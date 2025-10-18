Zahraničí

Dohoda se Západem vypršela. Írán bude pokračovat ve svém jaderném programu

před 1 hodinou
Írán se necítí vázán omezeními svého jaderného programu vyplývajícími z mezinárodní dohody, která v sobotu po deseti letech vypršela. Vyplývá to z prohlášení Teheránu, o němž informovala agentura AFP.
Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí.
Íránský nejvyšší vůdce ajatolláh Alí Chameneí.

Od této chvíle jsou všechna ustanovení dohody, včetně omezení týkajících se íránského jaderného programu a souvisejících mechanismů, považována za ukončená, uvedlo íránské ministerstvo zahraničí. Úřad zároveň zdůraznil odhodlání Íránu prosazovat diplomacii.

Spojené království, Francie a Německo spustily již koncem srpna mechanismus, který o měsíc později umožnil obnovení sankcí. Šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová zdůraznila, že obnovení sankcí nesmí znamenat konec diplomacie s Íránem.

Írán v roce 2015 podepsal se Spojenými státy, EU, Británií, Francií, Německem, Ruskem a Čínou dohodu, známou pod zkratkou JCPOA, v níž souhlasil s kontrolami Mezinárodní agentury pro atomovou energii ve svých jaderných zařízeních. Úmluva měla zpomalit íránský jaderný program a zajistit jeho mezinárodní kontrolu výměnou za zrušení protiíránských sankcí.

Po odstoupení Spojených států od dohody v prvním prezidentském období Donalda Trumpa v roce 2018 a opětovném uvalení amerických sankcí na Írán přestal Teherán dohodu dodržovat. Začal obohacovat uran na 60 procent čistoty a omezil inspekce Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

K výrobě jaderné zbraně je potřeba uran obohacený na 90 procent. Obohacení uranu z 60 na 90 procent už představuje relativně malý technologický krok. Írán však dlouhodobě tvrdí, že o jadernou zbraň neusiluje a že jeho jaderný program slouží pouze mírovým účelům.

 
0:49
