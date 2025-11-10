Co čeká Ukrajinu? Víkendové útoky naznačily temný scénář

Rusové použili skoro pět set dronů a 45 raket a po útocích zůstaly čtyři mrtví a desítky zraněných. Ukrajinci se nyní ptají: "Vydrží naše energetika přes zimu?" Pamatuji se, jak jsem v zimě 2022/2023, když začali Rusové poprvé masově utočit na ukrajinskou energetiku, natáčel na Ukrajině a staré babičky plné odhodlání mi říkaly: "Máme dříví, ne?" Lidé, kteří žili ve dvacátém patře gigantických kyjevských paneláků, to brali méně sportovně. Však také tehdy kyjevský starosta Vitalij Kličko zvažoval i evakuaci Kyjeva, ale noví hrdinové Ukrajiny - opravárenské čety energetiků - tomu dokázali zabránit.
A tak to šlo každou další zimu. Docházelo k výpadkům, bylo to nepříjemné, ale dalo se to vydržet. Teď ale Rusové přitvrzují. Jejich výroba raket a dronů Šáhed stoupá rychleji než kapacity ukrajinské protivzdušné obrany. Rusové vyrobí dvě stě až dvě stě padesát raket měsíčně a k tomu odhadem 30 000 levných sebevražedných dronů Šáhed. Raket Patriot vyrobí Američané a Evropané jen kolem stovky měsíčně. Zároveň dochází k patu na bojišti. Rusové postupují, ale tempem třikrát pomalejším, než je průměrná rychlost hlemýždě. I kdyby obsadili další kus trosek Donbasu, na rozhodující vítězství to nestačí. Co v takové situaci udělám?
To, co v minulosti. Když západní spojenci neměli za druhé světové války jinou možnost, jak oplácet Německu, obrátili se ke strategickému bombardování. Po mnoha ztrátách a neúspěších je v plné míře rozjeli v létě 1943 - tehdy došlo k zničujícímu britskému útoku na Hamburk a k americkým náletům na Schweinfurt a Regensburg. Bylo to necelé čtyři roky po začátku války. Německá města se změnila v trosky…
Když se do patu dostala íránsko-irácká válka (dost podobná té rusko-ukrajinské v tom, že bojovaly dvě v zásadě podobné armády), k čemu se obrátily obě strany? K bombardování měst a civilní infrastruktury. A kdy? Necelé čtyři roky po začátku války… Obě země zahájily rozsáhlé letecké a raketové útoky na města, průmyslová centra, ropné rafinerie a dopravní uzly. Výsledkem byla nejen zničená města, ale mimochodem i rozhodnutí Íránu zahájit budování vlastního raketového programu.
To, co se děje na Ukrajině nyní, ještě není opravdová strategická válka ve vzduchu. To je teprve začátek. To, co vypadalo na začátku roku jako velký útok (100-150 dronů), by dnes skoro nestálo za řeč. V září zaútočili Rusové i osmi sty drony za jednu noc. To je pětkrát více než v lednu. Za tři čtvrtě roku tak možná Rusové zaútočí 4000 drony za noc. Zdá se to neuvěřitelné? V roce 1942 by si také nikdo nedovedl představit, že o rok později zůstane po ohnivém infernu v Hamburku 40 000 mrtvých a 20 kilometrů čtverečních spáleniště.
Ukrajinských měst mimo zónu bojových operací se válka zatím drasticky nedotkla. Útoky drony a raketami jsou drásající, ale Kyjev není Sarajevo, kde za tři roky (992-1995) zahynulo 10 000 lidí. To se nyní může změnit. I když bombardování civilistů ve městech zatím žádnou válku nevyhrálo, snad v každé válce si někdo usmyslí, že by to přece jen tentokrát mohlo fungovat a morálku obyvatel zlomit. A Vladimir Putin určitě není z těch, kdo by měl morální zábrany. I kdyby se ale rozhodl celou sílu směřovat na energetickou infrastrukturu, dosáhne tím možná více než pouhým teroristickým bombardováním civilních cílů. Moderní město je bez energie neobyvatelné. V desátém patře paneláku, s nefunkčním výtahem, nefungujícím topením a bez tekoucí vody, se dostanete do pasti, která skutečně může skončit úprkem z města. Je to ta reverzní situace v dějinách, kdy rozpadlá chalupa s kamny a studnou na venkově začne mít mnohonásobně větší cenu než luxusní byt v centru města.
Všechno může samozřejmě dopadnout jinak - ve válce není nic jisté a nic se nedá naplánovat. Ukrajinci i západní firmy pracují na několika levných typech protivzdušné obrany proti dronům. I Ukrajinci navíc pochopili pat na bojišti a obrátili se k útokům na rafinerie, přečerpávací stanice a elektrárny. Mají k tomu ale menší zdroje než Rusové a ochota Západu poskytovat přesné a ničivé dalekonosné zbraně je pořád limitovaná německým odmítnutím předat Kyjevu rakety Taurus a americkou stopkou na vysoce efektivní rakety Tomahawk. Ještě nějakou dobu tak budou mít iniciativu v Kremlu.