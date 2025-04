USA deportovaly i čtyřletého hocha s rakovinou. V nové zemi nemá přístup k lékům

Spojenými státy dál hýbou případy deportací. Na čerstvý případ teď upozornila americká média. Uvedla, že ze země musely spolu se svými matkami odejít tři děti, které jsou občany USA a jedno z nich má mestatázující rakovinu a aktuálně se léčí. Ministr zahraničí Marco Rubio postup úřadů hájí, podle právníků ale rodiny neměly řádný proces.

"Dnes v časných ranních hodinách deportoval úřad pro imigrační a celní vymáhání New Orleans, takzvaný ICE, nejméně dvě rodiny, včetně dvou matek a jejich nezletilých dětí - tři z nich jsou děti občanů USA ve věku 2, 4 a 7 let. Jedna z matek je v současné době těhotná," informovala na svých stránkách nezisková organizace ACLU.

Rodiny podle zprávy neziskovky žily ve Spojených státech delší dobu a úřady je vyhostily za "hluboce znepokojivých okolností", uvedla organizace. Z jejích informací také vyplývá, že otcové jsou občané USA, zatímco matky měly občanství jiného státu.

Americké úřady je deportovaly do Hondurasu. A to včetně čtyřletého chlapce, který se v USA léčil s metastázující rakovinou a v nové zemi nemá přístup k lékům, uvedla neziskovka. Nový případ vystěhování rodin ze Spojených států podle jejich obhájců podtrhuje obavy, že v podobných případech chybí všechny náležitosti řádného procesu. Jak uvedli zástupci organizace ACLU, deportovaným rodinám americké úřady neumožnily komunikovat s právníkem.

"Jsme svědky toho, jak dochází k narušování řádného procesu," řekla televizi NBC News právnička Gracie Willisová, která rodiny zastupuje. Chlapec a jeho sedmiletá sestra byli ve čtvrtek zadrženi americkým imigračním a celním úřadem. V pátek ráno je převezli do El Pasa v Texasu a odtud je letecky transportovali do Hondurasu. To, co se v souvislosti s deportacemi děje po lednové inauguraci staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa, považuje Willisová za hluboce znepokojivé.

"Neměly na výběr"

Postup úřadů hájí Trumpův ministr zahraničí Marco Rubio. "Tři občané USA - ve věku 4, 7 a 2 - nebyli deportováni. Jejich matky, které jsou v této zemi nelegálně, byly deportovány," řekl Rubio televizi NBC. "Děti šly se svými matkami. Tyto děti jsou občany USA. Mohou se vrátit do Spojených států… ale nakonec, kdo byl deportován, byla jejich matka, jejich matky, které zde byly nelegálně," řekl šéf americké diplomacie.

Právnička Willisová však oponuje: obě deportované ženy podle ní uvedly, že neměly na výběr, prostě jim bylo řečeno, že jejich děti půjdou s nimi.

Deportace patřily mezi Trumpův klíčový předvolební slib. V kampani mluvil o tom, že "zahájí největší deportace v historii země". Slib se snaží dodržet, pomocí exekutivních příkazů zrušil programy, které migrantům umožňovaly vstup do země, a usiluje o deportaci milionů migrantů bez povolení k pobytu a o zrušení legálního statusu pobytu dalším. Jeho snaha je ale terčem kritiky médií i soudů: jedním z nejdiskutovanějších případů poslední doby je situace Kilmara Ábrega Garcíi, jehož úřady nechaly deportovat do Salvadoru.

