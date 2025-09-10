Doživotí. Stoupenec Islámského státu zná trest za vraždu tři lidí v Německu

Neúspěšný žadatel o azyl Ísa H. se loni 23. srpna večer vmísil do davu na slavnostech k 650. výročí západoněmeckého města. Před pódiem pak začal bodat do lidí. Dva muži ve věku 56 a 67 let a 56letá žena následkům zranění podlehli. Policie muže dopadla den po útoku.
Státní zastupitelství žádalo pro Syřana doživotí. Ísa H. byl shledán vinným také z deseti pokusů o vraždu. Zranění utrpělo sice jen osm lidí, další dva jim ale unikli jen těsně - vyvázli s prořezaným oblečením. I útoky na ně soud vyhodnotil jako pokusy o vraždu.
Teroristické organizaci Islámský stát podle soudu Syřan přísahal věrnost jen několik hodin před činem. Islámský stát se následně k činu přihlásil.
Muž se už na začátku procesu k činům přiznal, podle agentury DPA se ale stavěl do role oběti, kterou zmanipulovali jiní na sociální síti Telegram.
"Obžalovaný se od roku 2019 výrazně islamisticky radikalizoval," uvedl soudce Winfried van der Grinten. Syřan na svém profilu na tiktoku šířil propagandu Islámského státu. Z jeho aktivit na internetu bylo patrné, jak stále více propadal radikální islamistické ideologii, uvedl soud.
Psychiatr v rámci soudního posudku určil, že obžalovaný má inteligenční kvocient (IQ) 71, ale neshledal žádný důvod pro snížení jeho příčetnosti. IQ 69 nebo nižší se považuje za mentální postižení, píše agentura DPA.
Útok vyvolal v celém Německu zděšení a podnítil debatu o německé azylové politice.