Dohoda o Gaze je na dosah, prohlásil Trump. Zvažuje cestu na Blízký východ

Dosažení dohody je podle Trumpa "velmi blízko". Novinářům v Bílém domě řekl, že na Blízký východ by mohl odjet na konci tohoto týdne, "pravděpodobně v neděli, možná v sobotu". Trump uvedl, že telefonicky hovořil se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem a svým zetěm Jaredem Kushnerem, kteří se do vyjednávání zapojili. Kushner se za Trumpova prvního mandátu v roli poradce spolupodílel na vyjednávání takzvaných Abrahámovských dohod, které normalizovaly vztahy mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi.
"Máme tam skvělý tým, skvělé vyjednavače, a bohužel skvělí vyjednavači jsou i na druhé straně. Ale myslím, že se to stane," řekl Trump. "Mír pro Blízký východ, to je krásná věta, a my doufáme, že se stane skutečností," dodal.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je ještě stále naživu.
Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 67 183 Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.