Drama nad Jihočínským mořem. Během půl hodiny spadly dva americké stroje

Stroje se zřítily při dvou samostatných rutinních operacích. Americké námořnictvo oznámilo, že příčiny obou nehod se vyšetřují. Informují o tom americká média a agentury.
Vrtulník MH-60R Seahawk, který s trojčlennou posádkou vzletěl z letadlové lodě Nimitz, podle námořnictva havaroval v neděli odpoledne místního času.
Přibližně o 30 minut později se zřítil bojový letoun F/A-18F Super Hornet, který po vzletu ze stejné letadlové lodi rovněž podnikal běžné manévry. Oba členové posádky se katapultovali a podařilo se je bezpečně zachránit, uvedlo námořnictvo.
Je to již nejméně čtvrtý letoun F/A-18F v hodnotě 60 milionů dolarů (1,25 miliardy Kč), o který námořnictvo letos přišlo, píše web stanice CNN.
"Mají za to, že by to mohlo být špatné palivo. Zjistíme to. Není, co zatajovat," řekl Trump o možné příčině nehod novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One na cestě z Malajsie do Japonska. Trump návštěvu Asie ve čtvrtek zakončí setkáním s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji.
Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun po nehodách letounů uvedl, že pokud USA potřebují, Čína jim je připravena poskytnout humanitární pomoc.
Letadlová loď Nimitz se ze své poslední mise před vyřazením z provozu vrací na námořní základnu Kitsap v americkém státě Washington. Po většinu léta působila na Blízkém východě v rámci americké reakce na útoky jemenského hnutí Húsíů na obchodní plavidla v Rudém moři, píše server Politico.
Nároky na Jihočínské moře
Na části Jihočínského moře si dělá nárok několik zemí v jihovýchodní Asii. Peking si v něm však nárokuje téměř všechny strategické vodní cesty, a to navzdory rozhodnutí mezinárodního soudu, uvedla CNN.
Čína v posledních dvaceti letech posílila svou přítomnost v Jihočínském moři výstavbou vojenských zařízení na sporných ostrovech a útesech.
USA tvrdí, že tím Čína ohrožuje svobodnou plavbu a volný obchod na námořních cestách. Americké síly udržují stálou přítomnost v regionu, aby čelily čínským nárokům a podpořily své tamní partnery.