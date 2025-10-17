Ekonomika

Národní skupina hackerů útočí z Íránu na evropské obranné a letecké firmy

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Íránská národní hackerská skupina Nimbus Manticore podle bezpečnostní firmy Check Point útočí na evropské a blízkovýchodní obranné, telekomunikační a letecké společnosti. Používá falešné pracovní portály a personalizované podvodné e-maily k nalákání obětí, napodobuje náborové procesy známých společností a šíří škodlivé soubory.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: NÚKIB

Útoky vždy začínají phishingovou zprávou s odkazem na podvodné pracovní nebo náborové weby, uvedl Check Point. Stránky podle něj napodobují renomované společnosti, jako jsou Boeing, Airbus, Rheinmetall nebo flydubai, a jsou vytvořeny pomocí stejné šablony, která se přizpůsobuje imitované značce. Domény obvykle obsahují slova jako "kariéra", používají zrychlující Cloudflare služby a skrývají skutečnou hostingovou infrastrukturu, sdělila bezpečnostní firma.

Každá oběť podle ní dostane unikátní přihlašovací údaje a teprve po jejich zadání je stažen nebezpečný soubor se škodlivým kódem, což útočníkům umožňuje sledovat uživatele a blokovat nežádoucí návštěvníky. Tento kontrolovaný přístup podle zástupců Check Pointu naznačuje opatrnost a zkušenost útočníků.

"Nástroje skupiny Nimbus Manticore se zaměřují na dvě hlavní oblasti. MiniJunk umožňuje útočníkům zůstat v infikovaném systému bez odhalení a MiniBrowse slouží ke krádežím citlivých informací. Oba nástroje jsou průběžně zdokonalovány," uvedl regionální ředitel Check Pointu Peter Kovalčík.

Související

Hackerům se podařilo proniknout k údajům některých uživatelů platformy Discord

diskord

Současně s operacemi, které využívají MiniJunk, fungují podle Check Pointu i kampaně, které se zaměřují na podobné metody, ale méně technicky náročné. Cíl je ovšem stejný, tedy přimět oběti, aby poskytly přístup, a útočníci získali z napadených organizací citlivé informace, uvedla firma.

I v těchto případech se podle ní útočníci vydávají za personalisty, ale kontaktují oběti primárně přes LinkedIn nebo jiné profesní platformy. Po navázání kontaktu přesouvají konverzaci do e-mailu a zasílají zprávy, které oběti nasměrují na falešné náborové portály, dodala.

 
Mohlo by vás zajímat

"Rozpočtová lobotomie." Koho nejvíc zasáhnou tahanice okolo státního rozpočtu

"Rozpočtová lobotomie." Koho nejvíc zasáhnou tahanice okolo státního rozpočtu

Babišův střet zájmů: od středy je opět stoprocentním vlastníkem Agrofertu

Babišův střet zájmů: od středy je opět stoprocentním vlastníkem Agrofertu

Inflace v EU v září vzrostla na 2,6 procenta, v Česku naopak mírně klesla

Inflace v EU v září vzrostla na 2,6 procenta, v Česku naopak mírně klesla

Konec snů o zelené revoluci? Fosilní paliva budou dominovat desetiletí, tvrdí experti

Konec snů o zelené revoluci? Fosilní paliva budou dominovat desetiletí, tvrdí experti
ekonomika Aktuálně.cz Obsah Írán hacker kybernetický útok zahraničí

Právě se děje

Aktualizováno před 28 minutami
"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

ŽIVĚ
"Máte krásné sako, fakt stylové," chválil Zelenského Trump na summitu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 52 minutami
Nedávejte ministerstvo kultury Motoristům, resort rozloží, varují umělci Babiše

Nedávejte ministerstvo kultury Motoristům, resort rozloží, varují umělci Babiše

U signatářek a signatářů vzbuzují Motoristé obavy ze snahy o politickou kontrolu umělecké produkce, stojí v dopise.
Aktualizováno před 1 hodinou
"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

ŽIVĚ
"Vzít ten resort Motoristům? Nesmysl." Babiš reaguje na požadavek ekologů

Povolební vyjednávání nejen o složení nové vlády sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Afghánistán a Pákistán prodloužily příměří do mírových rozhovorů v Dauhá

Afghánistán a Pákistán prodloužily příměří do mírových rozhovorů v Dauhá

Dlouhodobé napětí mezi státy eskalovalo minulý týden útoky na cíle v Afghánistánu včetně Kábulu, ze kterých afghánští představitelé obvinili Pákistán.
před 1 hodinou
Národní skupina hackerů útočí z Íránu na evropské obranné a letecké firmy

Národní skupina hackerů útočí z Íránu na evropské obranné a letecké firmy

Hackerská skupina Nimbus Manticore podle bezpečnostní firmy Check Point útočí na evropské a blízkovýchodní obranné, telekomunikační a letecké firmy.
před 1 hodinou
Prezident bosenských Srbů dostal zákaz ve funkci, parlament jmenuje náhradníka

Prezident bosenských Srbů dostal zákaz ve funkci, parlament jmenuje náhradníka

Bosenská autonomní Republika srbská jmenuje prozatímního prezidenta. Poprvé tak oficiálně potvrdila, že odstoupí sesazený prezident Milorad Dodik.
před 1 hodinou
Největší české zklamání zkraje NHL: Ukázal obří potenciál, nyní "je neviditelný"

Největší české zklamání zkraje NHL: Ukázal obří potenciál, nyní "je neviditelný"

Mladý český útočník Jiří Kulich bojuje na začátku aktuální sezony NHL s náhlým propadem formy.
Další zprávy