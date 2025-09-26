Zahraničí

Stíhačka jako důkaz hlubokého přátelství. Indie posílá migy do šrotu a děkuje Rusku

Stíhačka jako důkaz hlubokého přátelství. Indie posílá migy do šrotu a děkuje Rusku
MiG-21 v popředí s řadou moderních ruských stíhaček Suchoj čekajících na převzetí.
Kokpit MiG-21 v leteckém muzeu v Bukurešti.
MiG-21F-13, označený jako Typ 74.
MiG-21 s charakteristickým tlumičem rázů v kuželovém nose. Zobrazit 22 fotografií
Foto: Hush-Kit
Jan Bezucha Ondřej Stratilík Jan Bezucha, Ondřej Stratilík
před 1 hodinou
Byla to poslední země, kde sovětské stíhačky MiG-21 tvořily páteř a symbol taktického letectva. V pátek 26. září se už ale i Indie rozhodla jejich provoz ukončit a stroje s typickou špicí v "čumáku" po 62 letech posílá do muzea. Tím končí éra tohoto nadzvukového letounu vůbec. Předtím, než do Čáslavi ze Švédska dorazily gripeny, na něm dlouho stála i vzdušná obrana České republiky.

"MiG-21 není jen letadlo nebo kus techniky. Je to důkaz hlubokých vazeb mezi Indií a Moskvou," prohlásil indický ministr obrany Rádžnát Singh. Jde o jednu z vět jeho dlouhého a silně emotivního projevu, kterým se v pátek 26. září 2025 na základně ve městě Čandígarh loučil se zastaralými stíhačkami.

Související

Temné nebe, podivný rachot a exploze. Padající migy vypálily panelák v Budějovicích

MiG-21, stíhačka, stíhačky, havárie, České Budějovice, historie, výročí, DOmácí
Přehled

Letectvo, které nyní používá ruské stroje MiG-29, Su-30 či západní stíhačky Mirage 2000 nebo Dassault Rafale, létalo na "jedenadvacítkách" od roku 1962. Z hlediska indického patriotismu se stíhačky s emblematickou špičkou staly symbolem třináctidenní války s Pákistánem v prosinci 1971. A ještě v únoru 2019 se migy zapojily do leteckých útoků na výcvikové kempy teroristů v pákistánském Balakotu.

"Když dnes doprovázíme MiG-21 na jeho odchodu, mám pocit, že se loučíme s kapitolou, která se zlatým písmem zapíše do historie vojenského letectví," procítěně hlásil indický ministr Singh do reproduktorů na letištní ploše. A dodal, že jde o jeden z nejúspěšnějších strojů v historii letectví.

Vyrábělo je i Aero Vodochody

I když indické vzdušné síly (IAF) stály na MiG-21 od roku 1962, jeho generálové v poslední době často upozorňovali, že tolik let prý provozované stíhačky rozhodně nemají. Stáří těch posledních se podle nich pohybovalo "jen" kolem čtyřiceti let.

Celkově bylo v několika závodech v Sovětském svazu a dalších spřízněných zemích od konce 50. let vyrobeno zhruba 11 500 těchto strojů. IAF jich v průběhu minulých desetiletí využívalo celkově 850.

Související

Foto: Stíhačky české armády. Od domácích Avií přes sovětské migy až po americké F-35

Avia S-199, československé letectvo, Domácí
Přehled

Jednou z továren východního bloku, kde se tyto stíhačky pod sovětskou licencí sestavovaly, bylo i středočeské Aero Vodochody. Šlo o roky 1963 až 1972 a v jeho halách jich českoslovenští konstruktéři pod dohledem Moskvy vyrobili dvě stovky.

Tyto stroje pak ve vzdušných silách Československé lidové armády a později vojska demokratického státu sloužily až do roku 2005. Na konci 80. let se sice počítalo s tím, že by jejich úkoly mohly převzít dvoumotorové stíhačky MiG-29, ale i kvůli nákladnosti provozu z nápadu sešlo.

V Česku překonaly MiG-23, Su-22 i Su-25

Po dělení státu v roce 1993 tak odešla polovina ze dvaceti "devětadvacítek" na Slovensko, Praha své stroje později uzemnila a v roce 1995 směnila s Polskem za jedenáct vrtulníků W-3A Sokol.

