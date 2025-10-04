Zahraničí

"Hamás musí jednat rychle." Trump tlačí na brzké propuštění izraelských rukojmích

Americký prezident Donald Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social uvedl, že nebude tolerovat, aby Hamás zdržoval předání izraelských rukojmích. S jejich osvobozením teroristické hnutí Hamás souhlasilo v pátek, podrobnosti ale zatím nejsou známé. Zvláštní vyslanec Steve Witkoff a Trumpův zeť Jared Kushner se vydají do Egypta dojednat detaily propuštění rukojmích, píše agentura AFP.
"Hamás musí jednat rychle, jinak bude vše ztraceno. Nebudu tolerovat otálení," napsal v sobotu Donald Trump.
Hamás v pátek souhlasil s propuštěním všech izraelských rukojmích podle Trumpova návrhu. Hnutí dodalo, že o detailech operace chce jednat. Termín 72 hodin uvedený v Trumpově návrhu pro předání rukojmích ovšem jeden z vysokých představitelů Hamásu označil za nereálný.

"Hamás musí jednat rychle, jinak bude vše ztraceno. Nebudu tolerovat otálení," napsal Trump. Dodal, že oceňuje, že Izrael "dočasně zastavil bombardování" Pásma Gazy, aby umožnil dojednání dohody o zastavení bojů a předání rukojmích.

O tom, zda skutečně Izrael zastavil údery, však panovaly v sobotu nejasnosti.

Witkoff se účastní jednání o propuštění rukojmích a zastavení bojů v Pásmu Gazy už mnoho měsíců, zatímco Kushner byl aktivní v diplomacii hlavně během prvního Trumpova mandátu. Podle stanice CNN, která se odvolává na diplomatické zdroje, do Egypta, který je zprostředkovatelem rozhovorů, by mohli američtí emisaři odcestovat již tento víkend.

Trumpův návrh slibuje ukončení války v Pásmu Gazy. Chce také demilitarizaci Pásma Gazy, což by pro Hamás znamenalo složit zbraně, což hnutí dlouhodobě odmítá. Trumpův plán nepočítá s tím, že by Hamás měl v Pásmu Gazy v budoucnosti nějakou roli. Představitel Hamásu dnes agentuře AFP řekl, že v Egyptě by se měla konat palestinská konference o budoucnosti Pásma Gazy, která by se zabývala Trumpovými plány.

 
