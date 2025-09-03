Domácí

Mladíci plánovali terorismus i vraždu, pokus skončil neúspěchem

před 14 minutami
Kriminalisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě odhalili, že skupina pěti mladých lidí zadržená v polovině letošního roku kvůli propagaci terorismu a šíření nenávisti vůči menšinách plánovala také vraždu. Obětí měla být osoba ze sociálně a ekonomicky slabší skupiny obyvatel.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Policie ČR

Útok, který loni připravoval jeden z obviněných společně s chlapcem mladším 15 let, skončil neúspěchem jen díky šťastné náhodě, informovala policie na svém webu.

Jeden z podezřelých byl podle mluvčího policejního prezidia Jakuba Vinčálka v době spáchání skutku mladistvý, tedy ve věku od 15 do 18 let, druhý vzhledem k věku pod 15 let ještě nebyl trestně odpovědný. Koncem letošního srpna policisté staršího z nich obvinili z vraždy a vydírání.

"Podle dosud zjištěných důkazů kriminalisté odhalili, že obvinění lidé se kromě propagace terorismu Islámského státu také zaměřovali na šíření nenávisti vůči menšinám a LGBTQ+ komunitě. V roce 2024 se rozhodli 'vyzkoušet, jaké to je někoho zabít', a naplánovali vraždu osoby ze sociálně a ekonomicky slabší skupiny obyvatel," uvedl policejní mluvčí.

Policisté případ dál prověřují ve spolupráci s dozorující státní zástupkyní Petrou Lastoveckou z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. "Vzhledem k probíhajícím úkonům trestního řízení a s ohledem na věk podezřelých nebudeme v současné době poskytovat žádné bližší informace," podotkl Vinčálek.

Oba podezřelí patří do skupiny mladých lidí, kterou letos zadrželi čeští policisté ve spolupráci s kontrarozvědkou a zahraničními partnery. Viní je z propagace Islámského státu a další teroristické organizace a šíření nenávisti vůči LGBT+ komunitě, Židům a jiným menšinám na sociálních sítích.

Dva mladíci se navíc podle policie pokusili loni v lednu v Brně pomocí improvizovaného zařízení zapálit synagogu. Všem bylo kolem 18 let, některým ještě ani 15 let. Kriminalisté tehdy při mezinárodní akci MERDA zadrželi pět lidí, dva z nich obvinili, jeden skončil ve vazbě. Působili v Česku, Slovensku, Rakousku a ve Velké Británii a neměli kriminální minulost.

Případ mladistvých pachatelů inspirovaných násilnou pravicovou ideologií, kteří šířili nenávistný obsah na sociální síti Telegram, řešili policisté i loni v červenci. "Z nenávistných pohnutek a také se zájmem iniciovat širší skupinu stejně smýšlejících osob její členové založili postupně několik skupin a kanálů, na kterých šířili nenávistný obsah. Ve skupině byly jak osoby mladistvé, tak osoby mladší 15 let," připomněl Vinčálek.

Jednoho z mladíků potrestal letos v květnu olomoucký krajský soud, před kterým přiznal svou vinu. Soud mu uložil 16 měsíců nepodmíněně, řekl tehdy soudce Petr Sušil. Mladík podle soudce souhlasil s vinou i s navrhovaným trestem. Obžalován byl ze založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, z podpory a propagace terorismu, ale i z nedovoleného ozbrojování a jeho pokusu a také z nebezpečného vyhrožování. Hrozilo mu až pět let vězení. "V rámci vyšetřování dané věci bylo odhaleno velké množství další trestné činnosti, například drogové, majetkové či násilné." doplnil mluvčí policejního prezidia.

V obou případech je podle policie alarmující skutečnost, že u pachatelů nízkého věku se stíral rozdíl mezi online prostředím a realitou. Projevilo se to ztrátou kontaktu s realitou, empatie a odpovědnosti, vedoucí přes přípravu až ke spáchání nejzávažnější trestné činnosti.

 
