Otrávím pitnou vodu smrtícím jedem, hrozí anonym. Požaduje výkupné

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ČTK řekl, že bezprostřední nebezpečí lidem nehrozí. Policie by podle něj v případě ohrožení veřejnost varovala a přijala nezbytná opatření.
"Výhrůžkami se zabýváme a zjišťujeme, do jaké míry se jedná o relevantní pokus o vyvolání paniky a do jaké míry to je pouze snaha o zaměstnání složek Integrovaného záchranného systému (IZS). V případě jakéhokoliv ohrožení bychom samozřejmě veřejnost proaktivně varovali a přijali nezbytná opatření," uvedl Moravčík.
O anonymním oznámení informovaly v sobotu servery Krimi-Plzeň a Novinky.cz. Uvedly, že neznámý muž hrozil otravou jedovatým ricinem. Pachatel údajně prohlásil, že otráví pitnou vodu určenou k prodeji v obchodech a k podávání v restauracích. Oblast, kde by jed chtěl rozšířit, nespecifikoval. Podle Krimi-Plzeň ale policistům sdělil, kde nechal láhev se vzorkem údajně otrávené vody.
"Policie se skutečně tímto případem zabývá a intenzivně pracuje na tom, aby pachatele zajistila," uvedl ministr Rakušan. "V případě jakéhokoliv ohrožení by policie veřejnost varovala a přijala nezbytná opatření. Bezprostřední nebezpečí lidem nehrozí," dodal šéf resortu vnitra.
Smyslem podobných aktivit a často jejich jediným cílem je podle Moravčíka mediální pozornost, která obdobné osoby motivuje k podobným výhrůžkám.
Recidivista dostal pět let
V nedávné minulosti vyměřily soudy pětiletý trest recidivistovi Marku Vadelovi, který v srpnu 2020 hrozil z vězení otrávením pitné vody v českých městech. Muž, který si odpykával trest v plzeňské věznici, napsal a rozeslal několik dopisů na ministerstvo spravedlnosti, na kriminální policii a médiím. V dopise ministerstvu požadoval propuštění některých vězňů z věznic, víc než deset milionů korun a automobil. V opačném případě hrozil otrávením pitné vody v šesti blíže neurčených městech. Snažil se vyvolat dojem, že dopisy psal člen islámské teroristické skupiny a přiznal, že se inspiroval kriminálním seriálem Kobra 11. Soudy nenašly pro Vadelovo jednání žádnou polehčující okolnost.
Na podzim 2014 ministerstvo vnitra oznámilo, že policie vyšetřuje pokus o vydírání státu hrozbou rozšíření viru ebola na různých veřejných místech. Pachatelé po státu požadovali milion eur (tehdy zhruba 27,7 milionu korun) v bitcoinech, ve třech splátkách na tři různé elektronické adresy. Tvrdili, že mají k dispozici biologický materiál od nakaženého pacienta. V roce 2016 byli sice ve Slovinsku a Švédsku v souvislosti s případem zadrženi dva lidé, v létě téhož roku ale mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej uvedl, že se policistům nepodařilo zjistit skutečnosti, které by je opravňovaly zahájit trestní stíhání.
V červnu 2003 požadovali dva muži od státu deset milionů korun a hrozili, že jinak otráví zdroje pitné vody na Liberecku. Oba muže soud potrestal šesti lety vězení. O měsíc později hrozil důchodce v dopise pražskému primátorovi, že otráví pitnou vodu v Praze kyanidem a rtutí, pokud nedostane dvě plechovky od čisticího prostředku solvina plné dvoutisícových bankovek. Soud pachateli vyměřil tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let. A v srpnu 2003 vyděrač hrozil, že vylije do vodní nádrže v Praze několik litrů cyankáli a žádal půl milionu korun. Později dopadenému muži uložil soud trest 3,5 roku vězení.