, že Ukrajinci byli postupně schopni posílit svoje kapacity zasahovat cíle hlouběji v ruském týlu, včetně okupovaného území. Z ruské strany pravděpodobně jde o reakci na vývoj na bojišti a snahu zakopat se na územích, která má Rusko momentálně pod kontrolou.

Čím je samotný Krym výjimečný?

Specifický je v řadě ohledů. Přes most a přes moře můžou Rusové podporovat svoje pozice a jednotky na okupovaných územích v jižním směru. Krym je i proto nyní výrazně militarizovaný. Zároveň do velké míry slouží jako laboratoř pro Rusy v tom, jak může vypadat jejich okupační politika.

Zjišťují tam a testují, jakým způsobem upevňovat nastavené ruské pořádky a jak je co nejefektivněji zavádět, aby učinili okupaci efektivně nezvratnou. Dost se tam od roku 2014 změnilo, ale stále oblast funguje i jako turistická destinace.

Jak tedy nyní vypadá na Krymu život běžného obyvatelstva?

Je to stále silně osídlená oblast. Je to dáno i tím, že Rusové na tomto okupovaném území byli schopni upevnit svoji administrativní, politickou a vojenskou kontrolu už od anexe v roce 2014, na což jsou navázány i masivní demografické přesuny. Na rozdíl od jiných území, která okupovali a pokusili se anektovat později, kde s tím započali relativně nedávno. Momentálně tam je velký problém s ekologickou situací. Způsobila to prosincová havárie dvou tankerů v Kerčském průlivu.

Nyní už v kontextu celého Ruska: Jaká je momentální nálada ruského obyvatelstva?

V jakémkoliv represivním systému je tohle velmi těžké určit. Nasbíraná data můžou mít ovlivněnou výpovědní hodnotu, protože vám lidi odpovídají ne tak, jak doopravdy smýšlejí, jako spíš tak, jak se od nich očekává. Všeobecné nastavení v Rusku je takové, že ruský stát stále nemá problém, aby rekrutoval lidi, kteří půjdou za peníze k sousedům zabíjet.

Lidem vadí v souvislosti s válkou spíše praktické komplikace jako některá omezení cestovat a zhoršování ekonomické situace pro běžné obyvatelstvo, což je dáno sankcemi i přechodem na válečnou ekonomiku. Ale i s tím si státní propaganda zatím dokázala poradit.

Sledujete v důsledku toho všeho nějaké změny v chování ruské generality?

Do toho nevidím, ale myslím, že ne. Dokud se Putin nebude bát, že v důsledku domácích problémů přijde o moc, válka neskončí. Jestli chceme, aby neválčil, musíme ho postavit do situace, kdy bude muset volit mezi pokračováním války a ohrožením vlastního režimu. Od toho by se měla odvíjet politika Západu. Dokud nebude před tímto dilematem, nemá Putin důvod válku ukončovat, když jemu osobně to doma prakticky žádné problémy nezpůsobuje.

