USA deportovaly desítky členů obávaného gangu Tren de Aragua do Salvadoru na základě kontroverzního zákona starého více než dvě století. Prezident Trump oživil téměř zapomenutý Alien Enemies Act z roku 1798, aby odstranil to, co označil za "invazi" venezuelských zločinců na americké území. Deportovaní skončili v salvadorském supervězení Cecot.