Ve stínu Ukrajiny. Trump podniká útok na lidská práva, je to děsivé, míní socioložka

Po zvolení Donalda Trumpa jsme svědky opravdu velkého, až děsivého posunu, ve změně vůči právům menšin, myslí si socioložka Marcela Linková ze Sociologického ústavu Akademie věd. “V tuto chvíli vidíme jeden z nejagresivnějších útoků na lidská práva a akademické svobody,” upozorňuje s tím, že Trumpova opatření budou mít vliv třeba i na zkoumání nejen ženského zdraví.

Americké úřady musí podle Trumpova nařízení používat termín "pohlaví" namísto "gender", což bude mít podle vědkyně obrovský dopad. "V tuhle chvíli už mizí veškeré politiky, které mají řešit téma rovnosti a diverzity, inkluze. Je to čistý útok na pokrok, kterého jsme od šedesátých let doposud dosáhli. Když zakáže používat některá slova, tak přestane existovat ta realita, kterou jimi popisujeme. Je to existenciální atak na trans osoby a LGBTQ+ komunitu obecně," vysvětluje Marcela Linková.

Opatření amerického prezidenta podle socioložky ovlivní i vědecké pokroky a dojde k pozastavení důležitých výzkumů týkajících se zdraví. "Dotkne se to epidemiologie, medicíny nebo třeba výzkumu bolesti," popisuje. Přímý dopad pocítí někteří lidé okamžitě. "Teď se zkoumají nové techniky v léčbě HIV a je opravdu možné, že osoby, které se vývoje léčby účastní, tak u nich může dojít k rozvinutí rezistentní formy viru HIV, protože se výzkum najednou pozastaví," dodává vědkyně.

Socioložka také varuje před tím, že bude nejspíš více docházet k přehlížení genderové diskriminace. "Ještě více se obávám toho, že dojde k zásadnímu nárůstu genderově podmíněného násilí, a to zejména vůči LGBTQ+ komunitě. Předpokládám, že ve Spojených státech budou narůstat rasové a etnicky motivované útoky," říká Linková.

I když lidé po celém světě sledují spíše dění Trumpova týmu v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině, na pozadí toho v USA dochází k výrazným změnám v pohledu na lidská práva.

Riziko, že se Trumpem inspirují i vlády v jiných státech, je podle ní velice silné. "V některých státech máme velké skupiny a politické strany, které si v kritice toho, co označují za wokeismus a antigenderismus, velice notují. Myslím si, že Trumpovy kroky budou určitou vodou na mlýn pro tyto síly. Upřímně se bojím spekulovat o situaci v Česku, protože ta rizika také vidím," vysvětluje socioložka a dodává, že bude nutné spojit různé proudy, aby se diskurz lidských práv udržel tam, kde je.

Jaké je řešení toho, aby se nepozastavily důležité americké výzkumy týkající se nejen zdraví? A co Trump svými opatřeními vzkazuje feministickému hnutí? A proč bude důležité, jak se vyjádří pravicové spektrum české politiky, které se hlásí k obhajování svobod? Dozvíte se v rozhovoru v úvodu článku.