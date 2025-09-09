Zahraničí

Demonstranti v Nepálu zapálili budovu parlamentu, počet obětí srážek s policií roste

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Protivládní demonstranti v Nepálu zapálili v úterý budovu parlamentu. Na snímku z místa zveřejněném na sociálních sítích je vidět dav v okolí parlamentu a budova prakticky celá zahalená kouřem. Mluvčí parlamentu agentuře AFP potvrdil, že do prostor vtrhly stovky lidí a zapálily hlavní budovu. Už dříve v úterý po rozsáhlých protestech rezignoval nepálský premiér Khadka Prasád Oli.
Nepálský parlament se stal v úterý terčem útoku demonstrantů, které rozlítilo krvavé potlačení protestů proti korupci a zákazu sociálních sítí.
Nepálský parlament se stal v úterý terčem útoku demonstrantů, které rozlítilo krvavé potlačení protestů proti korupci a zákazu sociálních sítí. | Foto: Reuters

Server listu The New York Times (NYT) informoval, že protestující zapálili také budovy nejvyššího soudu i zvláštního protikorupčního soudu. "Protestující zapalují vládní budovy, policejní stanice a domy politiků. Z kouře mě pálí oči," popsal situaci zpravodaj NYT.

Související

Nepálský premiér rezignoval a vláda odemkla sociální sítě, ale protesty pokračují

Nepal Protest

Server BBC News píše, že terčem demonstrujících se v úterý staly také domov odstoupivšího ministerského předsedy či centrály různých politických stran. Úterní střety s policií si podle serveru vyžádaly nejméně dva lidské životy. V pondělí jich bylo 19 a další stovky lidí utrpěly zranění.

Rozsáhlé protesty vyvolala vnímaná korupce předních politiků a také rozhodnutí nepálské vlády ze čtvrtka zablokovat přístup k 26 internetovým platformám, včetně sítí Facebook nebo X. Argumentem bylo, že se nezaregistrovaly u místních úřadů a uživatelé s falešnými identitami na nich pak šířili nenávistné projevy a falešné zprávy.

Související

Operace na kempingovém stole. Prvovýstup na Makalu poznamenal krvavý zážitek

Horolezec Lionel Terray

Podle kritiků ale vláda používá autoritářské praktiky a chce je umlčet. Právě na sociálních sítích se totiž v týdnech před zákazem šířila kampaň kritizující údajnou korupci politických elit a okázalý životní styl dětí politiků.

Přes zrušení blokace sociálních sítí a zákaz vycházení se situace v 30milionové zemi neuklidnila. Šéfové hlavních bezpečnostních orgánů, včetně armády, ve společném prohlášení vyzvali v úterý k uklidnění situace a politickému dialogu, který by vedl k nenásilnému řešení krize.

Kvůli napjaté situaci v úterý vedle premiéra rezignovali také nejméně tři další ministři.

 
Mohlo by vás zajímat

Kreml má problém. Ukrajinci přesnými údery zatáhli do války i "nedotknutelnou" Moskvu

Kreml má problém. Ukrajinci přesnými údery zatáhli do války i "nedotknutelnou" Moskvu
0:29

Italské poslance pobouřila dovolená izraelských vojáků na Sardinii. Místní protestují

Italské poslance pobouřila dovolená izraelských vojáků na Sardinii. Místní protestují

Některé chytáky překvapí i zeměpisné nadšence. Poznáte vlajky všech států světa?

Některé chytáky překvapí i zeměpisné nadšence. Poznáte vlajky všech států světa?
Infografika

Na let s KLM ve středu zapomeňte. Kvůli stávce se ruší stovka letů

Na let s KLM ve středu zapomeňte. Kvůli stávce se ruší stovka letů
zahraničí Aktuálně.cz Obsah Nepál protest nepokoje Parlament

Právě se děje

před 8 minutami
Kreml má problém. Ukrajinci přesnými údery zatáhli do války i "nedotknutelnou" Moskvu
0:29

Kreml má problém. Ukrajinci přesnými údery zatáhli do války i "nedotknutelnou" Moskvu

Pro Moskvu je nedostatek pohonných hmot více než jen nepříjemností: je symbolický. "Když dojde palivo v hlavním městě, ukazuje to, že systém selhává."
před 14 minutami
Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Kapitán Sparty přiznal, že mu k novému kontraktu na Letné pomohl i zájem bratislavského Slovanu.
před 22 minutami
Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Zásah policie v Plzni se týká krajem zřízené a stoprocentně vlastněné společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK), uvedla mluvčí hejtmanství.
Josef Majchrák, zástupce šéfredaktora deníku Postoj.sk

Komentář: Proč Fico nesnáší Ukrajince? Novinář prozrazuje, kdo premiéra v Kyjevě urazil

Aktualizováno před 45 minutami
Dobyla Scalu i Met, přátelila se s Callasovou. Legenda české opery by oslavila stovku

Dobyla Scalu i Met, přátelila se s Callasovou. Legenda české opery by oslavila stovku

Po emigraci v roce 1962 zpívala Soňa Červená v operách v západním Německu i USA. Celosvětovou slávu jí přinesla role Bizetovy Carmen.
před 1 hodinou
Italské poslance pobouřila dovolená izraelských vojáků na Sardinii. Místní protestují

Italské poslance pobouřila dovolená izraelských vojáků na Sardinii. Místní protestují

Opoziční strany vyzvaly italskou vládu, aby parlamentu podala zprávu o pobytu izraelských vojáků, kteří mají podle médií také policejní ochranku.
před 1 hodinou
VIDEO: Turistka v Tatrách zachytila malý zázrak. Nadšení vystřídala ostrá kritika

VIDEO: Turistka v Tatrách zachytila malý zázrak. Nadšení vystřídala ostrá kritika

Markéta Staňková, turistka z Česka, zažila v Tatrách moment, který většina z nás zná jen z přírodopisných dokumentů.
Další zprávy