Dohoda o Gaze je na dosah, prohlásil Trump. Zvažuje cestu na Blízký východ

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americký prezident Donald Trump ve středu uvedl, že jednání o dohodě o ukončení války v Pásmu Gazy pokračují velmi dobře a že tento víkend možná odcestuje na Blízký východ, píše AFP. V egyptském letovisku Šarm aš-Šajch v pondělí začalo další kolo nepřímých rozhovorů mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás, které se soustředí na Trumpův plán, jež má zajistit trvalé příměří a propuštění rukojmí.
Prezident Donald Trump během diskuse v Bílém domě, 8. října 2025.
Prezident Donald Trump během diskuse v Bílém domě, 8. října 2025. | Foto: ČTK

Dosažení dohody je podle Trumpa "velmi blízko". Novinářům v Bílém domě řekl, že na Blízký východ by mohl odjet na konci tohoto týdne, "pravděpodobně v neděli, možná v sobotu". Trump uvedl, že telefonicky hovořil se zvláštním vyslancem USA Stevem Witkoffem a svým zetěm Jaredem Kushnerem, kteří se do vyjednávání zapojili. Kushner se za Trumpova prvního mandátu v roli poradce spolupodílel na vyjednávání takzvaných Abrahámovských dohod, které normalizovaly vztahy mezi Izraelem a několika arabskými zeměmi.

"Máme tam skvělý tým, skvělé vyjednavače, a bohužel skvělí vyjednavači jsou i na druhé straně. Ale myslím, že se to stane," řekl Trump. "Mír pro Blízký východ, to je krásná věta, a my doufáme, že se stane skutečností," dodal.

Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je ještě stále naživu.

Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 67 183 Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.

 
před 1 hodinou
Dosažení dohody je podle Trumpa "velmi blízko". Novinářům v Bílém domě řekl, že na Blízký východ by mohl odjet na konci tohoto týdne.