Jako nadzvukové stroje si Česko nechalo MiG-21. Po dlouhých debatách rozhodlo, že modernizovat je nedává smysl. V takovém stavu letouny vydržely létat až do roku 2005, čímž přežily stroje MiG-23, Su-22 i Su-25.

Související

Syrská stíhačka přistála v Jordánsku. Pilot dostal azyl

Jordánsko - mapa

Když úlohu migů převzaly švédské supersoniky Jas-39 Gripen, ministerstvo obrany se jich zbavilo jako nepotřebného majetku. Několik jich odkoupila i firma Excalibur Army, tehdy vlastněná miliardářem Jaroslavem Strnadem. Nakonec je musela přeprodat pouze sběratelům, žádná země je do své výzbroje už nechtěla. 

Posledním evropským státem, který "jedenadvacítky" vyřadil, bylo v roce 2024 Chorvatsko. To v prosinci odstavilo všech svých dvanáct strojů a jejich úkoly by měly nově převzít bojové letouny Dassault Rafale.

Rusko představilo vylepšenou stíhačku MiG-35. Nemá konkurenci, tvrdí Rusové (30. 1. 2017)

Rusové předvedli zmodernizovanou stíhačku Mig-35 čtvrté generace. Vicepremiér nezapomněl připomenout předražený vývoj americké F-35 páté generace. | Video: Reuters
Prohlédnout si 22 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Lékaři bez hranici museli kvůli bezpečnosti zastavit činnost ve městě Gaza

Lékaři bez hranici museli kvůli bezpečnosti zastavit činnost ve městě Gaza

Hrozba pro Evropu. Drony i stíhačky nad územím spojenců a ostrá slova vůči Rusku

Hrozba pro Evropu. Drony i stíhačky nad územím spojenců a ostrá slova vůči Rusku
Přehled

"Aby si Putin sedl a už opravdu jednal." Zelenskyj žádá Trumpa o mocnou zbraň

"Aby si Putin sedl a už opravdu jednal." Zelenskyj žádá Trumpa o mocnou zbraň
zahraničí Aktuálně.cz Obrazem Obsah letectvo Indie mig 21 stíhačka mig domácí

Právě se děje

před 3 minutami
Chorý se hned po návratu do ligy vykoupil dvěma góly a Slavia ovládla malé derby

Chorý se hned po návratu do ligy vykoupil dvěma góly a Slavia ovládla malé derby

Obhájci titulu v sezoně stále neprohráli a vrátili se do čela neúplné tabulky o dva body před Spartu.
před 15 minutami
Vzpruha pro českou kolonii. Boston rozčísl kemp, mladému střelci dává obří šanci

Vzpruha pro českou kolonii. Boston rozčísl kemp, mladému střelci dává obří šanci

Roste šance, že bostonští Bruins rozehrají nadcházející sezonu hokejové NHL se třemi Čechy v základní sestavě.
Aktualizováno před 33 minutami
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

ŽIVĚ
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 35 minutami
Lékaři bez hranici museli kvůli bezpečnosti zastavit činnost ve městě Gaza

Lékaři bez hranici museli kvůli bezpečnosti zastavit činnost ve městě Gaza

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že ve městě Gaza musely kvůli izraelské ofenzivě tento měsíc zastavit provoz čtyři nemocnice.
před 1 hodinou
Hrozba pro Evropu. Drony i stíhačky nad územím spojenců a ostrá slova vůči Rusku
Přehled

Hrozba pro Evropu. Drony i stíhačky nad územím spojenců a ostrá slova vůči Rusku

Narušení vzdušného prostoru členských států NATO se stává novou normou. Během posledních dvou týdnů došlo k incidentům již v šesti zemích aliance.
před 1 hodinou
"Aby si Putin sedl a už opravdu jednal." Zelenskyj žádá Trumpa o mocnou zbraň

"Aby si Putin sedl a už opravdu jednal." Zelenskyj žádá Trumpa o mocnou zbraň

Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru s tímto portálem připustil, že Donalda Trumpa požádal o další zbraňový systém.
před 1 hodinou
Hřib a Bartoš jako Hollywood. Britský stratég odkrývá, jak pomáhá Pirátům s kampaní

Hřib a Bartoš jako Hollywood. Britský stratég odkrývá, jak pomáhá Pirátům s kampaní

Britský stratég prozradil, co naprosto neobvyklého má v kanceláři Zdeněk Hřib. A také, v jakém stavu našel Ivana Bartoše.
Další zprávy