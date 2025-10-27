Zahraničí

Drama nad Jihočínským mořem. Během půl hodiny spadly dva americké stroje

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Do Jihočínského moře se v neděli krátce po sobě z neznámých důvodů zřítily helikoptéra a bojový letoun amerického námořnictva. Všech pět členů obou posádek se podařilo zachránit, uvedla pacifická flotila amerického námořnictva. Americký prezident Donald Trump, který v pondělí přiletěl na návštěvu Japonska, incidenty označil za neobvyklé. Mohou podle něj souviset se špatným palivem.
"Pokud USA požádají o pomoc, Čína je ochotna poskytnout nezbytnou podporu," řekl Guo Jiakun | Video: Reuters

Stroje se zřítily při dvou samostatných rutinních operacích. Americké námořnictvo oznámilo, že příčiny obou nehod se vyšetřují. Informují o tom americká média a agentury.

Vrtulník MH-60R Seahawk, který s trojčlennou posádkou vzletěl z letadlové lodě Nimitz, podle námořnictva havaroval v neděli odpoledne místního času.

Přibližně o 30 minut později se zřítil bojový letoun F/A-18F Super Hornet, který po vzletu ze stejné letadlové lodi rovněž podnikal běžné manévry. Oba členové posádky se katapultovali a podařilo se je bezpečně zachránit, uvedlo námořnictvo.

Je to již nejméně čtvrtý letoun F/A-18F v hodnotě 60 milionů dolarů (1,25 miliardy Kč), o který námořnictvo letos přišlo, píše web stanice CNN.

"Mají za to, že by to mohlo být špatné palivo. Zjistíme to. Není, co zatajovat," řekl Trump o možné příčině nehod novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One na cestě z Malajsie do Japonska. Trump návštěvu Asie ve čtvrtek zakončí setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun po nehodách letounů uvedl, že pokud USA potřebují, Čína jim je připravena poskytnout humanitární pomoc.

Letadlová loď Nimitz se ze své poslední mise před vyřazením z provozu vrací na námořní základnu Kitsap v americkém státě Washington. Po většinu léta působila na Blízkém východě v rámci americké reakce na útoky jemenského hnutí Húsíů na obchodní plavidla v Rudém moři, píše server Politico. 

Nároky na Jihočínské moře

Na části Jihočínského moře si dělá nárok několik zemí v jihovýchodní Asii. Peking si v něm však nárokuje téměř všechny strategické vodní cesty, a to navzdory rozhodnutí mezinárodního soudu, uvedla CNN.

Čína v posledních dvaceti letech posílila svou přítomnost v Jihočínském moři výstavbou vojenských zařízení na sporných ostrovech a útesech.

USA tvrdí, že tím Čína ohrožuje svobodnou plavbu a volný obchod na námořních cestách. Americké síly udržují stálou přítomnost v regionu, aby čelily čínským nárokům a podpořily své tamní partnery.

 
zahraničí Čína USA armáda nehoda Donald Trump

