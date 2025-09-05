Zahraničí

Další Trumpova prohra. Američané dál můžou uvádět v pasech třetí pohlaví

před 2 hodinami
Federální odvolací soud v Bostonu ve čtvrtek zamítl žádost administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa o zrušení soudního příkazu, jenž zablokoval snahu administrativy zakázat v cestovních pasech uvádění jiné identity než muž a žena. Informovala o tom ve čtvrtek večer agentura Reuters.
Americký prezident Donald Trump na setkání s médii v Bílém domě, 11. srpna 2025.
Americký prezident Donald Trump na setkání s médii v Bílém domě, 11. srpna 2025. | Foto: Reuters
Tříčlenný senát bostonského odvolacího soudu odmítl pozastavit soudní příkaz, který brání americkému ministerstvu zahraničí v prosazování politiky na základě příslušného exekutivního příkazu podepsaného Trumpem. Transgenderoví či nebinární žadatelé o nové pasy tak mohou nadále uvádět třetí kategorii pohlaví označenou jako X.

Trump po lednovém nástupu do funkce nařídil, že Spojené státy budou uznávat pouze dvě nezměnitelná pohlaví: ženské a mužské. Trump tak zrušil pravidla zavedená za jeho předchůdce Joea Bidena, která umožňovala širší vymezení genderových kategorií a byla vstřícnější k menšinám.

 
