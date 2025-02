Chameleon americké diplomacie Marco Rubio brojil proti Rusku, teď vyjednává o míru

Před deseti lety prosazoval tvrdý postoj vůči Rusku a odsuzoval předchozí snahy amerických politiků o posílení vztahů s Moskvou. V únoru usedl k jednacímu stolu se svým ruským protějškem Lavrovem. Marco Rubio je často vykreslován jako politický chameleon, pragmatický člověk i budoucí prezident Spojených států. Kdo je nový šéf americké diplomacie s kubánskými předky, na kterého Trump vsadil?

"Jsem dítě přistěhovalců. Američan s historií, která začala někde jinde, a se zvláštním místem v srdci pro zemi ztracených snů, kterou jeho rodiče opustili, aby jejich děti nepřišly o ty své," napsal Marco Rubio ve své první knize Americký sen. Syn kubánských přistěhovalců pochází ze skromných poměrů. Jeho otec pracoval jako barman, matka jako pokladní a uklízečka v hotelu.

O to překvapivější je příběh třikrát zvoleného senátora za stát Florida. Rubio se do politiky poprvé dostal už v roce 1998, když byl zvolen do Sněmovny reprezentantů. Představoval klasického republikánského politika konzervativního střihu, který zastával jestřábí pozici ve vztahu k Rusku, Číně a dalším mezinárodním hráčům.

Začínal jako tradiční republikán z Floridy

"Pokud máte globální ekonomiku, nemůžete se stáhnout ze světa," řekl Rubio pro The Times před více než deseti lety. Podporoval otevřenou ekonomiku ve stále více globalizovaném světě a tvrdil, že miliony nejlepších pracovních míst v tomto století budou záviset na mezinárodním obchodu. Jako člen Rady pro zahraniční vztahy v roce 2015 ve svém projevu apeloval na dodržování dlouhodobých amerických hodnot.

Rubio byl dlouho zastáncem programů pomoci v zahraničí i na domácí půdě. Propagoval je jako aspekt americké měkké síly ve světě. V roce 2004 byl spoluautorem návrhu zákona umožňujícího státní školné přistěhovalcům bez dokladů, kteří splnili studijní kritéria.

Floridský politik vždy vyjadřoval náklonnost k Bushovi. Ve svých pamětech napsal, že první telefonát s blahopřáním, který obdržel po svém zvolení do Senátu USA v roce 2010, byl právě od bývalého prezidenta. Jeho známým byl i bratr bývalého prezidenta George W. Bushe a syn bývalého prezidenta George Bushe Jeb Bush, který Rubiovi přispěl na jeho první volební kampaň.

Rubio se utkal v primárkách s Trumpem

Když se Rubio v republikánských primárkách potkal jak se svým podporovatelem Jebem Bushem, tak Donaldem Trumpem, nebál se zničit dávné vazby i šanci na budoucí spolupráci. V kampani proti oběma ostře vystupoval, ani oni jej na oplátku nešetřili. Donald Trump Rubia nazval "malým Marcem Rubiem", co nosí hodně make-upu a dost se potí.

Zvrat nastal před osmi lety výhrou Donalda Trumpa. Tehdy se o prezidentský post ucházel i Rubio. Svou hořkost z volební porážky dokázal rychle přetvořit v přátelství s novým prezidentem i celkovým směřováním Republikánské strany.

U jednoho stolu s Ruskem

Jeho politickou transformaci nejlépe vystihují knihy, které napsal. V té nejnovější Dekády dekadence: Jak naše rozmazlené elity zničily americké dědictví svobody, bezpečnosti a prosperity, která vyšla v roce 2023, píše: "Dnes jsme slabší, roztříštěnější a méně sebevědomí, než bychom měli být. Začalo to, když nám elity obou stran začaly namlouvat, že lepší pracovní místa a levnější zboží nám vynahradí pracovní místa, která jsme ztratili ve prospěch Mexika a Číny."

Loni na jaře hlasoval proti další finanční pomoci Ukrajině a od doby, co usedl do křesla ministra zahraničí, schválil zrušení programů mezinárodní pomoci a americké Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID). Pomyslnou tečkou za politickým vývojem ministra zahraničí je jeho vyjednávání s představiteli Ruska.